Von Sebastian Lerche

Dielheim. "Dielheim hat eine verhältnismäßig hohe Grundlärmbelastung: wegen der Autobahn." Aber, diese gute Nachricht hatten Peter Koehler und Nikolas Kiefer vom zuständigen Ingenieurbüro Koehler & Leutwein in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als die Lärmaktionsplanung fortgeschrieben wurde: "In den vergangenen Jahren hat sich die Lage verbessert."

Dank der Lärmschutzwände und des offenporigen, geräuschmindernden Asphalts verursache die A6 keinen gesundheitsgefährdenden Lärm mehr, so Koehler. Er verstand die Einwände von allen, die nah an der Autobahn wohnen, verwies aber auf die Berechnungen seines Büros, die sich streng an europäische und Bundes-Gesetzgebung hielten. Entgegen der subjektiven Eindrücke "ist der Lärm nur stellenweise an den Ortsdurchfahrten gesundheitsgefährdend".

Nachdem Tobias Dörre (CDU) und Josef Blum (SPD) nachgehakt hatten, bestätigte Nikolas Kiefer diese Feststellung. Er sei vor Ort gewesen und habe die Lärmschutzwände begutachtet: Sorgen wegen angeblich lückenhafter oder zu niedriger Wände zum Trotz sei "keine Betroffenheit" der Anwohner festzustellen. "Die Lärmschutzwand funktioniert."

16 Prozent der Menschen in Dielheim sind laut den Berechnungen des Büros einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt, bei 3,5 Prozent wird sie gefährlich. Koehler ging auf einige Herausforderungen ein, um eine realitätsnahe und gesetzeskonforme Lärmkartierung zu erhalten. Eine Basis seien Verkehrszählungen seines Büros, die aber ausgerechnet mitten in der Coronakrise stattgefunden haben, als der Verkehr wegen "Lockdown" sowie Arbeit und Unterricht von zu Hause aus stark nachließ. "Daher haben wir 20 Prozent draufgerechnet", erläuterte er: Das seien Erfahrungswerte und man habe den "schlimmsten Fall" angenommen.

Dass die höchste Lärmbelastung entlang der Ortsdurchfahrten auftritt, fördert ein fundamentales Problem Dielheims in Sachen Lärmschutz zutage: Die ermittelten Bereiche liegen an Landes- und Kreisstraßen, da kann die Gemeinde allein gar nichts ausrichten, sie muss immer übergeordnete Behörden anrufen.

Koehler brachte zum einen Fahrbahnsanierungen ins Spiel, bei denen ein lärmmindernder Belag aufgebracht wird, das ist ihm zufolge aber aufwendig. Eine Sofortmaßnahme, die wenig kostet, ist – wie auch in anderen Gemeinden – die Ausweitung der Tempo-30-Bereiche. Rollt der Verkehr langsamer, wird ein Absinken des Lärmpegels erwartet – das hat aber Konsequenzen etwa für den Busverkehr und ruft regelmäßig Kritik aus der Bürgerschaft hervor.

Und eigentlich sei das "ein bisschen mager", kritisierte Michael Goliath (Bürgerinnen): Er schlug beispielsweise ein Durchfahrtsverbot für LKW in der Nacht vor, die sollten, wenn sie in Rauenberg von der Autobahn kommen, die Mühlhäuser Umgehung nutzen. "Das wäre ein Anfang." Peter Koehler bezweifelte jedoch den Nutzen eines solchen Durchfahrtsverbots.

Als Anwohner der Wieslocher Straße regte Klaus Eberle (CDU) an, Tempo 30 dort auszudehnen. Laut werde es vor allem an Kreuzungen oder Kreisverkehren, wenn die Autos beschleunigten. Da räumte Koehler ein, dass die erlaubte, nicht die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit laut Gesetz Grundlage der Lärmberechnungen sei – und nur an Ampeln könne man Geräuschpegel von Anfahrtsvorgängen mit einbeziehen. Ordnungsamtsleiter Uwe Bender meinte, den Antrag zu mehr Tempo 30 und entsprechenden Kontrollen könne man stellen, auch wenn kaum eine Chance zur Umsetzung bestehe. Einen Versuch sei es wert.

Eberle kritisierte auch die kürzliche Sanierung der Wieslocher Straße: Der Untergrund sei nach wie vor schlecht – das hatte auch eingangs ein Bürger betont – und der neue Belag leite spürbare Vibrationen in die Häuser. Generell sollte man den Zustand der Straßen prüfen, das Bauamt sollte etwa eingesunkene Gullydeckel reparieren, so Eberle.

Auch Harald Seib (CDU) zeigte sich enttäuscht, dass nicht mehr Schutzmaßnahmen möglich werden, gerade mit Blick auf den Wiesengrund in Balzfeld. Koehler betonte, dass die Lärmwerte laut Rechtslage keine Maßnahmen rechtfertigten, "das heißt nicht, dass es da nicht laut ist".

Der Lärmaktionsplan wird jetzt öffentlich ausgelegt und bekannt gemacht, die Einwohnerschaft kann Kritik und Anregungen einbringen.