Dielheim. (köpa) Das bunte Kerwetreiben in Dielheim wurde am Sonntag mit einem Gottesdienst auf dem Dorfplatz eröffnet. Das ganze Kerwekomitee war mitsamt Kerweschlumpel dabei, ein stimmungsvoller Auftakt, dem das Festessen in den Vereinszelten folgte.

Zahlreiche Besucher aus nah und fern säumten die Straßen beim bunten Umzug mit 20 teilnehmenden Gruppen. Für Stimmung sorgten die Musikkapellen aus Dielheim, Mühlhausen, Malsch und Wiesenbach sowie die Guggenmusik "Dambacher Galgeveggel". Nach dem Komiteewagen mit Schlumpel "Choryfelia" an Bord folgten die wohl größten Fußgruppen des Zugs. Mit der "Raupe Nimmersatt", die ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, präsentierte sich der Eckertsberg-Kindergarten: "Unsre Raupe Nimmersatt frisst seit 50 Jahr den Gartenrasen ab." Täglich "reif für die Insel" gaben sich die Kinder des gleichnamigen Kindergartens mit ihrem schönen Segelschiff.

Schüler der Leimbachtalschule. Foto: Pfeifer

Die Schüler der Leimbachtalschule, bunt gekleidet, verteilten Freilose: Fast keine Nieten in der Trommel, hieß es, dafür als Gewinnmöglichkeit Arbeiten auf der Schulbaustelle in Hülle und Fülle. Die Dielheimer Oldtimerfreunde folgten auf chromblitzenden Kleinkrafträdern. Die Hako-Fahrer schlossen sich an, einer mit der "Dielemer Hob" an Bord, einer wurde vom "lieben Gott" selbst in lieblicher Gestalt gesteuert.

Der liebe Gott. Foto: Pfeifer

Im Schlepptau Adam und Eva nach dem Sündenfall. Dieser war eigentlich vermeidbar, hieß es: "Wenn Adam hätte ’Teufelskopf’ besessen, niemals vom Apfel er gegessen." Ob die Fußballer der SG bei ihrer Aufstiegsfeier auch Teufelskopf getrunken haben? Stolz fuhr die Sieger-Mannschaft vorüber.

Die Kurpfälzische Weinkönigin Verena Rieger, eine "Einheimische", zeigte sich mit ihren Prinzessinnen dem jubelnden Kerwevolk, zunächst im roten Sportcabrio, später beim Zeltrundgang des Kerwekomitees. Einen Blick in die Zukunft wagten die "Dielemer Trachtler": Mit dem Rollator ging es auf die Kerwe. Ob die Getränkeversorgung dann durch "Bierlator" oder "Schorlator" erfolgt? Und das Essen auf dem "Grillator" zubereitet wird?

Die "Dielemer Trachtler". Foto: Pfeifer

"Achtung, uffgebasst en Diele, unser Sheriff dut net schiele. Parkst du am Gehweg unkorrekt, sind sofort zehn Euro weg", warnte der MGV Konkordia. Die Politessen von "CantaDiele" sprachen Verwarnungen für "falsches Stehen auf dem Gehweg" aus.

Abwechslungsreich die Wagen- und Fußgruppen-Revue des TV Dielheim zu seinem 125-jährigen Jubiläum. Beim Torwandschießen mit Tischtennisball waren die Zuschauer mit eingebunden. Robin Hood und seine Gesellen turnten auf dem Barren.

Die Turner des TV Dielheim zeigten ihr Können. Foto: Pfeifer

Die graziösen Turnerinnen erhielten ebenso bewundernde Blicke wie die Showtanz-Gruppe in glitzernden Kostümen. Räder schlagend wirbelte der weibliche Turnernachwuchs über die Straße und die "Rollator-Ladies" gaben sich sportlich und fit.

Ein Umzugspreis mit Wanderpokal war auch ausgelobt: Den Wagen-Preis erhielt der MGV Konkordia, den Fußgruppen-Preis "Adam und Eva". Danach wurde fröhlich weitergefeiert.

Vor allem die Einheimischen strömten am Montagmittag zum traditionellen Kerwe-Essen in die Zelte. Die Schlumpel wurde mit großem Brimborium am Dorfplatz verbrannt. "So schnell kann es gehen", sagte ein Komiteemitglied unter großem Wehklagen. Die Feierlichkeiten gingen trotzdem weiter: Die Zap-Gang sorgte mit ihrem Konzert für grandiose Stimmung. Als das Feuerwerk über der Ortsmitte entzündet wurde, kannte die Begeisterung keine Grenzen, der stürmische Applaus wollte nicht verklingen.