Von Armin Rößler

Dielheim. Die Alarmierung kam gegen 10.45 Uhr mit dem Stichwort "Roller brennt in der Garage". Tatsächlich entpuppte sich das Feuer dann als deutlich größer: "Schon zwei Minuten später stand das komplette Gebäude im Vollbrand", berichtete Günter Miksch, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dielheim, der RNZ.

Dabei handelt es sich um eine Doppelhaushälfte in der Dielheimer Bachstraße, die durch den Brand laut Polizei unbewohnbar geworden ist. Auch eine angebaute Scheune, in der das Feuer nach den ersten Ermittlungen ausgebrochen war, brannte völlig aus. Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen auf die angrenzende zweite Doppelhaushälfte übergriffen, jedoch wurde auch diese laut Polizei durch Löschwasser stark beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 200.000 Euro.

Zwei verletzte Personen wurden gemeldet: Ein Bewohner des Anwesens verletzte sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht, wobei am Mittwoch noch unklar war, ob es sich um Brandverletzungen oder eine Rauchgasvergiftung handelte. Aufseiten der Feuerwehrleute gab es einen Kreislaufkollaps. Ein weiterer der insgesamt drei Hausbewohner wurde nur vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Alle hatten das Gebäude bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen können, angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte bis 12.30 Uhr gelöscht werden.

Die Brandursache wird wohl "eher erst in den nächsten Tagen" ermittelt werden können, wie Christoph Kunkel von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf RNZ-Anfrage mitteilte. Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden zwar frühzeitig zur Spurensicherung in die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch eingebunden, eine Begehung des Brandorts war heute aber zunächst nicht möglich. Man müsse erst mit einem Bagger Gebäudeteile abtragen, um das Haus auf weitere Glutnester zu überprüfen, erklärte der Polizeisprecher, ein Statiker müsse die Standsicherheit prüfen und schließlich müsse man abwarten, "bis das Gebäude wieder kalt ist". Erst dann sollen die genaueren Ermittlungen starten.

Die Dielheimer Feuerwehr war nach der Alarmierung als erste Wehr am Einsatzort, ihr folgten die Kameraden aus Horrenberg, Wiesloch, Rauenberg und Mühlhausen, wobei die Wieslocher Wehr mit Drehleiter und Tanklöschfahrzeug angerückt war. Insgesamt, so Günter Miksch, waren etwa 50 bis 60 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu kamen Polizei und weitere Rettungskräfte. "Nicht einfach" sei die Aufgabe gewesen, zum einen, weil das brennende Gebäude nur schwer zugänglich gewesen sei, zum anderen, weil sich im Haus mehrere Gasflaschen befunden hätten. Die Doppelhaushälfte "älteren Baujahrs" habe wohl vor allem wegen der verwendeten Holzmaterialien so schnell und stark gebrannt, erläuterte der Feuerwehrkommandant. Letztlich habe man die Flammen "von außen sehr gut bekämpfen" können, ein Trupp sei trotz der schwierigen Verhältnisse auch im Innenbereich tätig gewesen. Miksch zufrieden: "Wir hatten das Feuer relativ schnell im Griff."

In Zeiten der Corona-Epidemie laufen laut dem Dielheimer Kommandanten die Feuerwehreinsätze "wie normal". Lediglich den kameradschaftlichen Teil habe man "auf null gefahren, damit die Einsatzbereitschaft gewährleistet ist". Wenn es überhaupt etwas Gutes an der aktuellen Situation gebe, dann die Tatsache, dass viele Kameraden derzeit im Home Office arbeiten und sich deshalb die Tagesalarmierbarkeit nicht so schwierig wie in normalen Zeiten gestalte. Davon abgesehen, so Miksch, mache man sich während des Einsatzes über Corona "ganz und gar nicht" Gedanken.

Die Bachstraße sollte am Mittwoch bis in die Abendstunden abgesperrt bleiben, die Feuerwehr wollte eine Brandwache bis in den Abend hinein vor Ort lassen, falls noch Glutnester abzulöschen wären. Während der Brandbekämpfung kam es laut Polizei auch in angrenzenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 17 Uhr