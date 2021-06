Von Sophia Stoye

Dielheim/Walldorf/Stuttgart. Die Fußgänger sollen "im Mittelpunkt stehen", es soll einen "Paradigmenwechsel" geben, aber keine Initiative gegen Autofahrer. Landesverkehrsminister Winfried Hermann stellt eine faire Verteilung der Verkehrsflächen in Aussicht – die Gewinner des Versprechens: 15 Kommunen aus Baden-Württemberg, die für den siebten Fußverkehrscheck des Landes ausgewählt wurden, darunter auch Dielheim und Walldorf.

"Es geht um die systematische Förderung des Zufußgehens", erklärt der Verkehrsminister bei der gestrigen Verkündung der ausgewählten Kommunen. Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität in den Gemeinden sollen erhöht sowie die Ortsmitten lebendiger und verkehrsberuhigter gestaltet werden.

Zudem sollen mit den Verbesserungen der Fußverkehrsbedingungen gezielt "schutzbedürftige Gruppen wie Ältere, Kinder oder mobilitätseingeschränkte Menschen" angesprochen werden, so Hermann. Als Konsequenz des Programms erhofft sich das Land, dass das Thema Fußverkehr an Bedeutung gewinnt und einen größeren Platz in kommunalen Debatten einnehmen wird.

"Mehr Miteinander im Straßenverkehr" soll es geben, wie Michael Frehn von der Planersocietät, dem ausführenden Fachbüro, schildert. Unter diesem Motto stand auch der diesjährige Fußverkehrscheck, für den sich insgesamt 59 Kommunen beworben hatten. Dabei gehe es um die Frage, was für Lösungen allen Verkehrsteilnehmern gerecht werde, so Frehn. Denn derzeit werde der Straßenraum vor allem aus der Windschutzscheiben-Perspektive gesehen.

Für Dielheim, Walldorf und die restlichen Kommunen, die von einer Fachjury ausgewählt wurden, bedeutet das konkret einen Auftaktworkshop, zwei Begehungen exemplarischer Routen und einen Abschlussworkshop. Die Veranstaltungen werden alle vor Ort stattfinden, Vorschläge von Bürgern sollen dabei auch berücksichtigt werden. Die Kosten für die Checks werden vom Land übernommen.

Die Ergebnisse mit Vorschlägen zu ersten Maßnahmen stelle das Planbüro abschließend im Gemeinderat vor, erklärt Laura Hoyler von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg weiter. Als Beispiel für einen gelungenen Fußverkehrscheck, bei dem bereits erste Verbesserungen vorgenommen werden konnten, führte sie St. Leon-Rot an. Die Nachbargemeinde Walldorfs wurde 2019 für den Check ausgewählt.

In Dielheim waren für die Jury die "schwierigen Rahmenbedingungen" für den Fußverkehr ausschlaggebend. Genau dort, wo sich in der Gemeinde die Geschäfte befänden, sei Dielheim trotz der geringen Einwohnerzahl von einem hohen Verkehrsaufkommen geprägt – auch wegen der Nähe zur A 6, so Staatssekretärin Elke Zimmer bei der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung.

"Unser Ortskern ist dicht bebaut: Schmale Wege führen direkt an Häusern und dicht befahrenen Straßen vorbei", erklärt Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Solche Situationen erzeugten Stress und bergen ein Aggressionspotenzial. "Wir freuen uns sehr über die professionelle Unterstützung", so Glasbrenner. Diese Bewerbung war bereits Dielheims vierte, aber laut Verkehrsminister Hermann gilt folgende "goldene Regel: Wer sich mehrfach bewirbt, kommt auch dran."

In Walldorf lag der Fokus als "klassischer Pendlerstandort" auf den überregionalen Verkehrsbeziehungen, schilderte Staatssekretärin Zimmer weiter: "Der Fußverkehr kam zu kurz." Nachdem die Stadt Erstem Beigeordneten Otto Steinmann zufolge bereits ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben hat, wolle man sich nun dem Fußverkehr widmen: Zum einen den Nutzungskonflikten in der Innenstadt selbst, zum anderen der "Sicherheit für Fußgänger in der ,Arbeitsstadt’ ", so Steinmann. Verkehrsminister Hermann abschließend: "Wir können Ihnen die Beratung bieten, Sie müssen nun selbst etwas daraus machen."