Malsch. (oé) Es war eine Premiere in Malschs Gemeinderat. Erstmals verabschiedete das Gremium jetzt einen Etat nach dem neuen "kaufmännischen" Haushaltsrecht ("Doppik"), das ab 2020 für alle Kommunen im Land verbindlich ist. Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Kameralistik: In der neuen Haushaltsform wird der gesamte Ressourcenverbrauch einer Kommune abgebildet, inklusive der Abschreibungen als Wertverlust und künftiger Zahlungsverpflichtungen (in der alten Kameralistik fehlten diese Posten).

Dargestellt ist all dies im neuen Ergebnishaushalt der Gemeinde, der in Malsch ein Volumen von rund 7,6 Millionen Euro hat. Darin sind beispielsweise knapp eine Million Euro an Abschreibungen enthalten, die aber erst in der weiteren Zukunft tatsächlich zahlungswirksam werden. Dies eingerechnet, schreibt der Etat ein Minus von 91.000 Euro. Damit verbraucht die Kommune unterm Strich mehr als sie erwirtschaftet und zehrt so von ihrer Substanz. Und das "trotz des Streichkonzerts" der letzten Monate, wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel betonte. Sie sieht deshalb einen klaren Handlungsauftrag. Alle Positionen müssten auf den Prüfstand oder aber die Einnahmen verbessert werden.

Als positiv bewertete die Bürgermeisterin, dass im neuen Haushalt keine neuen Darlehen aufgenommen werden sollen. Im Gegenteil kann die Kommune ihre Schulden bis zum Jahresende voraussichtlich um rund 235.000 Euro auf knapp 1,6 Millionen Euro senken. Die Bürgermeisterin machte auch deutlich, dass die Gemeinde weiter investieren werde. Alles andere wäre aus ihrer Sicht Stillstand und damit Rückschritt. Insgesamt plant die Kommune Investitionen in einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Millionen Euro. Die Sanierung der Dorfscheune und der Ausbau des hinteren Dorfplatzes bilden dabei mit zusammen rund 860.000 Euro den größten Posten.

Die aktuellen Investitionen kann die Gemeinde aus eigenen Mitteln und Zuschüssen ohne neue Darlehen finanzieren. Da, wie gesagt, nicht alle Posten des Ergebnishaushalts auch aktuell zahlungswirksam werden, entsteht aus dem laufenden Betrieb ein tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) von gut 350.000 Euro, der den liquiden Mitteln zufließt. Aus diesem Topf schöpft die Gemeinde das Geld zur Schuldentilgung (235.000 ) und zur Finanzierung des Eigenanteils bei den Investitionen (600.000 Euro). Per Saldo verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln bis zum Jahresende voraussichtlich um 480.000 Euro und beträgt dann knapp 4,6 Millionen Euro.