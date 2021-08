Wiesloch. (RNZ) Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie möchte der Wieslocher Kinderarzt Gerhard Veits weitere Menschen zum Impfen motivieren. Daher lädt er gemeinsam mit seinem Team zu einer weiteren Impfaktion in den Gerbersruhpark ein: am Samstag, 7. August, von 9 bis 12 Uhr.

Das Impfteam um Veits verwendet den Wirkstoff von Biontech. Im Gerbersruhpark werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer den ganzen Vormittag über Impfungen durchführen. Die Wieslocher Kinderarztpraxis hat in den letzten Monaten fast 2000 Erwachsene geimpft, so Veits. Um die Sprechstunde zu entlasten, wird ein Teil davon die zweite Impfung "open air" erhalten. Zusätzlich bietet das Impfteam 100 weitere Erstimpfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Leute an, die sich bislang nicht haben impfen lassen können oder wollen.

"Obwohl erst die Hälfte der Bevölkerung komplett geimpft ist, lässt die Impfbereitschaft erschreckend nach", teilt Gerhard Veits mit. Deshalb appelliert der Kinderarzt nochmals an alle: "Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass jeder, der sich jetzt nicht impfen lässt, im Herbst daran erkranken wird. Sie verursacht auch in jungen Jahren langwierige Verläufe." Zudem müsse sich jeder überlegen, ob er an Weihnachten wieder alleine zu Hause sitzen wolle.

Für Kinder ab zwölf Jahren bietet Veits die Nachimpfung bereits nach drei Wochen an, sodass mit Schuljahresbeginn ein kompletter Impfschutz besteht. Das wird wichtig sein, wenn die Frage ansteht, wer trotz vierter Welle die Schule besuchen kann und wer "Homeschooling" machen muss.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die notwendigen Unterlagen kann man sich auf www.kinderaerzte-wiesloch.de im Internet herunterladen.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 18.43 Uhr

Das sind die neuesten Zahlen aus der Region

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region? Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern die Veränderung zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (-1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 7 Fälle

St. Leon-Rot: 2 Fälle

Walldorf: 1 Fall (+1)

Wiesloch: 9 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 7 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 3 Fälle (-1)

Reilingen: 3 Fälle (-1)

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 23 Fälle (+3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 13 Fälle (+6)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 15,3 (+0,5) gestiegen, im Landkreis Karlsruhe auf 13,7 (+0,4).

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 18.30 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region? Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle (-2)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 7 Fälle

St. Leon-Rot: 2 Fälle (+1)

Walldorf: 0 Fälle (-1)

Wiesloch: 7 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 6 Fälle (-3)

Mauer: 0 Fälle (-1)

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle

Reilingen: 4 Fälle

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 20 Fälle (+3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle (+1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 1 Fall (-1)

Waghäusel: 7 Fälle (+1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 14,8 (+0,9) gestiegen, im Landkreis Karlsruhe auf 13,3 (+0,5).

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 19.50 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern die Veränderung zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 7 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 1 Fälle (-1)

Wiesloch: 8 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 9 Fälle (+2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle

Reilingen: 4 Fälle

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 17 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 2 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 2 Fälle

Waghäusel: 6 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Rhein-Neckar-Kreis erneut leicht erhöht. Der Wert liegt bei 13,9 (+0,8). Im Landkreis Karlsruhe steigt er auf ebenfalls leicht auf 12,8 (+0,7).

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 18 Uhr

Heute die Fälle von Montag, in Klammern die Veränderung zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 8 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 8 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 7 Fälle (-4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle

Reilingen: 4 Fälle

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 17 Fälle (+6)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 4 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 2 Fälle

Waghäusel: 4 Fälle (+1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Rhein-Neckar-Kreis wieder erhöht. Der Wert liegt bei 13,1 (+2,0). Im Landkreis Karlsruhe steigt er auf 12,1 (+0,4). Da die Sieben-Tage-Inzidenz damit seit mehr als fünf Tagen über einem Wert von 10 liegt, gelten seit Montag, 26. Juli, die Regeln der Inzidenzstufe II für den Rhein-Neckar-Kreis. Damit sind beispielsweise Treffen mit maximal 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt. Genesene, Geimpfte und bis zu fünf Kinder bis 13 Jahren oder aus dem selben Haushalt zählen nicht. Private Feiern sind mit bis zu 200 Personen in Innenräumen möglich. Es gelten die 3-G-Regeln.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 19.15 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern die Veränderung zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 9 Fälle

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 11 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 11 Fälle

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle

Reilingen: 4 Fälle

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 11 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 4 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle (-1)

Östringen: 2 Fälle

Waghäusel: 3 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Rhein-Neckar-Kreis verringert. Der Wert liegt bei 11,1 (-0,2). Im Landkreis Karlsruhe sinkt er leicht auf 11,7 (-0,2).

