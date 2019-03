Mühlhausen. (rka) Im wahrsten Sinne des Wortes fein herausgeputzt haben sich Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach: Die Frühjahrsputzaktion am vergangenen Wochenende wurde erneut als gemeinsame Aktion von Gemeinde, Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen gestartet. Rund 150 Sammler beteiligten sich an dem dreistündigen Frühjahrsputz in der Gesamtgemeinde, darunter viele Familien mit Kindern und vor allem Jugendliche der drei Feuerwehren. Und die Aktiven hatten Glück: Pünktlich zum Arbeitsbeginn hatte sich der Dauerregen der letzten Tage größtenteils verzogen.

Die Teilnehmer wurden am Bauhof von Bürgermeister Jens Spanberger herzlich begrüßt. "Sie machen unser Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach sauberer und damit auch lebenswerter", betonte Spanberger. "Denn je sauberer ein Dorf ist, desto wohler fühlen sich die Menschen, die hier wohnen, arbeiten oder zu Besuch sind." Der Rathauschef lobte vor allem die Tatsache, dass in Sachen Umweltschutz alle an einem Strang ziehen, um die Schönheit der Kraichgaulandschaft zu erhalten. Anschließend machte er sich auf den Weg, um einzelne Gruppen vor Ort zu besuchen. An der Aktion beteiligte sich auch Bürgermeisterstellvertreter Ewald Engelbert aus Rettigheim.

Die Mitglieder des Angelsportvereins fischten an Seen und Gewässern ausnahmsweise keine Fische, sondern hässlichen Unrat und waren vor allem am Radweg und Angelbach unterwegs. Überrascht waren sie schon über die vielen Bierflaschen im Bachlauf. Doch war man sich einig, dass aufgrund der Säuberungen der letzten Jahre insgesamt weniger Müll anfalle. Es waren hauptsächlich die von Fußgängern und Fahrradfahrern benutzten autofreien Strecken mit "viel Publikumsverkehr", an denen so manches achtlos weggeworfen wurde. Weniger Müll dagegen fanden die Sammler am renaturierten Angelbach in der Dorfmitte. Die Vogelschützer waren in Gruppen in den Naturschutzgebieten, beispielsweise auf dem Heiligenstein, im "Lichtengrund" und rund um das Hochwasserrückhaltebecken unterwegs. Die Mühlhäuser Feuerwehr, auch hier vor allem die Jugend, war rund um die Kleingartenanlage und den Verbindungsweg nach Rettigheim auf den Beinen. Mit von der Partie waren auch die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen.

Die Fußballer des FC säuberten die gesamten Sportanlagen samt Umgebung. Auch die Jugendfeuerwehr aus Tairnbach war auf dem Dorfplatz angetreten und schwärmte auf Plätze, Straßen, Wald- und Feldwege aus, um sich an der Aktion zu beteiligen. Die Jugendfeuerwehr Rettigheim war mit Unterstützung einiger Erwachsener im ganzen Dorf und in der Umgebung unterwegs, um vor allem an den Ausfallstraßen allerlei Unrat aufzulesen. Die Schulen in Mühlhausen und den Ortsteilen, die meist am Tag zuvor ihre eigene Säuberungsaktion starten, mussten wegen des schlechten Wetters ihre Sammeltätigkeit auf einen späteren Termin verschieben.

Nach drei Stunden intensiver Arbeit präsentierten alle Gruppen am Bauhof in Mühlhausen ihre gefundenen "Schätze", die anschließend von den Bauhof-Mitarbeitern zur Entsorgung getrennt wurden. Es war kaum zu glauben, was die Helfer so alles an den unmöglichsten Stellen gefunden hatten: Teile eines gemauerten Kachelofens, das Edelstahlgerüst eines Grills, Metallschrott, Autoreifen, Kühlaggregate, Dämmmaterial, Möbelteile, Bauschutt, Fahrradschläuche, Gartenzäune samt Pfosten, Liegestühle, Fließen, Töpfe, Teppiche und sogar Unterwäsche. Dazu kam eine ganze Menge an Plastik, das nur schwer verrottet. Insgesamt wurden drei Container gefüllt.

Zum Abschluss der Aktion lud der Bürgermeister alle fleißigen Teilnehmer zum Vesper mit Gulaschsuppe ein und sagte nochmals ein "großes Dankeschön" an die Sammler und beteiligten Gruppen. "Die Aktion war ein voller Erfolg", so Spanberger. Und: "Die große Resonanz zeigt das Engagement für eine saubere Umwelt, für Sauberkeit und Ordnung in der Gemarkung und in unseren Dörfern." Wichtigstes Ziel der Putzaktion sei es, ein Bewusstsein für die Vermeidung von Abfall zu schaffen. "Wir wollen die Bürger in der Gemeinde dafür sensibilisieren, sich das ganze Jahr über an die Regeln des Umweltschutzes zu halten."