St. Leon-Rot. (seb) "Keine Kompromisse mehr": Auf Grundlage einer sorgfältigen, "für die Zukunft ausgelegten" Planung baut die St. Leoner Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dieses Jahr ihre neue Wasserrettungswache. "Wenn man’s macht, dann richtig", geben DLRG-Vorsitzender Achim Schell, sein Stellvertreter Thomas Keilbach, Schatzmeister Michael Gruber und der Sandhäuser Architekt Michael Harmuth das Motto vor. Doppelter Grund zur Freude: Es ist das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen, in dem die Ortsgruppe ihren lang ersehnten Wunsch verwirklicht, es ist "der größte Schritt in der Vereinsgeschichte".

Mit über 800 Mitgliedern, die Hälfte davon unter 18, gehört die DLRG St. Leon zu den größten Ortsgruppen im Bezirk Rhein-Neckar und den größten St. Leon-Roter Ortsvereinen. Ihr gegenwärtiges Zuhause, der "DLRG-Keller", ist dagegen ziemlich bescheiden, zwei Räume mit zusammen 55 Quadratmetern im Untergeschoss des Kindergartens St. Nikolaus. Seit knapp 18 Jahren, nach dem Umzug aus einem anderen Keller, ist die DLRG hier untergebracht, während sie kontinuierlich wächst. Nicht nur geht es dort also - bei aller Gemütlichkeit, für die die Mitglieder in Eigenleistung gesorgt haben - sehr beengt zu, für Fortbildungen oder Erste-Hilfe-Kurse bieten sich alles andere als ideale Rahmenbedingungen. Zudem sind die Ausrüstung, etwa für die Taucher, und die zwei Fahrzeuge an verschiedenen Orten untergebracht und beispielsweise jetzt im Winter nur eingeschränkt erreichbar. Und dass es außerhalb der Badesaison nicht wirklich ruhiger zugeht, zeigt sich, als Achim Schell mitten im Pressegespräch zu einem Notfall ausrückt: Eine durchs dünne Eis auf einem Gewässer gebrochene Person wurde gemeldet.

Stellen die Pläne für die neue Wasserrettungswache der DLRG St. Leon vor: (v.li.) zweiter Vorsitzender Thomas Keilbach, Architekt Michael Harmuth, Vorsitzender Achim Schell und Schatzmeister Michael Gruber. Foto: Lerche

Der Neubau, der über nunmehr 15 Jahre hinweg erträumt, angedacht, gewünscht und geplant wurde, soll für zeitgemäße, effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Die neue Wasserrettungswache entsteht auf einem 1400-Quadratmeter-Grundstück zwischen Harres und neuem Jugendzentrum. Zum einen hat sie eine Fahrzeughalle mit 200 Quadratmetern, in denen Fahrzeuge und in nicht zu ferner Zukunft auch ein Boot unterkommen werden. Zum andern entsteht angrenzend das Bürogebäude mit 272 Quadratmetern, das Seminarraum, Lager, Archiv, Umkleiden, Desinfektionsraum und Geschäftszimmer bietet. Der umbaute Raum wird 2500 Kubikmeter betragen. "Kein Luxus", betonte Architekt Harmuth, "ein Funktionsbau, bei dem wir ein bisschen auf die Gestaltung geachtet haben." Schließlich soll es kein "reines Zweckgebäude" werden, erklärte Achim Schell, "sondern ein Zuhause für die Mitglieder" mit Platz für Geselligkeit. Das werde sicher auch der Moral einen tüchtigen Schub verleihen. "Die Baugenehmigung liegt vor", so Michael Harmuth, "wir haben den Roten Punkt." Voraussichtlich nach Ostern könne es losgehen.

Damit bieten sich beste Voraussetzungen, um die vielfältigen Aufgaben anzugehen, und Platz genug für Vereinsveranstaltungen. Auch wegen ihrer starken Taucherabteilung ist die DLRG über St. Leon hinaus gefragt, fünf bis sechs Mal im Jahr beispielsweise in Ketsch, Mannheim oder Weinheim im Einsatz, sogar zu Extrem-Hochwassern an Oder und Elbe wurden ihre Rettungsschwimmer und Einsatztaucher gerufen. "Wir wissen nie, was kommt", so Schell, "also müssen wir uns möglichst breit aufstellen."

