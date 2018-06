Dielheim. (pol/mün) Ein vier Jahre altes Mädchen erlitt am Freitag schwere, aber laut Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen. Gegen 19 Uhr war das Kind hinter einem geparkten Auto in Dielheim auf die Straße gelaufen. Die Mutter hatte noch erfolglos versucht, ihr Kind davon abzuhalten, so die Polizei.

Das Mädchen prallte beim Laufen gegen die linke Fahrzeugseite einer in Richtung Horrenberg fahrenden Frau. Die 29-Jährige konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Die Vierjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.