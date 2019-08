Von Sebastian Lerche

Dielheim. "Für uns war es ein gutes Jahr", stellt Frank Beifuss fest. "Guter Durchschnitt", ergänzt sein Vater Heinz, "alles in allem haben wir bestimmt 20 Prozent mehr Ertrag als 2018." Was kein Wunder ist, denkt man an den letzten Extremsommer zurück, der praktisch von März bis Oktober dauerte. Aber auch im Vergleich zu vorherigen Jahren sind die beiden recht zufrieden.

In Summe bewirtschaftet der Dielheimer Familienbetrieb Windhof Beifuss rund 150 Hektar: 15 Hektar Grünspargel, 30 Hektar Winterweizen, 35 Hektar Winterbraugerste, 16 Hektar Winterraps, 25 Hektar Zuckerrüben und zwölf Hektar Sojabohnen. Der Rest sind ökologische Vorrangflächen, Blühwiesen vor allem, auf Randstreifen und anderen Flächen, die nicht gut erreichbar sind oder deren Boden geringeren Ertrag bringt. Da bietet es sich an, damit Bienen und anderen Insekten etwas Gutes zu tun.

Der Dielheimer Landwirt Frank Beifuss berichtet von seiner Ernte. Foto: Lerche

Die Landwirtsfamilie kann ihre Wurzeln bis ins Altwiesloch des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen, damals noch mit dem Namen Weiser, berichtet Heinz Beifuss. Seit Kriegsende, als sein Vater eingeheiratet hat, trägt der Hof den Namen Beifuss. In den 1970er Jahren siedelte man aus, kaufte den Dielheimer Windhof. 2017 hat Frank Beifuss den Hof übernommen, "das stand früh fest, schließlich bin ich von Kindesbeinen an dabei". Er studierte Landwirtschaft, ist Diplom-Ingenieur, und hat sich daneben ein zweites berufliches Standbein aufgebaut. Gegenwärtig wird der Hof als Familienbetrieb bewirtschaftet, nur in der Spargelzeit von April bis Juni sind zusätzlich 18 bis 20 Saisonarbeitskräfte für sie tätig.

Warum "Winter" vor allen Getreidearten steht? "Das Getreide wird im Herbst ausgesät und steht über den Winter auf dem Feld. Durch die im Herbst vorhandene Bodenfeuchte haben die Pflanzen einen besseren Start, was zu einer guten Jugendentwicklung führt", so Frank Beifuss. Die Jungpflanzen überstehen sogar Frost, nur Temperaturwechsel vertragen sie schlecht, ein Boden, der taut und sich dehnt, nur um wieder einzufrieren, schadet den Wurzeln. Die "Winterkulturen vertragen die bei uns sehr ausgeprägte Frühjahrstrockenheit besser". Mit ihrer frühen Reife "kommen sie auch besser mit der Sommertrockenheit zurecht", erläutert Heinz Beifuss. "In der Regel sind Winterkulturen daher ertragreicher als die Sommerkulturen", ergänzt Frank Beifuss. Die Getreideernte begann Anfang Juli, bis zum 25. war sie eingeholt, der Raps zuletzt. Drei Wochen später als 2018 übrigens und damit wieder im Normalbereich.

Was jetzt noch auf den Feldern ist, sind das Soja, für das es je nach Wetter Ende September, Anfang Oktober Zeit wird, und die Zuckerrüben, die Ende Oktober, Anfang November geerntet werden, erklären die Landwirte. Soja hat außer dem eigentlichen Ertrag den Vorteil, dass die tiefen Wurzeln dieser Leguminose Stickstoff im Boden anreichern, das ist gut für die Folgekulturen. Ähnlich sieht es mit der Zwischenfrucht aus, die bereits ausgebracht wurde, eine Saatmischung aus Senf, Klee, Phacelia, Lein und anderen Pflanzen, die den Boden vor Erosion schützen, lockern und darin Stickstoff anreichern und darüber hinaus vor Wintereinbruch Insekten noch mal Nahrung bieten.

Wie das staubt: Zwar fällt die diesjährige Ernte dank einigermaßen regelmäßiger Niederschläge besser aus als im letzten Jahr, die extreme Trockenheit des Sommers 2018 hat aber die Wasserreserven im Boden derart reduziert, dass sie immer noch nicht aufgefüllt sind. Das bekommen die Landwirte deutlich zu spüren. Foto: Lerche

Der Ertrag bei der Wintergerste lag dieses Jahr bei sieben Tonnen pro Hektar, so Frank Beifuss. Braugerste, fügt sein Vater an, bringe zwar einen niedrigeren Ertrag, aber etwas mehr Erlös. Die Qualität stimmt: nicht zuviel Eiweiß, 9,5 bis zehn Prozent sind in Ordnung, dazu ein Vollgerstenanteil von über 90 Prozent.

