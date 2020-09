Von Paul Körner

Dielheim. Es war ein freudiger Tag für die Gemeinde Dielheim: Als Meilenstein der Sanierung wurde am Samstag das Richtfest an der Leimbachtalschule gefeiert. "Was das Leben bringt an Wissen, wird in diesem Haus gelehrt": Das sagte Zimmerermeister Helmut Strobel in seinem Richtspruch aus luftiger Höhe: "Gern und willig die Gemeinde brachte große Opfer dar, um zu dienen und zu nutzen ihrer lieben Kinderschar."

Zusammen mit seinem Sohn Leon, der auch für das Aufstellen des Richtbaums sorgte, nahm Strobel die symbolische Weihe mit einem gefüllten Weinrömer vor. Anschließend begrüßte Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Bauinneren zahlreiche Gäste und dankte allen Mitwirkenden.

Glasbrenner bezeichnete die Sanierung und Erweiterung der Schule als eines der derzeit wichtigsten Bauprojekte innerhalb der Gemeinde. "Wir können unseren Kindern und Jugendlichen nichts Besseres auf ihren weiteren Lebensweg mitgeben als Bildung" betonte der Rathauschef und ergänzte: "Die nachwachsende Generation für die Gesellschaft gut auszubilden, ist unser erklärtes Ziel, aber auch unser Anspruch. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, erhebt sich nun ein Schulgebäude, das beste Lehr- und Lernbedingungen bietet. Beste Rahmenbedingungen und ein gutes Umfeld für die Schülerinnen und Schüler, zur Unterstützung ihres Lerneifers. Diese Bedingungen für die Unterbringung sind deshalb der Gemeinde Dielheim knapp 15 Millionen Euro wert, denen wiederum Fördermittel in Höhe von rund fünf Millionen Euro gegenüberstehen."

Dabei waren sich alle politisch Verantwortlichen einig: Jeder Euro für Bildung ist bestens angelegtes Geld. Das erkannte schon der frühere amerikanische Präsident John F. Kennedy, den Glasbrenner zitierte: "Es gibt nur eines, das teuerer ist als Bildung, nämlich keine Bildung." Der Baufortschritt rief bei Glasbrenner große Freude hervor: Er wünschte eine zügige und unfallfreie Vollendung sowie ein gutes Miteinander weiterhin.

Ein außergewöhnlich gutes und faires Miteinander in der bisherigen Bauphase bestätigte der verantwortliche Bauleiter Armin Wolf vom Architekturbüro Jöllenbeck und Wolf. Seine Rückschau war geprägt vom Wort Respekt, sowohl gegenüber dem Bauherrn als auch den Bauausführenden, denen er für die handwerklichen Leistungen dankte. Einbezogen waren auch die Bauarbeiter aus dem Ausland oder die in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, ohne deren Einsatz bei oft widrigen Verhältnissen im Bausektor nichts mehr gehen würde.

Respektvoll gegenüber Mensch und Umwelt zeigten sich die Entscheidungsgremien mit dem Erhalt der Schule, die künftig aus altem Gefüge und neuen Strukturen bestehen wird. So blieben nicht nur Ressourcen wie Holz, Stein und sonstige Baumaterialien bewahrt, sondern auch der Standort: zur Erinnerung und Identifikation. Von einer etwas widrigen Episode mit schützenswerten Mauerseglern und Fledermäusen im Bau gab es auch zu berichten. Trotz ein paar Wochen Bauverzögerung, die inzwischen aufgeholt sind, wollte Armin Wolf diese Tatsache positiv in die Rubrik "Respekt gegenüber der Natur" einordnen. Mit dem Wunsch, das Bauwerk weiterhin unfall- und coronafrei zu einem guten Ende zu bringen, ging es nahtlos zu Umtrunk und Imbiss über.