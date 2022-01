Während Solarenergie entlang der Autobahn A6 erzeugt werden könnte, wäre ein Gebiet am Horrenberger Ortsrand und am Wallenberg (im Bildhintergrund) für rentable Windkraftanlagen geeignet. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Dielheim-Horrenberg. Immer wieder stoßen Vorschläge für Klimaschutzmaßnahmen auf Bedenken: zu Natur- und Artenschutz, Landschaftsbild oder Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. So auch in der jüngsten Horrenberger Ortschaftsratssitzung. Darum sprach man sich einhellig für eine Änderung des Flächennutzungsplans für Dielheim aus – ein Prozess, der noch im Detail besprochen und an dem Wiesloch wegen der Verwaltungsgemeinschaft mit Dielheim beteiligt werden muss.

Ortsvorsteher Harald Seib und Bürgermeister Thomas Glasbrenner erläuterten die Hintergründe. Gemäß dem Klimaschutzgesetz Baden-Württembergs sollen in den Regionalplänen mindestens zwei Prozent der Fläche für erneuerbare Energien, namentlich Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren, ausgewiesen werden. Eine sogenannte "Verhinderungsplanung" ist nicht zulässig, Dielheim kann dies also nicht verbieten. Mehr noch: Windkraftanlagen sind privilegiert und auf allen geeigneten Flächen zulässig, sobald die Genehmigungen vorliegen, etwa bezüglich Schutz vor Lärm und anderen schädlichen Einwirkungen.

Steuern kann Dielheim trotzdem: Wenn im Flächennutzungsplan gezielt Standorte für die Erzeugung erneuerbarer Energien festgelegt werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Windkraft-, Solar- oder andere Anlagen dort entstehen, wo es der Gemeinde nicht recht wäre. Zu berücksichtigen ist, welche Areale in Dielheim überhaupt geeignet wären. Flächen entlang der A6 wären beispielsweise denkbar für größere Fotovoltaik-Anlagen. Und der "Windatlas" der Landesanstalt für Umwelt gibt Aufschluss, wo sich Windräder lohnen könnten.

Als geeignete Flächen wurden alle Bereiche mit einer "mittleren gekappten Windleistungsdichte" von mindestens 215 Watt pro Quadratmeter in 160 Metern Höhe über Grund definiert. Diese weisen die nötige "Windhöffigkeit" auf und damit haben die dort angedachten Windkraftanlagen eine akzeptable Leistung.

Die Dielheimer Gemarkung hat laut Atlas überwiegend 190 bis 250 Watt pro Quadratmeter oder weniger, das dürfte nur eingeschränkt interessant für Investoren sein. Mit 250 bis 310 Watt pro Quadratmetern wiederum durchaus für Windkraft geeignet könnten ein kleiner Fleck bei den Windhöfen sowie ein größerer Bereich vom Wald am Wallenberg südlich der A6 über Crossbahn und Bauernhöfe bis nach Tairnbach reichend sein. Diese Windhöffigkeit weisen zudem Bereiche nördlich der A6 zwischen Horrenberg und dem Waldstück auf halbem Weg nach Dielheim sowie am Balzfelder Ortsausgang Richtung Hoffenheim und südlich der A6 Richtung Eschelbach auf.

Diese Angaben berücksichtigen nicht, ob es sich um Gemeinde-, Landes- oder Privatbesitz handelt, auch werden keine Schutzgebiete aufgeführt: Das alles heißt also nicht, dass Windkraftanlagen auf diesen Flächen auch erlaubt sind. Zum Stichwort Investoren sagte Bürgermeister Glasbrenner, dass man erneuerbare Energien, wenn überhaupt, gerne auf Flächen in Gemeindebesitz hätte. Dann könnte man die Bürgerschaft an möglichen Erlösen beteiligen, was – hoffentlich – die Akzeptanz der Anlagen erhöhen würde. Teilweise gelten laut dem Bürgermeister freie Flächen als geeignet, "da tue ich mich schwer, mir eine Windanlage vorzustellen". Wo wiederum solche oder Solaranlagen sinnvoll wären, müsse man gemeinsam mit Wiesloch abstimmen.

Man war sich im Ortschaftsrat einig, dass noch viele Fragen offen sind. Bei gleicher Leistung braucht Fotovoltaik mehr Fläche, während Windräder in die Höhe gehen und mehr Energie bringen: Was bedeuten die zwei Prozent im Gesetz also? Könnte man den gesetzlichen Anspruch mit Anlagen erfüllen, die keinen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz leisten? Oder könnte man eine Gemeinde klimaneutral machen, ohne die geforderten zwei Prozent der Fläche zu benötigen? Sollte statt der in Anspruch genommenen Fläche nicht eher eine Mindestleistung der Anlagen gefordert werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen?

Mit dem Thema wird sich der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Montag, 31. Januar, befassen. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der Kulturhalle.