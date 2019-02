Dielheim. (rö) Die Gebührensätze für Wasser und Abwasser werden in Dielheim im Jahr 2019 nicht verändert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit bleibt es bei einer Wassergebühr von 2,10 Euro je Kubikmeter, einer Schmutzwassergebühr von 2,34 Euro/Kubikmeter und einer Niederschlagswassergebühr von 51 Cent/Kubikmeter. "Nächstes Jahr werden wir uns mit dem Thema wieder beschäftigen", kündigte Bürgermeister Thomas Glasbrenner allerdings bereits jetzt angesichts großer Investitionen in die Neuausrichtung der Wasserversorgung der Gemeinde an.

Wie der neue Kämmerer Tino Becker, der die Gebührenkalkulation vorlegte, erläuterte, sind die verzögerten Investitionen auch der Grund, dass es vorerst beim seit 2015 stabilen Wasserpreis bleibt. Dessen Kalkulation gestalte sich schwierig. Die Abschreibungen für die Kosten der Baumaßnahmen sowie die Zins- und Tilgungsaufwendungen für das hohe Darlehen, das erst noch aufgenommen werden muss, belasten den Erfolgsplan mit Verzögerung.

Nachdem man kurzfristig den Wasserbezug von den Stadtwerken Wiesloch verlängern musste, erhält Dielheim nur noch zehn statt vorher 30 Prozent Rabatt und zahlt jetzt 2,18 Euro/Kubikmeter. Die Bezugsmenge soll aber 2019 weiter sinken und sukzessive durch günstigeres Wasser vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung ersetzt werden - hier richtet sich der Preis nach der Menge, für 2019 liegt noch kein Bescheid vor.

Kosten entstehen dem Wasserwerk der Gemeinde außerdem durch eine in diesem Jahr geplante Untersuchung des Ortsnetzes, mit der man die Ursache der relativ hohen Wasserverluste eruieren möchte. Unter Umständen müsse hier in der Folge mit hohen Unterhaltungsaufwendungen gerechnet werden. Außerdem müssen zahlreiche Wasserzähler ausgetauscht werden. Der Kämmerer kalkuliert aktuell mit einem kostendeckenden Gebührenbedarf von 2,42 Euro/Kubikmeter. Da aus den Vorjahren aber noch Überdeckungen auszugleichen sind, belässt man die Wassergebühr bei 2,10 Euro.

Auch die Abwassergebühren wurden zuletzt 2015 neu veranschlagt. Beim Schmutzwasser (2,34 Euro) gibt es angesichts "konstanter Kostenentwicklung und Schmutzwassermenge" keinen Grund für Änderungen, der Kämmerer sprach von einer "Punktlandung". Beim Niederschlagswasser dagegen hat der Zuwachs versiegelter Flächen eigentlich zu einem verminderten Gebührenbedarf (48 statt 51 Cent/Kubikmeter) geführt. Wegen "mittelfristig anstehender Investitionen" will man die Gebühr aber unverändert bei 51 Cent bestehen lassen.