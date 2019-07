Dielheim. (rö) Im November 2018 wurde die Beleuchtung des Radwegs zwischen Dielheim und Wiesloch in Betrieb genommen. In der jüngsten Sitzung des Dielheimer Gemeinderats musste Bürgermeister Thomas Glasbrenner jetzt bekannt geben, dass die zwölf LED-Leuchten und zwölf Schaltschränke, deren Finanzierung Dielheim übernimmt, teurer werden: Sie kosten 37.000 statt der vorgesehenen 25.000 Euro. Außerdem erklärte der Bürgermeister, das System mit Bewegungssensoren funktioniere "aktuell noch nicht einwandfrei".

Zunächst, so Glasbrenner, hätten sich die Leuchten bei einer Annäherung überhaupt nicht oder zu spät eingeschaltet. Zwar sei nachjustiert worden, aber man sei immer "noch nicht auf dem Stand, dass wir zu 100 Prozent zufrieden sind". Deshalb habe die Stadt Wiesloch entschieden, die Lampen brennen zu lassen, solange es morgens noch dunkel war.

"Für Radfahrer ist das eine tolle Sache", sagte Manfred Sommer (CDU), verwies aber gleichzeitig auf das Volksbegehren zur Artenvielfalt unter dem Schlagwort "Rettet die Bienen", das vor allem die Landwirtschaft in die Pflicht nehmen möchte. Eine der Ursachen fürs Insektensterben sei "die Zunahme der Lichtverschmutzung", so Sommer, selbst Landwirt. Der Radweg führe durchs Naturschutzgebiet, die Beleuchtung sei kritisch zu hinterfragen. "Ideal wäre gar keine Beleuchtung", wenn sie gewünscht sei, müsse sie funktionieren und man müsse sie auf ein Mindestmaß reduzieren. Genau so sei das System konzipiert, erwiderte der Bürgermeister. Man habe sich "auf ein gutes System" verständigt - "wenn es denn funktioniert". Ähnlich sah es Markus Wodopia (SPD): "Wir sollten froh sein, dass unsere Kinder und Jugendlichen sicher in die Schule kommen", sagte er. Die nachträgliche Kostenerhöhung wurde bei zwei Enthaltungen von Manfred Sommer und Heimo Freund (CDU) genehmigt. Sommer stellte außerdem den Antrag zu überprüfen, wie weit in der Gesamtgemeinde Beleuchtung eingespart werden kann.

In einer weiteren Entscheidung wurde festgestellt, dass einer Verpflichtung der neu gewählten Gemeinde keine Hinderungsgründe entgegenstehen. Sie soll am 22. Juli stattfinden.