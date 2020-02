Frauenweiler. (hds) Ein frischer Wind, hin und wieder gar Sonne und beste Stimmung beim Faschingsumzug in Frauenweiler. Die vorjährige Rekordzahl von 22 Gruppen und Motivwagen konnte nochmals nach oben geschraubt werden. Diesmal waren es gar 26 unternehmungslustige, fröhliche und närrische Abordnungen, die sich auf den Weg machten. Wieder mal prächtig organisiert vom Stadtteilverein gab es ein buntes Treiben und schon mehr als eine Stunde vor dem Startschuss um 14.11 Uhr hatten sich viele Besucher eingefunden, um sich die besten Plätze am Straßenrand zu sichern.

Eben dort nutzten viele die Gelegenheit, sich auf das Kommende einzustellen. In der Bruchsaler Straße beispielsweise war es ein Mitglied der Wieslocher Frauen, das, von der Familie unterstützt, mit Speisen und Getränken aufwartete, um sich später selbst als "Cordula Grün" in den lautstarken Zug mit einzureihen.

Für viele auswärtige Besucher war an diesem Tag ein Fußmarsch angesagt, denn die Zug-Strecke war weiträumig abgesperrt worden. Los ging es pünktlich mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug Frauenweiler, dessen Mitglieder diesmal ihre Uniformen gegen Buntes eingetauscht hatten und die für einen schwungvollen Auftakt sorgten. Den "Zwergriesen" blieb es dann vorbehalten, sich unter dem Motto "Wir sind Grün" anzuschließen.

Es war wieder ein gelungene Mischung aus Fuß- und Wagengruppen, aber auch mächtigen Motivwagen: Die "Bad Ass Monkeys", ein beeindruckender "Sauwagen" mit einem fast 100-köpfigem Gefolge sowie die "Wissadäla Fasänachds Grubb" boten nicht nur optisch Außergewöhnliches, sondern sorgten mit knatternden Motorrädern und Musik aus diversen Lautsprechern für mächtig Getöse.

Direkt vom Wieslocher Rathaussturm hatte sich die Abordnung der KG Blau-Weiss aufgemacht, ihr zuvor verkündetes Thema "Fasching for Future" in einem eigenen Wagen zu präsentieren. Ebenfalls vom Rathaussturm angereist waren die "Gajemänndl" aus Nußloch. Das Altwieslocher Prinzenpaar ließ sich in einem Cabrio chauffieren, der "Fasentverein Gausbach Rinneberga" war mit dabei und auch die Freunde des Pirolwegs hatten es sich nicht nehmen lassen, mitzumarschieren. Shreks wurden gesichtet, lustige Popcorn-Tüten agierten ausgelassen auf der Strecke, die Kurpfälzischen Weinhoheiten grüßten würdevoll in die Menge und die "Frauenweila Buwe" stolzierten ihres Weges.

"Patrick und Band" bildeten den Abschluss, davor erfreuten "Bella Ciao" als "Haus des Geldes" die Menge und als musikalische Äffchen erwiesen sich die "Music Monks". Mit eingereiht in den Lindwurm der Fröhlichkeit hatten sich außerdem die Fastnachtsfreunde aus Oberhausen, die mit "Volldampf zurück in die Zukunft" unterwegs waren. Guggenmusik aus Angelbachtal war zu hören, Hits und Klamotten aus den goldenen Zwanzigern präsentierten "D’Faschlas" und dann, gegen Ende, sorgten die mächtigen Motivwagen aus Wiesental für Aufsehen.

Der Rekordzug schlängelt sich über die Alte Bruchsaler Straße und Kleinfeldstraße in den Frauenweiler Weg. An der katholischen Kirche vorbei ging es über den Dorfplatz hinein in den Erlenwiesenweg. Nach mehreren Abstechern in weitere Straßen endete der Zug im Zeisigweg. In der Mehrzweckhalle wurde fleißig weitergefeiert und es wurden die Gruppen prämiert. Bei den Motivwagen hatten die "Bad Ass Monkeys" die Nase vorn, bei den Fußgruppen fiel die Entscheidung auf die "Zommägwäflda" aus Wiesental und bei den Wagengruppen entschied sich die Jury für die "Frauenweilama Kindsköpfe", die als "Shreks" daherkamen.