Im letzten Jahr hat die Gerste ihm zufolge die Hitze besser überstanden als etwa der Weizen, da war der Ertrag "wesentlich niedriger". Dieses Jahr liegt er bei sieben Tonnen (E-Weizen) beziehungsweise 8,5 Tonnen (A-Weizen) je Hektar, "das ist gut, für diesen Standort normal". Ohne die diesjährigen Hitzeextreme "wäre etwas mehr drin gewesen". Dank der Qualität aber werde man auch entsprechende Preise erzielen, freut sich Heinz Beifuss: Mit Eiweißgehalten von bis zu 14,5 Prozent beim E- und bis zu 13,5 Prozent beim A-Weizen liege man richtig.

3,6 Tonnen pro Hektar sind es diesmal beim Raps, "da lagen wir früher besser", erklärt Heinz Beifuss, "da waren vier bis fünf Tonnen pro Hektar nicht selten. Aber da hatten wir auch noch mehr Möglichkeiten, auf eventuell auftretende Schädlinge und Krankheiten zu reagieren". Der Ölgehalt als wichtigstes Kriterium lag mit durchschnittlich 42 Prozent auch niedriger als in vergangenen Jahren. Zwei Probleme hatte der Raps dieses Jahr: Schädlingsbefall und die sogenannte "Knospenwelke" in Folge von Temperaturschwankungen im Frühjahr, so Heinz Beifuss. Der Ertrag sinke, weil die Pflanze durch "Wetterstress" ihre Frucht abwerfe.

"Die Spargelernte war dieses Jahr gut", berichtet Frank Beifuss: Ein durchschnittlicher Ertrag wurde erzielt, "aber was zählt, ist freilich der zu erlösende Verkaufspreis, und der war besser als 2018, damit sind wir relativ zufrieden". Auf grünen Spargel habe sich der Windhof Beifuss spezialisiert, erklärt er, schließlich wird der Weiße in der Region bereits in Baiertal, St. Leon-Rot, Walldorf und auch Dielheim angebaut. Der Unterschied zum Weißen ist, dass der grüne Spargel aus der Erde herauswächst und Fotosynthese betreibt. "Er ist würziger", findet Heinz Beifuss, aber schlechter im Ertrag als der Weiße, je nach Sorte um die Hälfte.

Bei den Zuckerrüben erwarten die Landwirte einen durchschnittlichen Ertrag, auch wenn sie etwas Hitzestress hatten. Er wird auf jeden Fall um einiges besser als 2018, schließlich "war es genau in der Zeit trocken, als die Rübe wachsen sollte". Darüber hinaus "war es wie verhext", berichtet Heinz Beifuss: Pilzbefall, Glasflügelzikaden, die ein Virus übertragen, das die Zuckerproduktion beeinträchtigt, Eulenraupen, die den Kopf der Rübe anfressen. "Ich bin 55 Jahre in dem Geschäft, aber so einen Qualitätsabzüge wegen Fäulnis habe ich noch nie erlebt." Hier wünsche er sich die "Beize" oder eine geeignete Alternative zurück um - so wie auch beim Raps - auf Krankheits- und Schädlingsbefall im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes besser reagieren zu können.

Früher konnte man die "Beize" (zu den Neonikotinoiden gehörig) zum Schutz der Pflanze vor Schädlingsbefall gerade im Jugendstadium nutzen. Das Verbot, das Honigbienen und anderen Bestäubern zugute kommen soll, hat für die Familie Beifuss aber die Konsequenz, dass der Anbau der Kulturen schwieriger und aufwendiger geworden ist. Vor allem sollen sie gegen Blattläuse wirken, die Viren einschleppen, die den Wuchs beeinträchtigen - ein einmal aufgetretener Schaden ist nicht mehr zu beheben, so Beifuss. Einen höheren Aufwand als früher betreiben zu müssen - das sei der gegenteilige Effekt zur Intention des Verbots. Der unter anderem höhere Zeitaufwand mache sich zudem auf der Kostenseite deutlich bemerkbar: "Wir wollen eigentlich nicht so viel Pflanzenschutz einsetzen." Und, so Heinz Beifuss’ Kritik: Wenn die Politik schon so ein Verbot ausspreche, sollte den Landwirten auch eine geeignete, ähnlich wirksame Alternative vorgestellt werden.

