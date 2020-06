Dielheim. (tt) Weil die Regelungen für die Haltung von gefährlichen Hunden vom Innen- und vom Landwirtschaftsministerium angepasst wurden, musste auch Dielheim die entsprechende Satzung für die Hundesteuer anpassen. Denn die Liste der gefährlichen Hunde wurde um die Rasse "Mastin Espanol" ergänzt. Auf Wunsch des Gemeinderates erhalten Hundehalter von Kampfhunden und gefährlichen Hunden nun aber eine Steuererleichterung, wenn sie einen positiven Verhaltenstest sowie einen Nachweis über die Unfruchtbarkeit des Hundes vorlegen können.

Bislang mussten die Halter von Kampfhunden und gefährlichen Hunden tiefer in die Tasche greifen als andere Hundehalter: Mit 360 Euro pro Jahr schlug die Steuer für einen solchen Hund in Dielheim zu Buche. Für "normale" Hunde müssen Halter in der Gemeinde pro Jahr 90 Euro für ein Tier und den doppelten Satz von 180 Euro für jedes weitere Tier bezahlen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2014 entschieden, dass Gemeinden die Halter von Kampfhunden und gefährlichen Hunden höher besteuern können, um so einen Lenkungszweck zu verfolgen, das heißt, die Haltung von Kampfhunden auf dem Gemeindegebiet zurückzudrängen.

"Kampfhunde sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, durch Zucht oder im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren auszugehen ist", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Rassen American Staffordshire-Terrier, Bordeaux-Dogge, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Fila Braseileiro, Mastiff, Mastino Napoletano, Pit-Bull-Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa Indu und Mastin Espanol stuft der Gesetzgeber als Kampfhund ein.

In Dielheim will man jetzt eine Änderung bei der Besteuerung von Kampfhunden vornehmen: Der erhöhte Steuersatz soll nicht auf Hunde angewendet werden, für die entsprechende Nachweise zur Genehmigung der Haltung erbracht wurden. Wer für seinen Kampfhund einen positiven Verhaltenstest sowie einen Nachweis über die Unfruchtbarkeit des Hundes, ausgestellt durch das Landratsamt, vorweisen kann, erhält eine Steuererleichterung: Diese Hunde werden dann im Sinne der Satzung nicht mehr als Kampfhunde und gefährliche Hunde betrachtet, sondern wie "normale" Hunde besteuert – also mit 90 Euro pro Jahr und für jeden weiteren Hund mit 180 Euro pro Jahr.

Neben dieser Änderung, die einstimmig beschlossen wurde, erhalten auch Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung eine Steuerbefreiung für ihren Hund. Dies war bislang nicht der Fall.