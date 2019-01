Wiesloch. (hds) Die Kreide hat wohl endgültig ausgedient - es lebe die Digitalisierung. Die Wieslocher Stadtverwaltung hat nunmehr dem Gemeinderat einen Medienentwicklungsplan vorgestellt, in dem die veränderten Anforderungen an den Schulträger aufgelistet sind. "Die Schulen fordern immer stärker, die Betreuung durch die städtische EDV-Abteilung auch auf den pädagogischen Bereich, also auf die Schüler und Lehrer, auszuweiten", so Andreas Hoffner, Leiter des Fachbereichs Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport im Rathaus. Die Schulen selbst könnten die Aufgaben wegen ständig ansteigender Anzahl und Art der IT-Geräte, der damit verbundenen größeren Komplexität und der höheren Sicherheitsvorgaben kaum noch selbst bewältigen.

Dieser Zustand wird nach Aussagen Hoffners durch die nun vorliegenden Anforderungen im Rahmen des Digitalisierungspakts von Bund und Land, der überwiegend auch den pädagogischen Teil der IT-Struktur betrifft, weiter verschärft. "Es geht nunmehr darum, die Zuständigkeit komplett auf die Stadt zu übertragen, und dafür benötigen wir zusätzliche Kapazitäten", so Hoffner. Der Gemeinderat beschloss daher mehrheitlich, die Personalkapazität in der EDV-Abteilung um eine Vollzeitkraft zu erhöhen. Die entsprechenden Mittel wurden bereits für den Haushalt 2019 angemeldet.

Künftig sieht das mit den Schulen bereits besprochene Konzept vor, eine standardisierte IT-Ausstattung an den Schulen umzusetzen, um beim Einkauf von Geräten und Software wirtschaftlicher vorgehen zu können. Die IT-Sicherheit gelte es, weiter zu erhöhen, und zudem sei es so möglich, an den Schulen vergleichbare Lehr- und Lernvoraussetzungen zu schaffen. "Auch können wir dann von zentraler Stelle aus die Prüfung von Fördermöglichkeiten vornehmen und die entsprechenden Mittel beantragen", ergänzte Hoffner.

So stehen in diesem Jahr aus dem Topf des Landes 75 Millionen Euro zur Verfügung, die auf die einzelnen Schulträger, entsprechend den Schülerzahlen, verteilt werden. Diese Finanzmittel sollen für Investitionen eingesetzt werden, um entsprechende Medienentwicklungspläne zu erarbeiten und diese auch umzusetzen.

Außerdem stehen weitere 75 Millionen Euro mittelfristig zur Verfügung. Hinzu kommen auch Gelder der kommunalen Schulträger. Für Wiesloch bedeutet dies eine "Eigenbeteiligung" von etwa 200.000 Euro für die kommenden Jahre. Betreut werden von der Stadt derzeit fünf Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Realschule und ein Gymnasium.

Vom Land wurde in den zurückliegenden Monaten eine Art Empfehlungspaket an die Schulträger übergeben. Darin heißt es unter anderem, jede Schule solle per Breitband an das Internet angeschlossen werden, für Schüler sollten pro Klassenraum drei Endgeräte sowie mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden und jeder Unterrichtsraum müsse mit einer digitalen Präsentationsmöglichkeit, beispielsweise einem Beamer, ausgestattet werden. Auch einen eigenen Server sieht das Anforderungsprofil vor, der allerdings auch im Zuständigkeitsbereich der Stadt oder eines externen Dienstleisters angesiedelt sein könne.

Laut Aussagen des Fachbereichs hat man eher "individuelle, heterogene und teils veraltete Infrastrukturen" bei einer entsprechenden Analyse an den jeweiligen Schulen vorgefunden. In ersten Schritten sei bereits die Anbindung an das Rathaus-Netzwerk umgesetzt und auch eine zentrale Betreuung eingerichtet worden. Das umfasse beispielsweise auch eine regelmäßige Wartung der Endgeräte und soll in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

"Wir haben mehrere Gespräche mit den Schulen geführt und so haben wir die Anforderungen konkretisiert und ausgeweitet", berichtete Hoffner. Das bedeute, dass die Stadt eine Art "Warenkorb" für die unterschiedlichen Geräte wie Notebooks, Tablets und Präsentationselemente zur Verfügung stelle, um so einen zentralen und überschaubaren Einkauf zu gewährleisten. Damit bestehe die Möglichkeit, sich entsprechend der Unterrichtskonzepte und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gelder zu bedienen.

"Die Schulen haben das allesamt positiv aufgenommen, denn heute und in Zukunft kann das nicht mehr ausschließlich vom Lehrpersonal übernommen werden, dazu reichen die Kapazitäten nicht aus", sagte Hoffner.