Eine weitere Sorge der Landwirte ist die Trockenheit ihrer Böden. "Die Defizite vom letzten Jahr sind noch nicht aufgefüllt", so Heinz Beifuss. Das merke man besonders auf "roten Böden" mit hohem Tonanteil, die recht schnell austrocknen. Aber auch, als die Landwirte andernorts mit dem Spaten die tieferen Schichten geprüft hatten, stellten sie eine weiterhin große Trockenheit fest. Der Regen dieses Jahr fiel zwar stärker und regelmäßiger als 2018, "sonst hätten wir diese Ernte nicht gekriegt", aber mehr wäre dringend notwendig, um das Wasserdefizit aus dem Vorjahr aufzufüllen.

"Um den Wetterextremen zu begegnen", die in den letzten Jahren zunehmen, ist es für Frank Beifuss sinnvoll, sich breit aufzustellen und Kulturen zu wählen, die zu verschiedenen Zeiten ausgesät oder geerntet werden. Sind die Aussaat und die Ernte der Kulturen quasi über den Jahreslauf verteilt, können beispielsweise Trockenheit und Hitze wie 2018 nicht alle auf einmal schädigen. Wintergetreide in Ergänzung zu Kulturen, die erst im Spätjahr reifen, ist also ein Rezept für die Zukunft.

"Das Risiko streuen" hält auch Dieter Schleihauf vom Raiffeisen Zentrum Kraichgau in Eppingen für vernünftig. Aber mit einer übers Jahr "verteilten" Fruchtfolge allein ist angesichts von Wetterextremen wie gerade 2018 immer noch mit Ausfällen zu rechnen. Leider sind der Flexibilität laut Schleihauf Grenzen gesetzt: Ein Landwirt könne sich nicht kurzfristig umentscheiden, das gebe schon die Natur vor, aber vor allem die politischen Rahmenbedingungen. Mindestens drei Kulturen müssen laut Gesetz sein. Und wenn ein Landwirt Zuschüsse erhalte, müsse er sich auch an die Verpflichtungen, an die vereinbarten "Spielregeln" halten. "Unsere Landwirte sind auf die staatliche Förderung dringend angewiesen", weiß Schleihauf. Momentan seien die Preise für Feldfrüchte generell "gerade mal kostendeckend".

Immerhin: Dank der regelmäßiger und ergiebiger fallenden Niederschläge in diesem Jahr ist die Ernte laut Schleihauf auch im Kraichgau insgesamt besser als 2018.

Zwar habe es "gerade so viel wie notwendig" geregnet und die eigentlich nötigen Reserven im Boden sind noch lange nicht aufgefüllt - "das hohe Defizit von 2018 ist noch nicht aufgeholt". Und die große Hitze in Juni und Juli, als Rekorde gebrochen wurden, "hat auch einigen Ertrag gekostet". Aber bei Getreide liege die Ernte gut, "leicht über dem Durchschnitt", sehr gut beispielsweise die Braugerste. Der Raps wiederum hatte nicht nur in Dielheim die von Frank und Heinz Beifuss erwähnten Probleme vor allem mit Schadinsekten. "Da haben wir noch nicht mal die Hälfte der letztjährigen Ertragsmenge", so Dieter Schleihauf. "Wo hat man, wenn man durch unsere Region fährt, dieses Jahr überhaupt Raps blühen sehen?" Rapsstängelrüssler und Glanzkäfer hätten, begünstigt durch milde Temperaturen im Frühjahr, den Pflanzen zu schaffen gemacht.

Mit Weizen, Roggen und anderem Getreide, außerdem Ölsaaten wie Raps, rechnet das Raiffeisen Zentrum Kraichgau mit einer Ernte von 100.000 Tonnen. Bei Soja und Mais erwartet Schleihauf im Herbst zusätzliche 20.000 Tonnen. Bleibt zu hoffen, dass weiterhin ergiebiger Regen fällt, "alle acht bis zehn Tage", so Schleihauf. Im Kraichgau sind es besonders Hügelkuppen, die leicht trockenfallen, in den Senken und Tälern können die Böden Wasser speichern, sodass auch längere Trockenphasen recht glimpflich ablaufen können. Zu befürchten sind aber auch wieder ungleich verteilte Niederschläge, Starkregen an einem Ort, Gewitter, die nicht weiterziehen, Erosion und umstürzende Bäume - während "fünf Kilometer weiter der Mais seine Blätter rollt, weil er kein Wasser bekommt".