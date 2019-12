So soll der neue Horrenberger Kindergarten in der Grundstraße einmal aussehen. Vier Gruppen für über Dreijährige und zwei für Krippenkinder sind vorgesehen. Aktuell stehen Gesamtbaukosten von rund vier Millionen Euro im Raum. Grafik: I + E Generalbau GmbH

Dielheim/Horrenberg. (seb) „Das wird eine ganz andere Größenordnung als der bisherige Kindergarten.“ Das machten die Planer Klaus Eisert und Armin Irsigler in der jüngsten Dielheimer Gemeinderatssitzung deutlich, als sie den Vorentwurf für den Neubau des Horrenberger Kindergartens vorstellten. Der Rat nahm es einstimmig als Grundlage für die weiteren Planungen an (Heike Eisert, Bürgerinnen, erklärte sich für befangen).

Das Bestandsgebäude stammt aus den sechziger Jahren, entspricht nicht mehr heutigen Standards und ist vor allem an die Grenzen seiner Kapazität gestoßen, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner eingangs erinnerte. Daher hatte der Gemeinderat sich für einen Neubau entschieden, der – nach eingehender Prüfung der Alternativen – auf dem heutigen Außengelände entstehen soll. Mit einer Grundfläche von 810 statt der heutigen 325 Quadratmeter „wird er bedeutend größer“, erläuterten die Planer. Alle Geschosse eingerechnet, beträgt die nutzbare Fläche insgesamt sogar 1560 Quadratmeter, der umbaute Raum fast 7000 Kubikmeter.

Man rechnet mit Gesamtbaukosten von rund vier Millionen Euro. Ein Baubeginn wurde noch nicht festgelegt. Ausgelegt ist der neue Kindergarten für zirka 145 Kinder in vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Er soll entlang der Grundstraße errichtet werden und passt sich ihrem Verlauf an: Damit hat das Gebäude zwei zueinander leicht abgewinkelte Trakte, mittig öffnet sich der zentrale Eingangsbereich. Daran hatte ein Bürger eingangs Kritik geäußert, aus Sorge um die Sicherheit aller, die dort, direkt an der Straße, ein- und ausgehen. Klaus Eisert und Armin Irsigler erwiderten, dass man gerne wegen Straßenverlauf und Geländeform daran festhalten würde. Jedoch könne man beispielsweise die angedachte Abstellfläche für Kinderwagen zum Nebeneingang verlagern, dann könne man vorn für mehr Sicherheit sorgen. An Details könne man noch arbeiten, so wie man bereits zahlreiche Anregungen des Rats und vor allem des Kindergartenteams („Wer weiß es besser?“) schon aufgenommen habe: etwa zu Raumaufteilung, Einrichtung und Materialwahl.

Vorgesehen sind Eisert und Irsigler zufolge zusätzlich zu Gruppen- und Nebenräumen auch Intensiv- und Wickelräume, drei Schlafräume für über und zwei für unter Dreijährige, Mensa und Turnraum sowie ein Personalraum und Büros für das voraussichtlich 20-köpfige Kindergartenteam. Flure und Foyers sind großzügig gestaltet, damit die Kinder sich auch außerhalb der Gruppenräume aufhalten können, „auch bei schlechtem Wetter Bewegungsfreiheit haben und mit ihren Bobbycars fahren können“. Neben Treppen gehört ein Lift selbstverständlich dazu.

Im Obergeschoss auf dem kleineren Gebäudetrakt, das aktuell einen Intensivraum und ein Büro vorsieht, kann bei Bedarf auf einer Erweiterungsfläche von rund 180 Quadratmetern ein weiterer Gruppenraum eingerichtet werden. Der größere Trakt kann in fernerer Zukunft aufgestockt werden, falls weitere Betreuungsplätze benötigt werden.

Beide Trakte haben Flachdächer, darum kann auf dem größeren auch ein Erweiterungsbau errichtet werden. Auf dem anderen ist eine Fotovoltaikanlage angedacht, „möglich und sinnvoll“. Der Energiebedarf des gesamten Gebäudes liegt laut den Planern bei 42 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, damit noch rund 40 Prozent unter den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Dabei setzt man aktuell auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe übers Jahr und im Winter zusätzlich auf einen Erdgas-Brennwert-Spitzenlastkessel. Als Alternative kam aus dem Gemeinderat der Wunsch, eine Brennstoffzelle für Wärme- und Stromerzeugung zu prüfen, was wegen der Anschaffungs- und Wartungskosten zunächst ausgeschlossen wurde, sich dank Fördermitteln aber rechnen könnte.

Während der voraussichtlich 15-monatigen Bauphase soll der Kindergarten im Bestandsgebäude in Betrieb bleiben, das im Anschluss abgerissen wird. Dann kann eine großzügige neue Spielfläche mit rund 1000 Quadratmetern angelegt werden.

Im Haushaltsentwurf sind die vier Millionen Euro vorgesehen, so Bürgermeister Glasbrenner, „wir versuchen aber noch, an dem ein oder anderen Rädchen zu drehen, um die Kosten zu senken“. Er ergänzte, dass der öffentliche Spielplatz nebenan, auf dem die Kinder sich austoben können, während auf ihrem Außengelände gebaut wird, derzeit von Landschaftsarchitekten überplant wird. Der Spielplatz soll nicht einfach attraktiver werden, das Areal soll an Aufenthaltsqualität für alle Bürger gewinnen, sodass eine „neue Horrenberger Ortsmitte“ entstehen könnte.

Während er Zweifel an den mit 15 Prozent eher niedrig veranschlagten Nebenkosten hegte, lobte Josef Blum (SPD) den „zukunftsorientierten Entwurf“: Den Kindergarten zu erweitern, werde mit Blick beispielsweise aufs Neubaugebiet „Neuwiesen“ womöglich nötig. Markus Knopf (CDU) vergewisserte sich, dass es sinnvoll ist, das Obergeschoss – laut Irsigler kostet es für sich 300.000 Euro – jetzt schon errichten zu lassen und nicht erst bei Bedarf: Später hier aufzustocken, wäre enorm aufwendig und teuer, bestätigten ihm die Planer.