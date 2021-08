Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. "Es ist so, wie es in der Anklageschrift steht." Was sich nach einem vollen Geständnis des Angeklagten vor dem Heidelberger Landgericht anhörte, relativierte sich wieder schnell. Vor zwei Tagen musste sich der 31-Jährige vor der 2. Großen Strafkammer verantworten: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, 18 Kilogramm Amphetamin von den Niederlanden nach Deutschland gefahren zu haben. Das Ziel: eine unbekannte Adresse in St. Leon-Rot. Dabei soll er während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei – ohne Fahrerlaubnis – versucht haben, die Beamten bei bis zu 180 Kilometern pro Stunde zu rammen, um einen gefährlichen Unfall herbeizuführen – und genau das bestreitet der Angeklagte nun.

Seinen Angaben nach machte er sich Anfang März dieses Jahres von Köln aus auf den Weg in die niederländische Stadt Venlo, um dort "eine große Tüte und ein Paket" abzuholen. Was darin gewesen sei, habe er nicht gewusst, beschwört der 31-Jährige. Wegen einer Aussage seines Auftraggebers vermutete er 200 bis 300 Gramm Marihuana darin. Auch nach kritischer Nachfrage des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle, warum man für eine solche Menge ein Paket und eine große Tasche brauche, hielt der Angeklagte an seiner Aussage fest: "Ich war naiv und so dumm, dass ich das gemacht habe."

Für 850 Euro sollte er die Drogen – 18 Kilogramm Amphetamin, wie die Polizei später entdeckte – zu einer Anschrift in St. Leon-Rot bringen. "Man hat mir gesagt:,Bis dahin fährst du und dann kommt jemand, den wirst du schon erkennen, und dem gibst du die Tasche’", schilderte der Angeklagte. Weil er das Entgelt brauchte, ließ er sich auf das Geschäft ein. Einem Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim zufolge gibt es aber keine Hinweise darauf, dass die Drogen für den hiesigen Ortsmarkt bestimmt waren.

Gegen Mittag war der 31-Jährige der Autobahnpolizei auf der A61 in Richtung Hockenheim aufgefallen und sollte gestoppt werden. Warum, wurde noch nicht thematisiert, die Zeugen haben noch nicht ausgesagt. Der Angeklagte folgte den Beamten auf die A6 in Richtung Heilbronn bis zum Verzögerungsstreifen des Tank- und Rastplatzes Hockenheim-West, als er plötzlich beschleunigte, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Was dann folgte, war eine Verfolgungsjagd wie im Film: Mehrere Streifenwagen fuhren dem Angeklagten hinterher, er selbst überholte über den Standstreifen mehrere Autos von rechts, bis er nach links gesteuert haben soll, um eines der Polizeiautos zu rammen, so die Staatsanwaltschaft.

"Der Angeklagte fuhr dabei durchgängig zwischen 150 und 180 Kilometer pro Stunde", sagte Staatsanwältin Martina Rubik-Kreutzfeldt. Die Beamten hätten das Vorhaben des Angeklagten aber rechtzeitig erkannt und wichen nach links aus. Erst durch einen Unfall wurde die Verfolgungsjagd gestoppt: Der 31-Jährige wollte auf die A 5 in Richtung Heidelberg fahren und prallte am Autobahnkreuz Walldorf teilweise frontal gegen Leitpfosten und -planke. Die Beamten nahmen ihn noch dort vorläufig fest.

Der Gutachterin und Rechtsmedizinerin Andrea Dettling zufolge hatte der Angeklagte während des Vorfalls mehrere Substanzen im Blut. Er selbst sagte aus, dass er in der Nacht zuvor noch Kokain konsumiert habe.

Wann genau der 31-Jährige anfing, überhaupt Drogen zu sich zu nehmen, blieb unklar: Vor Gericht sagte er aus, mit 23 habe er das erste Mal Speed (Amphetamin) und Kokain konsumiert, der Gutachterin hatte er zuvor andere Altersangaben genannt. Die Schilderungen, die dann folgen, sind aber die gleichen: "Es war erst ein gelegentlicher Konsum, dann war es tagtäglich", sagte der 31-Jährige. Mitte 2020 sei dann seine ältere Schwester überraschend im Türkei-Urlaub gestorben, "danach habe ich noch mehr konsumiert".

Für Gutachterin Dettling war klar: "Das ist nicht nur ein sozialschädlicher Konsum, sondern eine Abhängigkeitserkrankung von mehreren Substanzen." Zwar sei der Angeklagte momentan haftbedingt abstinent. Wenn er aber ohne Behandlung frei kommt, befürchtet Dettling, dass sein Konsum wieder anfängt und ähnliche Vorfälle geschehen . Für eine Therapie sieht die Gutachterin eine positive Prognose, die Motivation und Einsicht seien seitens des Angeklagten gegeben.

Was die Frage der Schuldfähigkeit des 31-Jährigen angeht, unterscheidet die Gutachterin zwischen den Vorfällen: Bei der Einfuhr der Drogen sieht sie keine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten. Anders bei der Verfolgungsjagd und dem mutmaßlichen Versuch, ein Polizeiauto zu rammen: Aufgrund der "gemischten Intoxikation" könne sie eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausschließen.

Dettling erklärte weiter, wie sich das Verhalten des Angeklagten ab dem Zeitpunkt änderte, als er die "Polizei im Nacken" hatte. Das aggressive und rücksichtslose Gebaren des 31-Jährigen während der Verfolgungsjagd sei völlig anders, als was sie beim Gutachten oder nun vor Gericht erlebe. "Erst durch den Unfall war er wieder bei Sinnen."