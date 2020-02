Dielheim. (köpa) Höhepunkt des großen Ehrungsabends der Gemeinde Dielheim war die Verleihung der Bürgermedaillen an Walter Fuchs und Josef Heger. "Heute würdigen wir zwei Menschen aus unserer Mitte, die mehr tun, als sie brauchten, und mehr tun als viele andere", sagte Bürgermeister Thoma Glasbrenner. Auch wenn es sich aus ihrer Sicht "nur" um kleine Taten handle, sei ihr Engagement groß, weil es weit mehr sei, als man erwarten dürfe.

Ortsvorsteher Harald Seib hielt auf eigenen Wunsch die Laudatio auf Walter Fuchs. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, seinen langjährigen Weggefährten persönlich zu würdigen, so Seib. Schon als Schüler habe Walter Fuchs in der Dorfgemeinschaft Pflichten übernommen: das Verteilen des Zuckerrübensamens an die einheimischen Bauern im Auftrag seines Vaters, den Ministrantendienst, die Hilfe beim Horrenberger Kirchenbau oder das Heizen der Klassenräume. Im Berufsleben legte er nach erfolgreicher Schlosserlehre die Meisterprüfung im Metallfach ab und war dann über 30 Jahre lang an der Schule in Horrenberg und in allen Dielheimer Kindergärten ein geschätzter Hausmeister. Er sang bei der Harmonie und im Kirchenchor, der SG Horrenberg trat Walter Fuchs schon bei der Gründung 1956 bei. Dort durchlebte der heutige Ehrenvorsitzende eine beispiellose Vereinskarriere: 24 Jahre Jugendleiter, fünf Jahre stellvertretender Vorsitzender und von 2001 bis 2014 Vorsitzender. Immer von Visionen getrieben, wurden viele seiner Ideen in die Tat umgesetzt. Dabei legte er immer persönlich Hand an. Zudem war Schiedsrichter, organisierte Ausflüge und Jugendfreizeiten. Im kommunalpolitischen Bereich brachte und bringt sich das CDU-Mitglied als ehemaliger Ortschaftsrat immer wieder ein und die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz durfte ebenfalls von seiner Unterstützung profitieren. Beim Horrenberger Weihnachtsmarkt, vor 17 Jahren seiner Idee entsprungen, zählt der unermüdlich wirkende Walter Fuchs zu den Säulen.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner freute sich, auch Josef Heger die Bürgermedaille auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats verleihen zu dürfen. Der gebürtige St. Leoner ist dem Handballsport und vor allen Dingen dem Nachwuchs sehr verbunden, so der Bürgermeister. Inzwischen hat sich der "reigschneide Dielemer" zu einem Ortskenner entwickelt, dem auch die Dielheimer Geschichte sehr am Herzen liegt. Diese an die junge Generation weiterzugeben, war und ist ihm ein besonderes Anliegen. So konnte der "Heger Seppl" bei der 1250-Jahr-Feier auch den damals frisch gewählten Bürgermeister aufklären, von welchem Arbeitsgerät der Dielemer Utzname "Howe" (nach dem Werkzeug "Hob") stammt.

Aufgewachsen ist Josef Heger in St. Leon mit sechs Geschwistern und erlernte nach der Schule den Beruf des Feinmechanikers. Nach dem frühen Tod des Vaters war seine Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft gefordert. Trotzdem blieb immer Zeit, um den Handballsport auszuüben. Nach Dielheim verschlug es ihn der Liebe wegen. 1973 heiratete er seine Frau Ursula. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor und inzwischen darf er sich über vier Enkelsöhne freuen. Bereits 1971 wechselte er zum TV Dielheim, von einem Abstecher zum TV Bammental (ab 1976) kehrte er 1984 wieder zurück. In Dielheim übernahm er für 15 Jahre den verantwortungsvollen Posten des Jugendleiters. Als ausgesprochener Motivator, wie ihn der Bürgermeister bezeichnete, mit einem guten Draht zur Jugend, war der "Seppl" über 30 Jahre ein erfolgreicher Jugendtrainer, förderte seine Schützlinge und gab ihnen das Rüstzeug für den weiteren Lebensweg mit. Viele Schulkinder wissen durch seinen praktischen Anschauungsunterricht, wie man eine Kartoffel anbaut oder früher eine Hob genutzt hat. Zur Traditionspflege zählt sein Mitwirken bei der jährlichen Hako-Rundfahrt zur Kerweeröffnung und auch die Pfarrgemeinde St. Cyriak kann regelmäßig auf seine Unterstützung zählen.

Die Leistung beider Träger der Bürgermedaillenträger wurde nach der Überreichung in der Kulturhalle nochmals mit einem Riesenbeifall gewürdigt.