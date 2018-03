Spektakuläre Aktion am Montag in Baiertal: Mittels zweier mobiler Schwerlastkräne wurde der historische Triebwagen vom Tieflader auf das "Denkmalsgleis" gesetzt. Die Eisenbahnfreunde Baiertal wollen das Fahrzeug nun restaurieren. Foto: Rothenhöfer

Wiesloch-Baiertal. In einer spektakulären Aktion wurde am Montag der zuletzt in Emmendingen abgestellte zweiachsige Dieseltriebwagen T 21 im Wieslocher Stadtteil Baiertal auf ein "Denkmalschienenstück" gesetzt. Das Fahrzeug wurde 1929 von der Sächsischen Waggonfabrik Werdau mit der Fabriknummer 31.599 ursprünglich mit Benzolmotor an die SEG Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft für die Bregtalbahn Donaueschingen - Furtwangen geliefert. Im Jahr 2017 kauften die "Eisenbahnfreunde Baiertal EFB", eine Abteilung des Stadtteilvereins, das Fahrzeug, um es auf einem kurzen Schienstück als Erinnerung an die ehemalige Nebenbahn Wiesloch-Meckesheim aufzustellen.

Der T 21 fuhr zwar nie auf Baiertaler Gleisen, allerdings war ein ähnlicher Triebwagen, der ebenfalls von Wumag gebaute VT 3, lange Zeit auf der Nebenbahn Wiesloch-Meckesheim-Waldangelloch eingesetzt.

Ziel der Eisenbahnfreunde Baiertal ist die Erstellung von Denkmälern aus der langjährigen Geschichte der ehemaligen Nebenbahn. Mit viel Eigenarbeit und Unterstützung der Stadt wurde ein Schienenstrang am Ortseingang von Horrenberg her verlegt, nicht weit vom ehemaligen Bahnhof Baiertal entfernt. In dieser Woche war es dann so weit, dass der Triebwagen aufgestellt wurde.

Gegen 9 Uhr morgens war der Schwertransport in Baiertal eingetroffen. Mitglieder der "Eisenbahnfreunde Baiertal" hatten die Sicherung des Verkehrs und die Umleitung in Baiertal übernommen. Mit zwei Schwerlastmobilkränen wurde der historische Triebwagen vom Tieflader angehoben und über eine Straßenlampe hinweg langsam und zentimetergenau auf das im Vorjahr verlegte Schienenstück gesetzt.

Der Erwerb des historischen Triebwagens für 2000 Euro wurde durch eine Privatspende ermöglicht; die Transport- und Aufstellungskosten betragen rund 5000 Euro. Jetzt stehen noch gründliche Renovierungsarbeiten an, was weitere Kosten verursacht. Ein weiteres Denkmal soll an der ehemaligen Haltestelle im Oberdorf erstellt werden, hier sind ein kurzer Schienenstrang mit einer Antriebsachse und ein Denkmalschild vorgesehen.

Diese Denkmäler sind wichtige Zeugen der Geschichte Baiertals. Um alle diese Vorhaben zu verwirklichen, brauchen die Eisenbahnfreunde Baiertal die Unterstützung vieler Bürger, Firmen, Banken und sonstiger Organisationen und bitten daher um eine Spende an den Stadtteilverein.