Update: Montag, 26. Juli 2021, 19.41 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern die Veränderung zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle (+1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fälle (+1)

Rauenberg: 8 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 2 Fälle

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 10 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 12 Fälle (+2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (+1)

Reilingen: 4 Fälle (+1)

Sandhausen: 1 Fall

Sinsheim: 8 Fälle (+3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 4 Fälle (-2)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 6 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis angestiegen. Der Wert liegt bei 13,1 (+1,8). Im Landkreis Karlsruhe liegt er weiter bei 10,8.

Update: Freitag, 23. Juli 2021, 19.30 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 6 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 2 Fälle (+1)

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 10 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 10 Fälle (-1)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (+1)

Reilingen: 3 Fälle

Sandhausen: 1 Fall (+1)

Sinsheim: 5 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 6 Fälle (+1)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 7 Fälle (+1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis noch einmal angestiegen. Der Wert liegt bei 11,3 (+1,5). Im Landkreis Karlsruhe ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen, auf einen Wert von 10,8 (+0,2). Da die Inzidenz im Landkreis Karlsruhe damit sieben Tage in Folge über 10 lag, fällt das Kreisgebiet in den nächst höheren Inzidenzbereich. Seit gestern, Donnerstag, 22. Juli, dürfen sich nur noch 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen, wobei Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre nicht mitzählen. Ebenfalls dürfen private und öffentliche Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen sowie sportliche Wettkampfveranstaltungen nur mit verminderter Personenzahl stattfinden. Diskotheken und Clubs müssen schließen.

Update: Donnerstag, 22. Juli 2021, 20.15 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern die Veränderung zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle (+1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 5 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 2 Fälle (+1)

Wiesloch: 11 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 11 Fälle (-2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 3 Fälle

Sandhausen: 0 Fälle

Sinsheim: 4 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 5 Fälle (-3)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 6 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis gleich geblieben. Der Wert liegt bei 9,8. Im Landkreis Karlsruhe ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen, auf einen Wert von 10,6 (+0,2).

Update: Mittwoch, 21. Juli 2021, 18.45 Uhr

Heute die Fälle von Montag, in Klammern die Veränderung zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 9 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 13 Fälle (-2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 0 Fälle (-1)

Reilingen: 3 Fälle

Sandhausen: 0 Fälle

Sinsheim: 4 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 8 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 6 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis gesunken. Der Wert liegt inzwischen bei 9,8 (-0,2). Im Landkreis Karlsruhe ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls gesunken, auf einen Wert von 10,6 (-0,9).

Update: Dienstag, 20. Juli 2021, 19.34 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern die Veränderung zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 4 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 15 Fälle (+1)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 3 Fälle

Sandhausen: 0 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 8 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 6 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut angestiegen. Der Wert liegt nun bei 10 (+0,3). Im Landkreis Karlsruhe ist er ebenfalls gestiegen auf 11,5 (+0,5).

Update: Montag, 19. Juli 2021, 19.55 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern die Veränderung zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 1 Fall (+1)

Walldorf: 0 Fälle

Wiesloch: 4 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 15 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 2 Fälle (+1)

Sandhausen: 0 Fälle (-2)

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 1 Fall (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 0 Fälle

Waghäusel: 4 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut angestiegen. Der Wert liegt nun bei 7,3 (+0,9). Im Landkreis Karlsruhe ist der Wert leicht gesunken auf 9,7 (-0,2).

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 18.55 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (-1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 2 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 0 Fälle

Walldorf: 0 Fälle

Wiesloch: 3 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 14 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 0 Fälle

Waghäusel: 5 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut angestiegen. Der Wert liegt nun bei 6,4 (+0,6). Im Landkreis Karlsruhe dagegen ist der Wert leicht gesunken auf 9,9 (-0,4).

