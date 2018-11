Dielheim-Balzfeld. (zlb) Zur Eröffnung der Balzfelder Geeleriewe-Kerwe am Samstagabend hatten sich zum ersten Mal gleich vier junge Damen ("Maidlin" im Dialekt) bereit erklärt, unter der Regie von Ober-Kerweborscht Markus Grimm im Dirndl über den Stock zu springen und so den "Kerwezettel" zu erlangen. Dazu gesellte sich Jan-Luca Bender als Kerweborscht, womit die "Kerwejugend" komplett war.

Das übrige Eröffnungszeremoniell fand in ungebrochener Tradition statt. Musikalisch wurde es vom Musikverein Dielheim umrahmt. Helmut Epp vom Balzfelder Kerweclub begrüßte als Moderator die Zuschauer und übergab das Mikrofon an Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Der betonte, dass es ihm ein Herzensanliegen sei, allen zu danken, die in ehrenamtlichem Einsatz für das Gelingen der weit über das Dorf hinaus beliebten Geeleriewe-Kerwe sorgen. Ortsvorsteher Harald Seib schloss sich diesem Dank an. Die Kerwe sei in Balzfeld der "höchste und längste Feiertag im Jahr", schließlich dauere sie von Freitag bis Dienstag. Der Ortsvorsteher zeigte sich außerdem trotz des Regenwetters in bester Form: Das Bierfass zapfte er unter der Assistenz von Inhaber Tilman Werner mit nur einem Schlag an.

Markus Grimm als "Chef" der Kerwejugend machte seine Sache locker und routiniert. Die Schlumpel taufte er auf den Namen "Chantal" und nahm bei der Kerweredd’ so manchen Ortsverein gehörig auf die Schippe.

Info: Am Kerwe-Montag ab 11 Uhr Bewirtung in den Gaststätten und Zelten der Vereine. Um 19 Uhr wird die Kerweschlumpel zu Grabe getragen. Morgen, Dienstag, Kerwe-Ausklang mit Bewirtung in den Zelten.