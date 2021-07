Dielheim. (RNZ) Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises macht erneut Station in Dielheim. Dabei stehen insgesamt 150 Dosen des mRNA-Impfstoffes von Moderna zur Verfügung. Die Vor-Ort-Impfungen finden in der Kulturhalle Dielheim, Pestalozzistraße 30, statt und es gibt noch freie Impftermine. Die Erstimpfung erfolgt am kommenden Montag, 12. Juli, und die Zweitimpfung dann sechs Wochen später: am 23. August. Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an impfen@ dielheim.de. In dieser E-Mail müssen Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift sowie eine Telefonnummer für Rückfragen angegeben werden. Impfberechtigt ist jeder, der noch keine Impfung erhalten hat und mindestens 18 Jahre alt ist.

Die Termine werden nach der zeitlichen Reihenfolge des Anmelde-Eingangs vergeben. Die Rückmeldung und Terminbestätigung erfolgt auch per E-Mail. Zur Impfung müssen Personalausweis, Krankenversichertenkarte und der Impfpass mitgebracht werden. Die Daten werden ausschließlich für die Impfaktion gespeichert und danach wieder gelöscht. Personen, die bereits einen Impftermin beim Hausarzt oder in einem Impfzentrum vereinbart haben, sind vom Vor-Ort-Termin ausgenommen.