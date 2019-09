Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Fair gehandelte Schokolade, Kaffee oder auch Kakao kennt man. Aber wie sieht es mit fairer Kleidung aus? Im Rahmen ihrer Fairen Woche hatte die Fairtrade-Stadt Walldorf Ingeborg Pujiula eingeladen. Die Referentin bei Transfair Deutschland war lange verantwortlich für den Bereich Projekte und Einkauf bei einem Fairhandelsunternehmen und engagiert sich im Verein Femnet, der Aufklärungsarbeit zu den Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie leistet und Handlungsalternativen aufzeigt.

Im Schnitt kaufen Kunden pro Jahr 70 Kleidungsstücke einschließlich Schuhe. Vieles wird gar nicht getragen, ja nicht einmal anprobiert, anderes nur ein- oder zweimal. Manche Stücke geraten schon nach der ersten Wäsche aus der Form. Kein Wunder, besteht doch ein T-Shirt, auch wenn es mit 100 Prozent Baumwolle gekennzeichnet ist, zu 20 Prozent aus Chemie. Oft sei die Qualität so schlecht, dass sich Altkleider nicht einmal zur Dämmung eigneten.

Besonders das Geschäftsmodell "Fast Fashion", bei dem die Kollektionen laufend wechseln, setzt die Beschäftigten unter Druck, weiß Ingeborg Pujiula. Bei bis zu zwölf Kollektionen im Jahr müssen sie sehr schnell sein. "Dieser Wegwerfkonsum ist einfach tödlich", betont die Expertin für Fairen Handel und Ökofaire Beschaffung.

Mit dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Rana Plaza in Bangladesch im April 2013 mit 1138 Toten seien die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erlaubten maximal 48 Arbeitsstunden pro Woche plus zwölf Überstunden.

Tatsächlich gearbeitet würden 100 Wochenstunden und mehr. 80 bis 90 Prozent der in den Textilfabriken arbeitenden Personen seien weiblich. Sie schufteten bereits ab 14 oder 15 Jahren für einen Hungerlohn, seien Chemikalien und Staub ausgesetzt und würden schlecht behandelt. Oft hätten sie Kinder daheim, die nicht betreut werden. Spätestens mit Mitte 30 seien sie nicht mehr arbeitsfähig.

Zum Teil würden Fabrikbesitzer Sozialabgaben abziehen, zahlten diese aber nicht ein, sodass die Beschäftigten ohne Gesundheitsschutz und soziale Absicherung dastünden. In den Gewerkschaften würden Frauen nicht ernst genommen, von den Fabrikbesitzern würden sie bedroht.

Näherinnen seien schockiert, wenn sie erführen, dass das, was sie unter Einsatz ihres Lebens produzierten, weggeworfen wird. "Wir müssen Konsum anders gestalten", fordert Ingeborg Pujiula.

Statt spontan zu kaufen, weil es billig ist, sollte man sich fragen: Passt das Teil zu meiner Garderobe? Steht es mir? Sie empfiehlt, Schnäppchen zu boykottieren, Sachen gut zu nutzen und zu pflegen, bei Bedarf zu reparieren oder anpassen zu lassen und Second-Hand-Ware zu kaufen. Das gesparte Geld sollte man in ökofaire Kleidung investieren.

Doch welches Siegel steht tatsächlich für faire Handelsbedingungen und Schonung der Umwelt? "Die textilen Lieferketten sind komplex, jede Stufe hat ihre sozialen und ökologischen Probleme", weiß Ingeborg Pujiula. Das verbreitete Siegel "Textiles Vertrauen" sei nur für die Käufer gut.

Stattdessen hebt sie vier Siegel hervor: "Fair Wear Foundation" sei ein Prozesssiegel, das zum Ziel hat, die Arbeitsbedingungen in Betrieben, in denen Textilien genäht werden, zu verbessern. Das Siegel "Fairtrade Baumwolle" stehe für die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Baumwollproduktion, in der massiv Pestizide eingesetzt werden. Ziel des Siegels "GOTS" (Global Organic Textile Standard) sei es, einen weltweit einheitlichen, kontrollierbaren, sozialen und ökologischen Standard aufzubauen, der die gesamte Produktionskette von Textilien umfasst und nachvollziehbar macht.

"Naturtextil IVN zertifiziert BEST" stehe für die umweltverträgliche und sozial verantwortliche Herstellung und Verarbeitung von Naturfaser-Textilien. Nur Produkte, in denen alle Produktionsstufen zertifiziert sind, dürfen das Siegel tragen.

Nach Rana Plaza hatte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein Textilbündnis für die Branche initiiert, um ökologische und ökonomische Verbesserungen entlang der gesamten Textil-Lieferkette zu erreichen - auf freiwilliger Basis. "Das Bündnis hat sich viel im Kreis gedreht", weiß die Referentin.

Am 9. September 2019 führte der Minister nun das Siegel "Grüner Knopf" ein, das sein Haus zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit entwickelte. Grundsätzlich begrüßt Ingeborg Pujiula das Konzept eines übergeordneten staatlichen Siegels, das - ähnlich wie das EU-Biosiegel - mehr Übersichtlichkeit in die Vielzahl der Label bringen könnte.

Ob es viel ändert, hält sie jedoch für fraglich, denn das neue Textilsiegel solle ebenfalls freiwillig sein. Immerhin: Der Gesetzgeber könne hier gegebenenfalls ansetzen. Und wer schon einen guten Standard habe, könne das Siegel "Grüner Knopf" verwenden.

Für die Steuerungsgruppe Fairtrade der Stadt Walldorf moderierte Gerd Schneider die Veranstaltung, Heidi Östringer vom Ressort Nachhaltigkeit der Sparkasse Heidelberg begrüßte die Gäste in der Walldorfer Filiale und informierte über ihr Nachhaltigkeitsprogramm.