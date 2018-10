Direkt vor Ort in herrlicher Natur informierte sich die neue Umweltschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Natascha Lepp, zusammen mit Reiner Kremer vom Flurbereinigungsamt (Ii.) und Konrad Fleckenstein (Teilnehmergemeinschaft) über die Ergebnisse der Flurneuordnung "Malscher Aue", die in vielem beispielhaft war. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Malsch. "Wo wächst denn das Adonisröschen, ich habe gehört, dass es hier vorkommen soll?" Seit Anfang des Jahres ist Natascha Lepp die neue Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg. Vor Ort informierte sich die Wieslocherin jetzt über die Flurneuordnung Malsch, die vor zehn Jahren abgeschlossen wurde. Noch heute sind Konrad Fleckenstein, Vorsitzender der Eigentümergemeinschaft, und Reiner Kremer, Leitender Ingenieur im Amt für Flurneuordnung, stolz auf das Erreichte und zeigen es nur zu gerne.

Die Bachaue entlang des Hengstbaches bei Malsch mit ihren letzten zusammenhängenden Schilf-, Seggen- und Hochstaudenflächen, der Buschvegetation sowie Hecken- und Waldrandbereichen gilt als Feuchtgebiet von regionaler Bedeutung. Die Flurneuordnung wurde nötig, als die Aue im Jahr 1985 als Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wurde.

Das Flurbereinigungsverfahren sollte die Nachteile der Ausweisung für die betroffene Landwirtschaft ausgleichen und weitere Maßnahmen des Naturschutzes ermöglichen. Da war es ein damals noch seltener Glücksfall, dass die Gemeinde mit Dr. Brigitta Martens-Aly eine kompetente Umweltbeauftragte hatte.

Das eigentliche Naturschutzgebiet ist knapp 24 Hektar groß, die angrenzende Start- und Landefläche der Flugsportgemeinschaft Letzenberg Malsch gehört zum 47 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet, das als Pufferfläche dient. 80 Flurstücke gab es im Naturschutzgebiet und annähernd so viele Eigentümer, erzählt Kremer. Mithilfe von Ausgleichszahlungen über das damals noch neue Instrument der Landschaftspflegerichtlinien konnten Landwirte dazu gebracht werden, die Ackernutzung im nassen Kernbereich des Naturschutzgebietes aufzugeben und die Pflege der Flächen zu übernehmen. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit wurden ihnen dafür geeignetere Flächen an anderer Stelle in Aussicht gestellt. Im Naturschutzgebiet blieb schließlich als einziger Eigentümer das Land Baden-Württemberg, das über die Regierungspräsidien für die Pflege der Naturschutzgebiete im Ländle zuständig ist. Dass auch das angrenzende Dauergrünland durch Neuordnung der Eigentums- und Pachtverhältnisse gesichert werden konnte, freute wiederum auch die Hobbyflieger.

Dazu kam ein weiterer Aspekt: Viele Grundstücke waren nicht erschlossen und so gab es immer wieder Streit, wenn jemand das Grundstück eines anderen passieren wollte. Um diesen Konfliktherd zu beseitigen, wurden ein insgesamt rund 24 Kilometer langes Wegenetz angelegt, überwiegend unbefestigte Grünwege.

Vorreiter war die Gemeinde Malsch bei der Biotopvernetzung. Ende der 1980er Jahre wurden wertvolle und schützenswerte Strukturen wie Streuobstwiesen, Feldgehölze und feuchte Wiesen innerhalb und außerhalb der eigentlichen Schutzgebiete identifiziert und ein Konzept für vernetzende Randstreifen und Trittsteinbiotope entwickelt. Um Nutzungskonflikte zu entschärfen, wollte die Gemeinde die benötigten Flächen in öffentlicher Hand halten. Sie wurden von der Teilnehmergemeinschaft erworben und die Kosten vollständig übernommen - 79 Prozent der Mittel kamen vom Land, 21 Prozent steuerte die Gemeinde bei.

Allein 400 Meter Wassergräben wurden angelegt, Flächen wieder vernässt und 2,7 Hektar Gewässerrandstreifen angelegt. Dass nicht bis unmittelbar an den Bach gedüngt und gespritzt werden darf, ist heute durch die Wasserrahmenrichtlinie vorgegeben. "Da waren wir der Zeit voraus", freut sich Kremer.

Die Flurneuordnung der insgesamt 277 Hektar großen Verfahrensfläche war ein Puzzle mit vielen Teilen, bei dem neben anderen Belangen auch die Interessen von 730 Grundstückseigentümern unter einen Hut gebracht werden mussten. Im Zuge des Verfahrens wurde die Zahl von 2299 Flurstücken auf 1325 reduziert. Nicht weniger als 50 Sitzungen waren nötig, um alle Interessen auszugleichen.

Obwohl die Grundstückseigentümer der Maßnahme zunächst skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, gelang der Ausgleich überraschend gut. "Der soziale Friede wurde erhalten, es gab keinen Widerspruch", freut sich Fleckenstein. Das habe auch daran gelegen, dass die Eigentümer direkt nach ihren Wünschen gefragt wurden. Auch Kremer lobt die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, den Grundstückseigentümern, dem Naturschutz, der Gemeinde Malsch und dem Amt für Flurneuordnung des Rhein-Neckar-Kreises. "Die Flurneuordnung hat in Malsch besonders gut funktioniert", stellt er fest. Dass das Gebiet für die Landwirtschaft vergleichsweise wenig attraktiv ist, könnte zum Erfolg des Verfahrens beigetragen haben.

Und dann geht es noch hoch zum Gewann "Sechs Morgen". "Wir wollten keinen Grabstein, sondern etwas Schönes, das hierher passt", sagt Fleckenstein und zeigt "Die ruhende Kraft", eine Skulptur des Bildhauers Knut Hüneke aus Dossenheim, die als Symbol für die harmonische Flurneuordnung über die Malscher Aue wacht.