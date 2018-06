Wiesloch. (hds) Michael Krall, der Kommandant der Baiertaler Feuerwehr, brachte es kurz und bündig auf den Punkt. "Wir können mit dem Standort in der Horrenberger Straße für das geplante Feuerwehrgerätehaus gut leben. Für uns ist der Zeitfaktor entscheidend, eine weitere Verzögerung ist aus unserer Sicht nicht tragbar."

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde ein Vorschlag der Verwaltung (das letzte Wort hätte der gemeinsame Ausschuss Wiesloch-Dielheim gehabt), die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich "Mülleräcker" einzuleiten, um dort ein Feuerwehrhaus zu errichten, mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Ins Gespräch gekommen war der neue Standort "Mülleräcker", da das aufgrund eines Gutachtens favorisierte Areal "Sauberg" angesichts zu hoher finanzieller Forderungen für die notwendigen Flächen nicht erworben werden konnte. Der jetzt neu in die Debatte eingebrachte Standort am westlichen Ortseingang Baiertals wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, teilweise sind dort Kleingärten. Er liegt unweit des ursprünglich ins Auge gefassten Standorts Sauberg an der Gabelung von Wieslocher Straße und Landesstraße L547 (von Wiesloch kommend auf der linken Seite).

Allerdings müsste für diesen Standort erst das Planungsrecht geschaffen werden - sprich eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans wären notwendig. Dies mit dem erforderlichen zeitlichen Aufwand.

Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann ausführte, musste man zwischen der Einsatztaktik der Feuerwehr (wofür der Standort Mülleräcker" günstiger gelegen wäre) und der zeitlichen Umsetzung entscheiden. Und da gab es das erwähnte, klare Votum der Baiertaler Wehr, die baulichen Aktivitäten in der Horrenberger Straße so schnell wie möglich umzusetzen.

Karl-Heinz Markmann (CDU), Baiertals Ortsvorsteher, hatte sich in der Sitzung allerdings klar für den Standort "Mülleräcker" stark gemacht. "Wir haben inzwischen die schriftlichen Einverständniserklärungen der Eigentümer vorliegen, dort zu verkaufen", führte er an.

"Wir haben es uns im Ortschaftsrat nicht leicht gemacht, aber in dem erwähnten Gutachten wurde die Alternative in der Horrenberger Straße als zu dezentral eingestuft", argumentierte er. "Dennoch ist dieser Bereich nicht komplett aus dem Gutachten herausgefallen", stellte Elkemann klar.

Entscheidend für das Abstimmungsergebnis war die klare Aussage der Feuerwehr, denn mit dem neuen Standort und der planungsrechtlichen Umsetzung hätte sich eine weitere Verzögerung für den Neubau ergeben.

Mit den Worten "Jetzt ist es aus", erteilte Klaus Rothenhöfer (SPD) dem neuen Standort eine klare Absage. Schon seit fast 20 Jahren werde über ein neues Feuerwehrgerätehaus diskutiert und immer neue Ideen seien aufgetaucht.

"Wir werden einer weiteren Verzögerung nicht zustimmen", fügte er an und bezweifelte, dass ein Planfeststellungsverfahren schnell zu realisieren sei. Weitere 18 Monate Wartezeit - im günstigsten Fall - seien nicht zumutbar.

Auch Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL erteilte dem neuen Vorschlag eine Absage. Er bezweifelte ebenfalls die von Markmann vorgetragene Zeitdauer für ein mögliches Planfeststellungsverfahren. Dieser hatte auf Beispiele in der Region verwiesen, in denen es "relativ schnell" gegangen sei.

Bürgermeister Ludwig Sauer erläuterte auf Anfrage, dass die in Aussicht gestellten Zuschüsse wohl für die kommenden rund drei Jahre zur Verfügung stünden, sicher könne man sich da nicht sein. Seitens der Nachbarn an dem in Frage kommenden Grundstück in der Horrenberger Straße sei bereits Einverständnis signalisiert worden.

Vor einigen Tagen hatte man dort die Höhe des geplanten Gebäudes und seine Ausmaße anschaulich vorgestellt. Entscheidend für das Votum der Mehrheit des Gemeinderats war sicherlich die klare Aussage von Michael Krall: "Noch länger zu warten, ist unzumutbar."

Über den weiteren zeitlichen Ablauf wurde in der Sitzung des Gemeinderats nicht gesprochen. Fest steht jedoch, dass im gemeinsamen Ausschuss Wiesloch-Dielheim das Thema "Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Mülleräcker" nicht mehr auf der Agenda stehen wird. "Wegen des jetzt erfolgten Beschlusses im Gemeinderat haben wir kein Mandat dafür", so Oberbürgermeister Elkemann.