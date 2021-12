Dielheim. (seb) Gebührenerhöhungen stoßen "nie auf Gegenliebe", stellte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner fest. Aber "ganz frei" sei die Gemeinde da nicht: Sie müsse einen gewissen Deckungsgrad der anfallenden Kosten erreichen und überdies jetzt im Fall der Kindertagesstätten (Kita) ein "Ungleichgewicht unter den verschiedenen Betreuungsmodellen" beseitigen. Damit das Ganze fair verläuft und eventuelle Erhöhungen nicht zu extrem werden, hat die Gemeinde sich ihm zufolge vorgenommen, regelmäßig Aufwand und Einnahmen kalkulieren zu lassen, möglichst jährlich, "das hat wegen Corona aber nicht ganz geklappt".

Diskussionsstoff boten zunächst die Kinderbetreuungsgebühren, von denen einige Beispiele genannt seien. Gemäß Verwaltungsvorschlag steigen sie ab Januar 2022 fürs erste Kind der Familie in der Halbtagsgruppe im Kindergarten – 8 bis 13 Uhr – von 99 auf 113 Euro monatlich. In der Regelgruppe des Kindergartens – 8 bis 13 und 14.30 bis 16 Uhr – wurde ein Anstieg von 129 auf 162 Euro beschlossen. Für die Halbtagskrippe – 8 bis 13 Uhr – steigen die Gebühren von 254 auf 259 Euro, ganztags werden es in der Krippe statt 361 künftig 389 Euro sein.

Die gewohnten Ermäßigungen bleiben, 20 Prozent Nachlass fürs zweite Kind und der komplette Gebührenerlass fürs dritte Kind, wenn seine beiden Geschwister in Dielheimer Kitas betreut werden. Einen Sonderfall stellt der Balzfelder Kindergarten dar, der flexibler vorgeht: Die Eltern können einzelne Tage buchen, beispielsweise drei Tage die Woche eine Halbtags- und zwei Tage eine Ganztagsbetreuung.

Wie das in fernerer Zukunft aussieht, hängt laut Hauptamtsleiter Manfred Heinisch vom Bedarf ab, den man eventuell eigens abfragen wird, und vor allem vom Betrieb im neuen Horrenberger Kindergarten, dessen Bau gerade startet. Heinisch gab auch zu bedenken, dass die Wünsche der Eltern zu flexibleren und vor allem längeren Betreuungszeiten die Gemeinde über kurz oder lang in Zugzwang bringen könnten. Aber viel länger könne man die Kitas ohne Schichtbetrieb nicht öffnen, damit müsste man mehr Personal einsetzen – mit den entsprechenden Mehrkosten.

Aus der jüngsten Kalkulation ergab sich laut Verwaltung, dass insbesondere die Regelgruppe bisher "überproportional stark von der Gemeinde bezuschusst" worden sei. Man brach daher die Gebühren auf Stundensätze herunter, um die Ungleichheit offenzulegen. Stufenweise sollten die Gebührensätze dann angepasst werden, um für gleiche Verhältnisse zu sorgen, hieß es.

Mehr als 5,5 Millionen Euro werden 2022 für den Betrieb der sechs kommunalen Kindertagesstätten veranschlagt, wie Kämmerer Tino Becker erläuterte. An Gebühren werden dagegen nur knapp 809.000 Euro eingenommen. Freilich gibt es Zuschüsse von Land und Bund, doch 2,88 Millionen Euro oder mehr als 52 Prozent der Aufwendungen bleiben Becker zufolge 2022 ungedeckt. Erstrebenswert wäre nach Vorgaben der Fachbehörden und Spitzenverbände, dass rund 20 Prozent der Kosten durch Gebühren gedeckt werden. Das hat Dielheim noch nicht erreicht, so Becker, mehr noch: Betrug dieser Deckungsgrad 2019 noch fast 16,3 Prozent, sinkt er trotz der Gebührenerhöhungen wegen Kostensteigerungen jetzt auf 14,6 Prozent.

Kompliziert wurde es mit der vorgeschlagenen pauschalen Zahlung für individuelle Angebote der Kitas. Den Einrichtungen soll ein kleines Budget zur Verfügung gestellt werden, falls Fotoprojekte, Kochen, besondere Obst- oder Getränkeangebote oder andere Aktionen den Alltag bereichern sollen. Jede Kita-Leitung entscheidet nach eigenem Ermessen darüber.

Bürgermeister Glasbrenner und Kämmerer Becker verwiesen auf die neue Umsatzsteuer-Gesetzgebung, der zufolge eine Kommune nun wie ein Unternehmen behandelt wird. Das bisherige Beitragsmodell könne daher nicht aufrechterhalten werden, hieß es. Daher schlug man vor, pauschal zwei Euro pro Kind zu erheben – ohne Rabatt für Geschwister.

In der Diskussion wurde mit Sorge die Kostensteigerung hervorgehoben, die zur Senkung des Deckungsgrads durch die Gebühren trotz der einstimmig beschlossenen Erhöhung führte. Josef Blum (SPD) stimmte nach eigener Aussage nicht gerne zu, generell sei man gegen Kitagebühren, aber wenn das Land nicht unterstütze, "bleibt uns nichts anderes übrig". Nächstes Jahr werde man wieder über die Gebühren diskutieren, machte Klaus Eberle (CDU) deutlich: Gerade die Energiekosten stiegen deutlich, da müsse man womöglich weitere Erhöhungen beschließen. Als schmerzlich empfand auch Ute Sendner (BürgerInnen) die Steigerung, "aber dass es nicht anders geht, weiß ich". Vor allem müsse man aber die größeren Sprünge vermeiden.

Der Zuschussbedarf durch die Gemeinde soll im Fall der Grabnutzung – hier Dielheims Friedhof – niedriger werden. Foto: Lerche

Auch die Bestattungsgebühren wurden in der Sitzung angepasst. Tino Becker erläuterte, man wolle dem hohen Zuschussbedarf – von aktuell 250.000 Euro pro Jahr – Einhalt gebieten. Ein Bestattungsunternehmen ist für die Grablegungen zuständig, die Gemeinde widmete sich nun den Grabnutzungsgebühren.

Pro Reihengrab für Personen älter als zehn Jahre steigen die Gebühren von 2000 auf 2200 Euro. Bei Kindern unter zehn bleibt es bei pauschal 200 Euro. Für Urnenbestattungen in anonymen Gemeinschaftsgrabstätten werden künftig 1400 statt 1190 Euro verlangt. Bei Erdwahlgräbern steigen die Kosten für eine Einzelgrabfläche von 2420 auf 2600, für eine Doppelgrabfläche mit zwei Tiefbettungen von 4010 auf 4210 Euro.

Bei Urnen wird ein höherer Kostendeckungsgrad angestrebt: Während beim Urnenwahlgrab keine Veränderungen anstehen, steigen die Gebühren für eine Urnennische von 1400 auf 1600 Euro. Das Angebot wird zudem durch Urnenwiesengrabstätten erweitert. Die Nutzung der Aussegnungshalle wiederum wird etwas günstiger: 239 statt 249 Euro.