Auch der Wasserhochbehälter in Horrenberg ist Gegenstand der Kritik der Gemeindeprüfanstalt. Foto: Pfeifer

Dielheim. (seb) Eine detaillierte Stellungnahme will Dielheims Gemeindeverwaltung noch ausarbeiten: In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es zunächst eine kurze Mitteilung, dass die Gemeindeprüfanstalt (GPA) im Rathaus die Finanzführung und die Bauausgaben unter die Lupe genommen hat und es Klärungsbedarf gibt. Bürgermeister Thomas Glasbrenner, Kämmerer Tino Becker und Bauamtsleiter Jürgen Laier gaben erste Einblicke.

Die Kasse sei ordentlich geführt worden, hob Tino Becker hervor, es habe für den Prüfzeitraum von 2014 bis 2017 überwiegend "formale Beanstandungen" gegeben, die man schnell abarbeiten werde. Lediglich ein bis zwei Kritikpunkte müsse die Kämmerei aufwendiger bearbeiten, die würden auch Thema für den Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen. Wenig überraschend hätten die Prüfer "erhebliche Sorgen" geäußert wegen Dielheims großen Investitionen, so Becker: Ein erheblicher "Verzehr der liquiden Mittel" und ein Anstieg der Verschuldung seien festgestellt worden, da sehe aber nicht nur die GPA Handlungsbedarf.

Klaus Eberle (CDU) hakte bei beanstandeten Forderungen nach, die die Gemeinde an Schuldner stellt: "Eine Viertelmillion: Ist das Geld weg?" Tino Becker musste einräumen, dass es wenig Hoffnung gebe, die Mittel in vollem Umfang wiederzuerhalten.

Die Jahre 2015 bis 2019, für die die GPA Dielheims Bauausgaben prüfte, waren fürs Bauamt sehr stressig, wie Jürgen Laier darlegte. Das Amt sei umgezogen, mehrere Mitarbeiter seien aus verschiedenen Gründen ausgefallen – "da passieren Fehler".

Einige der Beanstandungen konnten durch nachträgliche Eingaben bereits erledigt werden. Andere, etwa dass bei Vergabe und Abwicklungen der Leistungen für die Erweiterung des Eckertsberg-Kindergartens nicht sauber gearbeitet wurde, seien nur schwer aufzuarbeiten, so Laier: Die verantwortlichen Sachbearbeiter seien eben nicht mehr da.

Andere Kritikpunkte sind für Laier nur schwer nachvollziehbar, gerade die Beauftragung eines Generalunternehmers für den Wasserhochbehälter in Horrenberg. Das ist vielleicht unüblich, war Laier zufolge aber der Eile geschuldet: Es galt, gewisse Fristen einzuhalten, um Zuschüsse zu erhalten. Klaus Eberle meinte hierzu, dass es viele Vorteile habe, nur einen Ansprechpartner zu beauftragen: "Ich würde es wieder so machen."

"Nicht alles kann in beiderseitigem Einvernehmen geklärt werden", erläuterte Bürgermeister Glasbrenner auf Ute Sendners (BürgerInnen) Nachfragen hin. Das Verwaltungsteam werde – wie gesagt: teilweise unter Einbeziehung des Gemeinderats – Stellung nehmen. In der Vergangenheit sei die GPA meist einverstanden gewesen – zumal, wie auch Josef Blum (SPD) anmerkte, "das meiste, das die GPA findet, belanglos" sei.

Die Rechtsaufsichtsbehörde rede natürlich auch mit, so Glasbrenner, und wenn die Gesetzeslage klar sei, gebe es an der GPA-Kritik auch nichts zu rütteln. Doch manchmal sei die Lage nicht so klar und es gebe "zwei gleichermaßen gültige Auffassungen" – im Fall des Wasserhochbehälters ging der Bürgermeister beispielsweise davon aus.