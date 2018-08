Auf Gemarkung Horrenberg entsteht derzeit der neue Wasserhochbehälter, der im Oktober an die Bodenseewasserleitung angeschlossen werden soll. Foto: Körner

Dielheim. (rö) Ein weiteres Mal beschäftigte sich Dielheims Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Auftragsvergabe für die Umschlussarbeiten im Zug des Neubaus eines Wasserhochbehälters. Die Ausschreibung hatte laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner zunächst so schlechte Ergebnisse erbracht (um 25 Prozent über der Kostenkalkulation von rund 360.000 Euro), dass man sie in der vorangegangenen Sitzung aufgehoben habe.

Damit verbunden war die Ermächtigung der Verwaltung, über das Angebot mit dem günstigsten Bieter frei zu verhandeln. Das ist inzwischen geschehen, mit einem Preisnachlass von neun Prozent liegt man bei Kosten von fast 410.000 Euro - immer noch über der Kalkulation, aber das sei "momentan nichts so Außergewöhnliches", so der Bürgermeister. "Der Markt ist zu", ergänzte Bauamtsleiter Jürgen Laier. So folgte der Gemeinderat der Empfehlung von Verwaltung und zuständigem Ingenieurbüro und vergab den Auftrag einstimmig.

Länger diskutiert, am Ende aber trotzdem ebenfalls einstimmig entschieden, wurde über die Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben in Höhe von rund 3000 Euro, die für die Weihnachtsbeleuchtung in Balzfeld anfallen. Dort gibt es seit 2009 die Beleuchtung auf einem Baum, die laut Verwaltung "sehr störanfällig" ist, bereits 2014 komplett erneuert wurde und im Winter 2017 erneut ausfiel.

"Der Baum stand wegen eines Kabelbruchs unter Strom, die Beleuchtung wurde ausgeschaltet", so Hauptamtsleiter Manfred Heinisch. Der Ortschaftsrat hat beschlossen, den Baum komplett neu zu bestücken. Die Verwaltung hätte sich zwar eine andere Lösung gewünscht ("das sieht super aus, ist aber extrem störanfällig", so Heinisch), beispielsweise nach dem Vorbild der Weihnachtssterne in der Haupt- und Wieslocher Straße in Dielheim.

Der Gemeinderat wollte die endgültige Entscheidung aber in die Hände des Ortschaftsrats legen. Ortsvorsteher Harald Seib (CDU) verwies auf dessen Beschluss, sagte aber auch, man könne sich "noch mal unterhalten, welche Alternativen es gibt".

Für Josef Blum ist die Beleuchtung "ein Schmuckstück". Und Christoph Udluft (CDU) tat sich "schwer, dem Ortschaftsrat diesen Wunsch abzuschlagen". Oliver Klempa (CDU) schloss sich Blums Sicht an und meinte, es wäre "arg schade, wenn das verloren ging".

Klaus Eberle (CDU) dagegen tat sich zunächst schwer, die außerplanmäßige Ausgabe "einfach durchzuwinken, ohne dass man ein Alternativkonzept vorgestellt hat".

Markus Wodopia (SPD) machte aber darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat nur über die Kosten, "nicht über die Art der Konzeption" zu entscheiden habe.