Walldorf. (mare) Upps - da hat sich die Kabel 1-Redaktion wohl ein bisschen vertan. Sternekoch Frank Rosin hat nämlich im Rahmen seiner Sendung "Rosins Restaurants" die Walldorfer Gaststätte "Zum Stern" umgekrempelt (Die ganze Folge können Sie hier sehen).

Dass der 15.000-Seelen-Ort im Rhein-Neckar-Kreis und damit in Baden liegt - damit nahm es der TV-Sender nicht so genau. Walldorf wurde vom Sprecher nämlich gleich mehrfach ins Schwäbische verlegt.

Das blieb dem Publikum natürlich nicht verborgen - der Spott auf der RNZ-Facebook-Seite war Kabel 1 somit gewiss.

"Schwäbisches Walldorf ... ", kommentierte eine Userin - und hängte einen Angry-Smiley an. "Wie peinlich ... das schwäbische Walldorf 🙈", schrieb eine andere Leserin. Eine weitere Nutzerin fühlte sich gedrängt, das richtig zu stellen: "In Baden ... Rhein-Neckar-Kreis", schrieb sie kurz und knapp.

Weitere Kommentare lauten ähnlich: "😂😂 Wo liegt es denn?", lautet eine Eingabe; "Walldorf liegt nicht in Schwaben", eine andere, "Das war schlimm", meinte eine andere Userin.

Nur ein Leser nahm sich der Sendung inhaltlich an. Er fand aber die Kabel 1-Doku im Anschluss an Rosins Restaurants - in der gezeigt wurde, wie es mit der Gaststätte nach dem Besuch des Sternekochs weiterging - "entlarvender". Er bleibt bezüglich des Restaurants und der Zukunft skeptisch und mutmaßt, dass die Familie da "ein totes Pferd reitet".