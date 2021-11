Das Regenüberlaufbecken in Rettigheim muss ertüchtigt werden. Die Kosten betragen dabei mindestens 750 000 Euro. Foto: Pfeifer

Mühlhausen/Rettigheim. (seb) Es ist eine erste, unverbindliche Schätzung, die angesichts der gegenwärtigen Lieferengpässe und der vollen Auftragsbücher der Fachfirmen mit Vorsicht zu genießen ist: Die Modernisierung des Regenüberlaufbeckens in Rettigheim wird mindestens 750.000 Euro kosten. Das erläuterte Simon Schuster vom Planungsbüro Willaredt in der jüngsten Sitzung des Mühlhausener Gemeinderats.

Das sei "deutlich günstiger", so Schuster, als wenn man noch das Volumen des Beckens, das nahe der Kreuzung von Tonabfuhrweg und Auestraße liegt, vergrößern müsste. Immerhin das ist nicht mehr so dringend, weil das Kronauer Klärwerk, in das Rettigheims Abwasser fließt, umgebaut und erweitert werden soll und damit aus Rettigheim mehr Wasser entgegen nehmen kann.

Die trotzdem notwendigen Maßnahmen, die Simon Schuster vorstellte, dienen nicht nur dazu, das Becken auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen: "Sie dienen dazu, die Reinigungsleistung des Beckens zu verbessern." Es sei wichtig, dass die "Schmutzfracht" des Wassers festgehalten werde, das diene vor allem dem Gewässerschutz. Schließlich gelangt der Niederschlag, sollte das Becken überlaufen, anstatt ihn kontrolliert abzugeben, später in den nahen Bach. Feststoffe sollen sich vor allem in neuen, Bienenwaben ähnelnden Strukturen im Becken absetzen. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers senkt das neu gestaltete Becken zudem.

Nicht zu vergessen sind eine bauliche Instandsetzung der alten Beckenkammer und die Modernisierung der Steuerungstechnik erforderlich.

Wie Bürgermeister Jens Spanberger erläuterte, wirken sich diese Maßnahme, die anstehende Kanalsanierung in Rettigheim und der Umbau des Kronauer Klärwerks auch auf die Abwassergebühren aus. Eine neue Kalkulation für die Gesamtgemeinde sei derzeit im Gange. Das Positive: "Wir haben ein Guthaben aufgebaut", so Spanberger. Aus den Gebühren der Vergangenheit habe man, nachdem weniger investiert werden konnte, einen Überschuss erwirtschaftet.

Der müsse rechtlich gesehen den Gebührenzahlern per Kostensenkung zurückgegeben werden oder in den nächsten Jahren in für die Abwasserentsorgung wichtige Projekte gesteckt werden.

Ewald Engelbert (CDU) freute sich: Schon seit über drei Jahren plane man die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens. Es werde künftig die Kanäle der nahen Wohnstraßen stärker entlasten, "dann laufen auch keine Keller mehr voll". Bernhard Drabant (Grüne) bedauerte, dass man von einer Volumenvergrößerung absieht: Bei Starkregen sei auch das modernisierte Becken "im Nu voll". Aber angesichts der Kosten sei die jetzt gewählte Lösung gut, wenn auch nicht optimal. Der Gemeinderat stimmte bei zwei Enthaltungen zu.