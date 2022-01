Von Sebastian Lerche

Dielheim. Der Frischwasserpreis ist deutlich gestiegen: Kostete ein Kubikmeter für die Dielheimer letztes Jahr noch 2,68 Euro, müssen sie in diesem Jahr 3,84 berappen. Dabei war die Trinkwassergebühr erst 2020 erhöht worden. Dies wurde jetzt bekannt, als der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebs verabschiedete.

"Damit tun wir uns alle nicht leicht", sprach Bürgermeister Thomas Glasbrenner auch für Verwaltung und Gemeinderat. Er konnte aber eine Senkung der Gebühren in Aussicht stellen – leider erst ab 2024 und nur, wenn die Schuldentilgung so weitergehe wie bisher. Momentan sei Dielheim in der Übergangsphase der Umstellung der Wasserversorgung. Momentan werde noch Wieslocher Trinkwasser bezogen. Und dieses sei vier Mal so teuer wie das Bodenseewasser mit 58 Cent je Kubikmeter. Der Anteil an Bodenseewasser steige kontinuierlich; wenn Dielheim hier schließlich ohne Wiesloch auskomme, werde der Wasserpreis sinken, so Glasbrenner, womöglich um circa 50 Cent den Kubikmeter.

Im Fall der Abwassergebühren ist ebenfalls eine Anpassung notwendig, nämlich eine – zumindest kurzfristig – erfreuliche: Im Fall des Schmutzwassers haben die Einnahmen die Ausgaben weit überstiegen, daher sinken die Gebühren nun von 2 auf 1,36 Euro je Kubikmeter. Beim Niederschlagswasser gibt es eine leichte Erhöhung: von 50 auf 54 Cent je Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche.

"Knapp 200.000 Euro müssen an die Gebührenzahler zurück": Dass das nur eine kurzfristige Erleichterung sein kann, machten Glasbrenner und Kämmerer Tino Becker aber auch deutlich. Man habe schlicht nicht so viele Maßnahmen umsetzen können wie geplant. Die seien aber nach wie vor notwendig, ebenso eine aufwendige Kanalsanierung im Balzfelder Wiesengrund. Also müsse man in den folgenden Jahren damit und mit weiteren Aufwendungen rechnen. Andererseits habe man auch noch aus 2018 Mehreinnahmen, die in die Rechnung miteinbezogen werden müssen, wie Becker erklärte. Ob also schon 2023 die Gebühren erhöht werden müssen und wenn ja, wie stark, ist noch nicht abzusehen.

Was den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung angeht, so steht unterm Strich bei Erträgen von rund 1,74 Millionen Euro ein Gewinn von 16.000 Euro im Erfolgsplan. Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von 1,26 Millionen Euro vor. Das "Großprojekt Neuordnung der Wasserversorgung" mit dem Anschluss ans Bodenseewasser geht laut Bürgermeister und Kämmerer 2022 "planmäßig zu Ende".

Der dritte und letzte Bauabschnitt wird sich auf 500.000 Euro belaufen, insgesamt kostet die Umstellung 7,5 Millionen Euro. Immerhin gibt es dieses Jahr noch einmal Zuschüsse von gut 600.000 Euro. Eingeplant sind zudem der Abriss des alten Hochbehälters mit 150.000 Euro, die Erneuerung von Wasserleitungen im Wiesengrund in Balzfeld mit 400.000 Euro und auf 272.000 Euro beläuft sich die Verpflichtungsermächtigung für Wasserleitungen in der Zuzenhausener Straße in Horrenberg.

Hinzu kommt ein großer Nachholbedarf, was die Instandhaltung der vorhandenen Leitungen und übriger Infrastruktur angeht: Eigentlich wären 300.000 Euro jährlich nötig, um den Sanierungsstau abzubauen. Daher mahnte Glasbrenner zur Vorsicht, dass man diesen Aufwand im Blick behalten müsse. Knapp 292.000 Euro an Krediten kommen 2022 zu den 6,7 Millionen Euro dazu, die die Gemeinde aus ihrem Kernhaushalt dem Eigenbetrieb schon zur Verfügung gestellt hat. Die Schulden der Wasserversorgung gegenüber Kreditinstituten betragen etwas über 216.000 Euro.