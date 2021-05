Von Timo Teufert

Dielheim. Bis 2027 muss Dielheim mindestens 1,2 Millionen Euro aufwenden, um die gemeindeeigenen Brücken zu ertüchtigen. Das ist das Ergebnis einer Überprüfung der Bauwerke im Oktober 2020. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Hermann Rothenhöfer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Karlsruhe die Ergebnisse vor.

"Eine Brücke mussten wir sofort sperren und bei einer die mahnende Hand heben", berichtete Rothenhöfer dem Gemeinderat. Bei drei der insgesamt 24 Brücken in Dielheim, Horrenberg und Balzfeld vergab der Ingenieur die schlechteste Zustandsnote, eine erhielt den Vermerk "nicht ausreichender Zustand", sieben die Note "ausreichend", elf sind in einem befriedigenden Zustand und nur zwei in einem guten Zustand.

Von den drei Brücken mit ungenügendem Zustand musste eine sofort gesperrt werden: Es handelt sich um die Fußgängerbrücke über den Leimbach zwischen den Straßen Breitwiesen/Aschbach und dem Radweg in Richtung Horrenberg. "Vom Aufbau ist die Brücke so marode, dass sie bei einer entsprechenden Belastung zusammenbrechen könnte", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Die Holzunterkonstruktion sei total durchgefault, das Bauwerk müsse deshalb komplett erneuert werden.

Dank des Bauhofs kann die Brücke über den Teich am alten Dielheimer Bahnhof wieder gefahrlos überquert werden. Hier mussten Holzbohlen ausgetauscht werden. Foto: Pfeifer

Bei der zweiten Brücke zwischen Schillerstraße und Wieslocher Straße – beim TV Dielheim – war das Geländer zu niedrig, um das Radfahren zu gestatten. Die Brücke ist deshalb nur noch als Fußweg ausgewiesen. "Am Bauwerk müssen wir aber trotzdem etwas machen", so Glasbrenner. Das dritte Sorgenkind war die Brücke über den Teich in der Grünanlage am alten Bahnhof. "Hier mussten wir den Teich generell absichern und haben in diesem Zuge auch die Brücke ertüchtigt, sodass sie weiterhin begehbar ist", erläuterte der Bürgermeister.

Rothenhöfer prüfte alle Brücken mit einem Querschnitt von mehr als zwei Metern. Laut Vorschrift müssen diese alle drei Jahre einer einfachen und alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden. "Sind Maßnahmen am Bauwerk erforderlich, werden diese auch nach zeitlicher Abfolge gewertet", erklärte Rothenhöfer. So entwickle sein Büro nach der Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ein Bauprogramm, wann welche Schäden an den Bauwerken zu beseitigen sind und welche Kosten dafür geschätzt werden. Das Bauprogramm läuft über einen kompletten Prüfturnus von sechs Jahren plus einem Werkjahr.

Für den nächsten Haushalt will Glasbrenner dem Gemeinderat eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen vorlegen. Josef Blum (SPD), wollte von Rothenhöfer wissen, wie sicher seine Grobkostenschätzung sei, schließlich habe eine solche Schätzung eine Bandbreite von 30 bis 40 Prozent. "Ich kann nur unser Bemühen unterstreichen, wir haben den Markt derzeit nicht im Griff", antwortete Rothenhöfer ausweichend. In den vergangenen Jahren habe man im Bereich der Instandsetzung allerdings Kostensteigerungen von 20 Prozent pro Jahr, so der Ingenieur. Man habe versucht, die möglichen Kosten bestmöglich einzuschätzen.