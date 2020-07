Dielheim-Horrenberg. (tt) Kann es sich die Gemeinde Dielheim leisten, für den Neubau des Kindergartens in Horrenberg die Grundstraße zu verschwenken, oder kann sie es vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzsituation nicht? Um diese Frage ging es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dielheim. Am Ende stand die einhellige Meinung: Die Straße soll – so wie vom Ortschaftsrat empfohlen – für 350.000 Euro verschwenkt werden, damit Eltern und Kinder künftig nicht mehr die Straße queren müssen, wenn sie zum Kindergarten kommen. Die Stellplätze werden jetzt direkt vor dem neuen Gebäude angelegt.

Der rund vier Millionen Euro teure Neubau ist nötig geworden, weil "der Kindergarten an der Belastungsgrenze ist, oder schon darüber hinaus", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Entstehen sollen vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen mit Platz für insgesamt 145 Kinder. Das neue Gebäude entsteht entlang der Grundstraße und passt sich dem heutigen Verlauf an. Ohne Umbau der Straße hätte die Treppe zum Eingang aus topografischen Gründen direkt in den Straßenraum geragt. Ein weiteres Gefahrenpotenzial sahen die Räte darin, dass sich bisher die Parkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden und Eltern und Kinder so die Straße queren mussten. Nun soll deshalb die Straße um eine Fahrbahnbreite nach Süden verschwenkt werden und dabei auch unterirdische Leitungen verlegt werden.

"Dass wir 350.000 Euro für einen Umbau ausgeben, kann ich mir vor der jetzigen Haushaltssituation nicht vorstellen", sagte Klaus Eberle (CDU). Zwar müsse man die Sicherheit der Kinder gewährleisten, dennoch müssten sich die Kosten im Rahmen halten. Eberle schlug deshalb vor, die Veränderung der Straßenführung zu vertagen und sich vor Ort die Situation noch einmal anzuschauen. Den Umbau könne man schließlich auch erst in fünf bis sechs Jahren angehen, ausreichend Parkplätze seien vorhanden, so Tobias Dörre (CDU). "Schon jetzt laufen uns die Kosten für das Projekt weg", warnte Eberle. Er komme auf eine Summe von 1,25 Millionen Euro über dem Rahmen und wünschte sich deshalb eine Bilanzierung.

"Es geht um die Sicherheit der Kinder und der Mütter", mahnte hingegen Josef Blum (SPD). Es handle sich um eine stark befahrene Straße, ein Umbau wäre für den Kindergarten, für das gesamte Areal zuträglich, so Blum. "Ich warne davor, hier ein Provisorium umzusetzen, denn das hält meist Jahrzehnte", sprach sich Ute Sendner (Bürgerinnen) gegen Dörres Vorschlag aus.

Die Vertagung des Themas, wie von der CDU beantragt, fand am Ende keine Mehrheit. Sieben Mitglieder der CDU stimmten für den Antrag, neun Gemeinderäte von SPD und Bürgerinnen dagegen, Harald Seib (CDU) enthielt sich. Für die Verlegung der Grundstraße stimmten am Ende 14 Gemeinderäte, Klaus Eberle votierte dagegen, Tobias Dörre und Gustav Trump enthielten sich.

Und auch über die Alternativen in der Wärmeerzeugung für den neuen Kindergarten mussten die Gemeinderäte entscheiden. Matthias Imhof, Geschäftsführer des Planungsbüros "Miplanung" stellte die Alternativen vor und verglich die Wärmepumpentechnik mit der Brennstoffzellentechnologie. Man entschied sich schließlich einstimmig für die Wärmepumpe, die in der Spitzenlast durch einen Brennwertkessel unterstützt wird, weil sie technisch ausgereifter, im Einsatz erprobt und sowohl bei der Errichtung als auch im laufenden Betrieb geringere Kosten verursacht.