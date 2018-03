Dielheim. (teu) "Leben retten durch Nichtstun - Änderung Organspende vom Zustimmungsrecht zur Widerspruchs-regelung" - so lautet die Online-Petition (www.openpetition.de/!organspende), die Carmen Hofmann aus Dielheim im Juli letzten Jahres gestartet hat. Die 44-jährige Mutter zweier Kinder, die über das Schicksal eines Arbeitskollegen auf das Thema "Organspende" aufmerksam wurde, setzt sich dafür ein, dass automatisch jeder als einverstanden mit einer Organentnahme gilt, wenn er nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat ("Widerspruchsregelung").

Dies, so das Argument, könnte die Zahl der Organspenden deutlich erhöhen. Momentan jedoch greift in Deutschland - im Gegensatz übrigens zu vielen anderen europäischen Ländern - die so genannte "Zustimmungsregelung": Wer hierzulande als Organspender zur Verfügung stehen will, der muss eine eindeutige Willenserklärung abgegeben haben. Die Petition hat aktuell rund 800 Unterstützer, was Carmen Hofmann zufolge "einmal mehr zeigt, dass Organspende und Patientenverfügung ein Tabuthema ist". Sie ist zusätzlich auch direkt im Bundestag eingereicht unter der Nummer 72643 und läuft im Juli 2018 ab.

"Leben retten durch Nichtstun" - unter diesem Titel haben Sie eine Petition gestartet. Worum genau geht es dabei?

Carmen Hofmann: "Es geht mir darum, die Menschen wachzurütteln und die aktuell gravierende Situation der Organspende-Bereitschaft aufzuzeigen. Ich bin dafür, dass todkranke Menschen mehr Chancen auf ein Leben bekommen sollen. Viel zu wenig Menschen machen sich Gedanken über unangenehme Themen oder verdrängen diese sogar komplett. Dementsprechend wenig Organspendeausweise werden ausgefüllt. Jeder Mensch, der gegen eine Organspende ist, soll sich aktiv für die Nichtspende aussprechen. Die Entscheidung bleibt klar bei jedem selbst. Durch eine Änderung im Gesundheitswesen vom Zustimmungsrecht zur Widerspruchsregelung würde es kein Dahinsiechen, überflüssiges Sterben und Warten auf den Tod kranker Menschen mehr geben. Wir sind in Deutschland unter der kritischen Marke von zehn pro einer Million Einwohner, die intern als Voraussetzung für ein ernst zu nehmendes Organspende-System gilt. Letztes Jahr wurden in Deutschland nur 800 Organspenden getätigt - ist das nicht unglaublich bei einer Einwohnerzahl von 83 Millionen?"

Noch einmal: Widerspruchsregelung heißt, absolut jeder wäre dann potenzieller Organspender?

Genau. Die Würde und das Recht jedes Einzelnen bleiben unangetastet. Jeder Mensch kann frei entscheiden, ob er nicht spenden will, nur bestimmte Organe spenden will oder sogar so viele Menschenleben wie möglich mit seinem Sterben retten möchte. Im letzten Fall müsste man gar nicht aktiv werden. Und darin sehe ich den großen Vorteil.

Setzt eine solche Regelung nicht jeden Einzelnen sehr stark unter Druck, eine Entscheidung fällen zu müssen? Zumal ja viele Menschen aufgrund der Organspendeskandale ohnehin schon verunsichert sind …

Ich denke nicht. Viele Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Meine Meinung ist, dass jeder Mensch nicht nur für das verantwortlich ist, was er tut, sondern ganz klar auch für das, was er nicht tut. Man müsste sich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass man nach seinem Tod Leben retten kann. Das Thema wäre präsenter und es würden sicherlich auch Ängste beseitigt, da man sich einfach mehr informiert und damit befasst. Personen, die klar und entschieden gegen eine Organspende sind, haben mit solch einem aktiven Aussprechen zur Nichtspende sogar eine gewisse Sicherheit. Außerdem finde ich es einfach unfair, wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird und genau mit dieser Frage nach der Organspende die Angehörigen alleine lässt. Was hätte der Verstorbene gewollt? Warum haben wir nicht darüber geredet? Ich hoffe, ich handle im Sinne des Verstorbenen ... Fragen und Entscheidungen, die man dann mit sich rumtragen muss und wohl für immer unbeantwortet bleiben. Leider fehlt es noch an der Transparenz und Offenlegung des Themas. Einen Skandal mache ich übrigens nicht an den Gesetzen fest, sondern an den Unzulänglichkeiten der Menschen und den „schwarzen Schafen“. Gäbe es ausreichend Organe, würde dem inoffiziellen Handel oder sogar einer Organ-Mafia der Wind aus den Segeln genommen.

Abschließende Frage: Was hat Sie persönlich eigentlich zu dieser Aktion veranlasst?

Mir ist aufgefallen, dass das soziale Engagement unserer Gesellschaft stark rückläufig ist. Dies betrifft nicht nur Vereinsleben oder gemeinsame Aktivitäten in Schule und Beruf, sondern auch das Gesundheitswesen. Leider beobachte ich seit Jahren den gesundheitlichen Verfall eines Arbeitskollegen. Er hat bereits eine Spenderniere aus seinem familiären Umfeld. Nun benötigt er eine weitere Niere. Seit Langem steht er auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Er hat mir berichtet von seiner Überlegung, eventuell ins Ausland, etwa nach Österreich, zu ziehen, da er dort noch Chancen auf ein Organ hätte. Die Wartezeit dort beträgt rund dreieinhalb Jahre. Und in Deutschland muss er eventuell bis zu zehn Jahre warten. Im ersten Moment dachte ich: ’Armes Deutschland – schäm‘ dich!’ Ich habe mich mit dem Thema versucht auseinanderzusetzen. Durch diese Petition möchte ich helfen und die Welt vielleicht ein klein bisschen besser zu machen. Vor allem aber allen kranken Menschen zumindest eine Vision oder sogar Hoffnung geben.