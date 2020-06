Zur Hauptverkehrszeit wird es eng in Altwiesloch: An der Kreuzung von Baiertaler Straße und Dielheimer Straße kommt es immer wieder zu Staus. Deshalb soll die Ortsumgehung für Altwiesloch und Dielheim noch einmal diskutiert werden. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Dielheim. Neuer Anlauf für eine Umgehungsstraße, die vor allem Dielheim und Altwiesloch entlasten soll: Seit über 25 Jahren beschäftigt dieses Thema vor allem die betroffenen Anwohner. So sind alleine in Altwiesloch täglich mehr als 24.000 Fahrzeugbewegungen bei der letzten Zählung registriert worden und dies mit einem hohen Anteil von Schwerlastverkehr.

"Wir müssen jetzt einen Fuß in die Tür bekommen, um bei der im Herbst dieses Jahres geplanten Überarbeitung des Generalverkehrsplans für Baden-Württemberg eine Chance zu haben, wieder aufgenommen zu werden", betonte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei einer gemeinsamen Ausschusssitzung von Dielheim und Wiesloch. "Wir sind überzeugt, dass nur ein gemeinsamer Antrag Aussicht auf Erfolg hat", ergänzte Dielheims Rathauschef Thomas Glasbrenner. Über das weitere Vorgehen wird in der kommenden Woche in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen beraten und entschieden.

Nach etlichen Vorstößen (siehe Artikel unten) jetzt also ein weiterer Versuch. "Ich habe mich mit meinem Kollegen Glasbrenner zusammengesetzt und wir wollen nunmehr einen gemeinsamen Vorstoß unternehmen", sagte Elkemann in der Ausschusssitzung. "Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen, jeweils Einzellösungen für Altwiesloch und Dielheim, und dies hat die Historie gezeigt, sind nicht realistisch", meinte Glasbrenner. Es gelte nun, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und nicht das Thema bereits im Vorfeld zu zerreden.

Auch Elkemann mahnte an, sich zunächst auf die gemeinsame Lösung Umgehung Dielheim und Altwiesloch zu konzentrieren. "Wir können nicht alles auf einmal fordern", fügte er hinzu und wandte sich dabei konkret an den Baiertaler Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann, der dazu aufgefordert hatte, auch andere Möglichkeiten der Verkehrsentlastung mit in die Prüfung mit einzubeziehen. Gerade hinsichtlich des verabschiedeten Stadtentwicklungskonzepts "Insek" sei es wichtig und notwendig, sich über alternative Lösungen Gedanken zu machen. Er brachte dabei eine Querspange ins Gespräch, die von Meckesheim in Richtung Nußloch und den dortigen Anschluss an die B3 führen könne. "Wir dürfen bei all den Diskussionen die Ortsteile Schatthausen und Baiertal, die ebenfalls stark vom Durchgangsverkehr betroffen sind, nicht vergessen", forderte er.

Elkemann und auch Glasbrenner sagten zwar zu, auch die übrigen Überlegungen auf dem Schirm zu haben, jedoch gehe es jetzt zunächst einmal darum, eine lokale Lösung für Dielheim und Wiesloch umzusetzen. "Wenn wir alles in einen Topf werfen, mindert dies die Chancen auf einen Erfolg", befürchtete der Wieslocher OB und warnte, "Utopien nachzurennen". Auf die Frage aus dem Gremium, wann denn überhaupt – sollte der jetzige Vorstoß von Erfolg gekrönt sein – mit einer realistischen Umsetzung der Umgehungsstraße zu rechnen sei, meinte Elkemann: "Meine Glaskugel ist nicht groß genug, um dies abschätzen zu können." Er gehe allerdings von mindestens zehn bis 15 Jahren aus. Wichtig sei es zunächst, in den beiden Gemeinderatssitzungen eine breite Mehrheit zu erzielen. "Wir sollten mit breiter Brust auftreten, dies würde unsere Chancen erhöhen", so Elkemann.

Eine unendliche Geschichte

Weil sich Wiesloch auf keine Umgehungs-Trasse einigen konnte, verfolgte das Land die Pläne nicht weiter

Wiesloch/Dielheim. (hds) Das Thema "Umgehungsstraße" stellt sich als schier unendliche Geschichte dar: Bereits 1995 wurde die Umgehung Altwiesloch in den Generalverkehrsplan des Landes aufgenommen.

Wie Frank Schröter vom Fachbereich Stadtentwicklung im gemeinsamen Ausschuss berichtete, geschah dann einige Jahre nichts, ehe man aus Dielheim einen Vorstoß unternahm und sich nach dem Stand der Dinge erkundigte. Die Antwort: Das Prüfverfahren laufe. Ein halbes Jahr später, im Januar 2008, nochmals eine Dielheimer Anfrage nach dem Sachstand.

Parallel dazu lief in Wiesloch die Diskussion um eine mögliche Trassenführung. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl eine Nord- als auch verschiedene Südumgehungen im Gespräch, ohne sich indes zu diesem Zeitpunkt für eine der Varianten festzulegen. Zwischenzeitlich flatterte eine erneute Nachricht aus dem Verkehrsministerium auf die zuständigen Schreibtische, die Fortschreibung der Planungen im Zusammenhang mit dem Generalverkehrsplan würde 2010 vorliegen. Im Wieslocher Gemeinderat wurden in dieser Zeitphase erste Ergebnisse von Umweltverträglichkeitsuntersuchungen präsentiert und die möglichen Varianten vorgestellt.

Im März 2010 dann das vorläufige "Aus" für die Umgehungsstraße. Der Wieslocher Gemeinderat lehnte jeweils mehrheitlich sowohl die Nord- als auch die Südumgehung ab. Wieslochs damaliger Oberbürgermeister Franz Schaidhammer sprach von einem für ihn persönlich "bitteren Beschluss". Er selbst habe es sich zum Ziel gesetzt, für die Menschen in Altwiesloch eine Verkehrsentlastung zu ermöglichen. Die Entscheidung im Wieslocher Rat hatte dann unmittelbare Auswirkungen auf Dielheim, denn die dort vorgesehene Nordumgehung wurde im Bedarfsplan zurückgestellt: Im Verkehrsministerium sah man beide Maßnahmen als einheitliche Lösung.

Zwei Jahre später erneute Diskussion in Wiesloch mit dem Ergebnis, die Variante Süd bleibe tabu. Die Nordumgehung war längst herausgefallen, da eine "Umfahrung" des PZN alleine schon aus Kostengründen nicht in Frage gekommen war.

Im März 2015 dann ein erneuter Vorstoß in Wiesloch und dieser war erfolgreich. Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, Freie Wähler und WGF/AWL fand für die vom Regierungspräsidium in Karlsruhe favorisierte Variante "Süd" eine Mehrheit. So wurde die Verwaltung beauftragt, die Wiederaufnahme für die Planungen einer Altwieslocher Umgehung und damit auch eine "Rückkehr" in den Generalverkehrsplan zu beantragen und auf eine "baldige Planfeststellung sowie zügige Realisierung zu drängen".

OB Schaidhammer unterbreitete dieses Anliegen schriftlich dem Verkehrsminister Winfried Hermann und wie sich kurz darauf herausstellen sollte: ohne Erfolg. Eine nachträgliche Aufnahme in den Generalverkehrsplan und somit auch ein Beginn von möglichen Planungsarbeiten sei nicht möglich, hieß es aus Stuttgart. Denn: Jahre zuvor habe man sich schließlich nicht auf eine gemeinsame Lösung im Gemeinderat verständigen können.