Mit der Nähe zum Hallenbad falle der Trainingsbetrieb leichter, so Michael Gruber, Theorie und Praxis könne man leichter verbinden. Das ganze Jahr über finde das Schwimmtraining statt, "wir sind, das ist uns sehr wichtig, stark in der Prävention tätig", so Michael Gruber. 300 bis 350 Kinder aus St. Leon-Rot und auch den Nachbarorten sind zwei Mal die Woche dabei. Sie können bereits schwimmen, das ist eine Voraussetzung, erwerben verschiedene Leistungsabzeichen, nehmen an Wettkämpfen teil oder absolvieren Schnorcheltauchkurse. Gut 40 Trainer hat die DLRG und trotzdem sind ihre verschiedenen Schwimmgruppen jedes Mal binnen ein bis zwei Tagen voll belegt. Der erfreuliche Effekt: Die Kinder aus dem Ort und darüber hinaus seien "sehr sicher", wenn es an den Badesee gehe, so Gruber, "und wir müssen weniger ausrücken". Damit werde man der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht.

Unter der Woche in kleiner Besetzung und am Wochenende sowie an Feiertagen mit acht bis zehn Ehrenamtlichen sorgt die DLRG am St. Leoner See für den Schutz der Badegäste. Übrigens ist die dort im letzten Jahr für 600.000 Euro neu gebaute Wachstation nicht die der DLRG: Der Eigenbetrieb der Gemeinde ist da seiner Pflicht nachgekommen, fürs Sicherheitspersonal passende Räume zu schaffen, und kann sich genau genommen glücklich schätzen, dass die DLRG diese Aufgaben ehrenamtlich übernimmt.

Erste-Hilfe-Kurse gehören fest zum Programm, darauf aufbauende Sanitätsausbildungen werden zudem angeboten. Zur Auflockerung und zum Stärken des Zusammenhalts gibt es Bastelnachmittage, Ausflüge und Zeltlager mit "gerne mal über 50 Teilnehmern", so Schell. "In der Jugendarbeit bringen wir uns seit über 25 Jahren stark ein", ergänzt Gruber, "auch deswegen werden wir von außerhalb St. Leon-Rots stark frequentiert."

Ein wahrer Kraftakt wird die Finanzierung der Investition mit einem Gesamtwert von 800.000 Euro. Die Unterstützung der DLRG gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, im Unterschied etwa zur Feuerwehr, der sie Gebäude, Fahrzeuge oder Ausrüstung zur Verfügung stellen muss. Weil die DLRG aber hoheitliche Aufgaben wie Lebensrettung, Unfallprävention und Katastrophenschutz übernimmt, hat sie Anrecht auf Landeszuschüsse - musste im Gegenzug aber den Bedarf nachweisen und zahllose Richtlinien von den Maßen verfügbarer Rettungswege bis zum Brandschutz erfüllen. Man rechnet auch fest mit dem Vereinszuschuss der Gemeinde St. Leon-Rot, der üblicherweise ein Drittel der Gesamtsumme ausmacht, auch wenn der Gemeinderat voraussichtlich erst Ende Februar entscheidet.

Für die starke Unterstützung der Gemeinde sei man sehr dankbar, betonte Achim Schell, der DLRG werde große Wertschätzung entgegengebracht. So hatte Bürgermeister Dr. Alexander Eger auch im Gespräch mit der RNZ das außerordentliche ehrenamtliche Engagement hervorgehoben und erklärt, dass man den St. Leoner See ohne die DLRG in dieser Form nicht betreiben könne, die Einsatzkräfte würden einer "Riesenverantwortung gerecht".

An Eigenmitteln muss die DLRG nun 150.000 Euro aufbringen. Eines sei hier von Anfang an klar gewesen, betont Schatzmeister Gruber: An den Mitgliedsbeiträgen wird nicht geschraubt. Die St. Leoner DLRG ist stolz auf den "sozialen Gedanken", die Staffelung der Mitgliedsbeiträge, damit sie für Familien nicht zu belastend werden, so Michael Gruber. Und so wurde zusätzlich zu geplanten Veranstaltungen für den guten Zweck die "Baustein-Aktion" gestartet. Alle, die die DLRG beim Bau der Wache unterstützen möchten, können "Bausteine" verschiedener "Größe" erwerben, je nach Höhe der Spende sind Belohnungen vorgesehen, etwa eine Bootsfahrt. Seit fünf Wochen läuft die Aktion "und wir sind sehr positiv gestimmt", so Thomas Keilbach, aber nicht überraschend fehlt zur Zielsumme "noch einiges".

Info: Nähere Informationen zum Neubau und zur Spendenaktion der DLRG St. Leon sind im im Internet zu finden unter www.st-leon.dlrg.de