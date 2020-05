So sehen die Gutscheine aus, die ab Montag im Bürgerbüro Dielheim verkauft werden. Grafik: privat

Dielheim. (köpa) Dielheim gemeinsam stärken – auch in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist das erklärte Ziel von Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der momentanen Krise. Aus diesem Grunde rief die Gemeindeverwaltung die Gutschein-Aktion "Dielheim Bonus" auf den Plan. Verbunden mit einem Appell an die Dielheimer Bürgerinnen und Bürger, möchte man dabei auch zur Solidarität gegenüber unserer örtlichen Wirtschaft aufrufen. Denn die heimischen Unternehmen sind besonders jetzt auf Verbraucher aus der Bürgerschaft angewiesen, um zu überleben und die Versorgungslage auch künftig vor Ort zu garantieren.

Die letzten sieben Wochen haben es gezeigt, auf die Dielheimer Dienstleister, Handelsgeschäfte und Gewerbetreibende ist Verlass, trotz erschwerter Arbeitsbedingungen. Für den Rathauschef ein Grund mehr, allen zu danken, die bei ihrer Tätigkeit an der "Front" sein mussten und immer noch müssen, ohne Rücksicht auf das eigene Gesundheitsrisiko.

Bereits am kommenden Montag startet nun die Bonusaktion, initiiert als unterstützende Maßnahme gegenüber der Geschäftswelt, mit dem Gutscheinverkauf. Erhältlich sind diese im Bürgerbüro des Dielheimer Rathauses. Der Gutschein hat einen Wert von 25 Euro und kostet beim Erwerb lediglich 20 Euro. Die Differenz von fünf Euro übernimmt die Gemeinde. Pro Person über 18 Jahre sind maximal fünf Gutscheine erhältlich. Diese können bei allen örtlichen Anbietern, die an der Aktion teilnehmen, eingelöst werden. Vor dem Kauf sollte der jeweilige Anbieter nach der Einlösung gefragt werden.

Mit dem Kauf unterstützen die Verbraucher nicht nur das lokale Gewerbe, sondern profitieren von fünf Euro Einkaufsvorteil, der bis 31. Dezember 2020 gewährt wird. Der Gutschein ist nur als ganzer Betrag einlösbar, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der örtliche Anbieter kann den entgegengenommen Gutschein über das Rathaus abrechnen und hat ihn zur Geltendmachung des Bonusbetrages bis 31. Januar 2021 im Bürgerbüro einzureichen. Für weitere Fragen zur Aktion steht das Bürgerbüro unter Telefon 0 62 22/7 81 30 oder 7 81 36 ebenfalls zur Verfügung. Eine mutmachende Solidaritätsaktion und echte "Win-Win"-Situation für alle Beteiligten in der Krisenzeit. Gerade jetzt ist es wichtig, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen, ganz im Sinne des Dielheimer Ortsoberhauptes.