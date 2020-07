Die Arbeiten an der neuen Wasserleitung zwischen dem Horrenberger Hochbehälter und dem Dielheimer Tiefbrunnen sind in vollem Gange. Dass der Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung nach Plan verläuft, stellten die Verantwortlichen bei einem „Jour fixe“ fest. Fotos: Paul Körner

Von Paul Körner

Dielheim. "Ab heute fließt aus den Wasserhähnen der Bürger aus den Ortsteilen von Dielheim Trinkwasser aus dem Bodensee. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch Dielheim selbst mit Bodenseewasser versorgt werden, dann allerdings für alle Bürger, gemischt mit Wasser aus dem Dielheimer Tiefbrunnen", berichtete die RNZ im August 2018.

Mit Fertigstellung des ersten Teilabschnitts der Neuordnung der Wasserversorgung können sich die Ortsteile schon seit mittlerweile zwei Jahren über eine positive Veränderung ihres Trinkwassers freuen: In erster Linie im Hinblick auf die Härte – die Wasserqualität wurde auch zuvor jederzeit sichergestellt.

Wann bekommen nun auch die Dielheimer das Bodenseewasser? Immer wieder bekommt Bürgermeister Thomas Glasbrenner bei Begegnungen mit den Bürgern diese Frage gestellt. Es sieht sehr gut aus, wie bei einem Pressetermin auf der Baustelle von den Verantwortlichen der begleitenden Firmen und Bauamtsmitarbeiter Markus Grimm zu erfahren war.

Die Arbeiten an der neuen Wasserleitung zwischen dem Horrenberger Hochbehälter und dem Dielheimer Tiefbrunnen sind in vollem Gange. Dass der Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung nach Plan verläuft, stellten die Verantwortlichen bei einem „Jour fixe“ fest. Fotos: Paul Körner

Beim Arbeitsfortschritt im 4,3 Kilometer langen Teilabschnitt befindet sich der Bautrupp aktuell bei Kilometer 3,6. Die Fertigstellung der restlichen 700 Meter Zuleitungen in Richtung Tiefbrunnen, einschließlich der notwendigen Errichtung von drei Bauwerken, sollte in technischer Hinsicht kein Problem darstellen. Von wetterbedingten Einflüssen wie Starkregen, Gewitter oder Sturm hofft man auch auf der Zielgeraden, wie bisher, verschont zu bleiben. So dürfte spätestens zum Ende der Sommerferien mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme gerechnet werden. Die Mischung aus Tiefbrunnen- und Bodenseewasser macht es dann möglich, einen Härtegrad im Bereich "mittel" (im Bereich von 8,4 bis 14 deutscher Härte) zu erreichen. Von diesen Werten konnte man in der Vergangenheit in der Leimbachtalgemeinde nur träumen und blickt jetzt mit weicherem Wasser einer Steigerung der Lebensqualität entgegen.

Ein umweltschonender und nachhaltiger Effekt wird dabei durch den künftig geringeren Bedarf an aggressiven Entkalkungsmitteln erzielt. Nicht zu vergessen der positive Niederschlag im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürgern durch geringere Kalkschäden bei den Haushaltsgeräten.