Update: Donnerstag, 15. Juli 2021, 19.55 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern ist die Veränderung zum Wert des Vortages abgebildet – in diesem Fall von Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 0 Fälle

St. Leon-Rot: 0 Fälle

Walldorf: 0 Fälle

Wiesloch: 3 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 13 Fälle (+3)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (-1)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 1 Fall

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle (+2)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 0 Fälle

Waghäusel: 5 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut angestiegen. Der Wert liegt nun bei 5,8 (+2,0). Auch im Landkreis Karlsruhe ist der Wert ebenfalls um die selbe Höhe wie im Nachbarlandkreis auf 10,3 (+2,0) gestiegen.

Update: Mittwoch, 14. Juli 2021, 18.48 Uhr

Heute der Vergleich der Fälle von Montag, in Klammern der zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle (-1)

Rauenberg: 0 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 0 Fälle

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 2 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 10 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fall (+1)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 1 Fall

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 7 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 0 Fälle

Waghäusel: 3 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut leicht auf 3,8 (+0,2) angestiegen, im Landkreis Karlsruhe ist der Wert leicht auf 8,3 (-0,5) zurückgegangen.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 18.22 Uhr

Heute der Vergleich der Fälle von Sonntag, in Klammern der zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 0 Fälle

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 2 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 10 Fälle (+2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (-1)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 2 Fälle (-1)

Sinsheim: 1 Fall

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 7 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 0 Fälle (-1)

Waghäusel: 3 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 3,6 (+0,5) angestiegen, im Landkreis Karlsruhe hat sich der Wert von 8,8 nicht verändert.

Update: Montag, 12. Juli 2021, 19.19 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 2 Fälle

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 3 Fälle (-2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 3 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 8 Fälle (+3)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 5 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 2,9 (+0,2) gestiegen, im Landkreis Karlsruhe auf 7,9 (+0,7).

Update: Freitag, 9. Juli 2021, 17.54 Uhr

Die Fälle von Mittwoch, in Klammern der Vergleich zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 2 Fälle

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 1 Fall

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall (+1)

Leimen: 5 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 3 Fälle (+1)

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 5 Fälle

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 5 Fälle (+1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf den Wert von 2,7 (+0,5) gestiegen, im Landkreis Karlsruhe auf 7,2 (+1,4).

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 18.23 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern der Vergleich zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 2 Fälle

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 1 Fall (-2)

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 5 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 5 Fälle (+1)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf den Wert von 2,2 (+0,2) gestiegen, im Landkreis Karlsruhe ist sie auf 5,8 gestiegen (+1,3).

Update: Mittwoch, 7. Juli 2021, 18.13 Uhr

Wie entwickeln sich die Coronazahlen? Am Montag die Fälle von Sonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 2 Fälle

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 3 Fälle

Walldorf: 1 Fall

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 5 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (-1)

Reilingen: 1 Fall (+1)

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle (-1)

Kronau: 1 Fall

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 2,2 (-0,2) gesunken und im Landkreis Karlsruhe auf 4,9 (+0,4) gestiegen.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 18.49 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle (-1)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 2 Fälle (+1)

Rauenberg: 0 Fälle

St. Leon-Rot: 3 Fälle

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 5 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 4 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 2,6 (+0,2) und im Landkreis Karlsruhe auf 4,5 (+0,5) gestiegen.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 18.02 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern der Vergleich zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 0 Fälle

St. Leon-Rot: 3 Fälle

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 4 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 6 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 1 Fall

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Wert von 2,4 (-1,1) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe bleibt die Inzidenz bei 4.

Update: Donnerstag, 1. Juli 2021, 18.38 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern der Vergleich zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (-1)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 0 Fälle

St. Leon-Rot: 3 Fälle (-1)

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 4 Fälle (-1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 2 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 6 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 1 Fall (+1)

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 3,5 (-0,5), im Landkreis Karlsruhe bei 4 (-0,5).

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 17.07 Uhr

Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle (-1)

Malsch: 1 Fall (-1)

Mühlhausen: 1 Fall (+1)

Rauenberg: 0 Fälle

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 2 Fälle

Wiesloch: 1 Fall

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 5 Fälle (-1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 2 Fälle

Sinsheim: 3 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 8 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 0 Fälle

Waghäusel: 4 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 4 (-0,6), im Landkreis Karlsruhe bei 4,5 (+0,5).

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 18.38 Uhr

Region Wiesloch. (RNZ) Bisher hat die Wieslocher Lokalredaktion der RNZ auch am Wochenende aktuelle Zahlen von Corona-Fällen in den einzelnen Kommunen der Region erhalten und montags gemeldet. Jetzt aber übermittelt das Gesundheitsamt an Feiertagen und Wochenenden keine Corona-Werte mehr. Angesichts der niedrigen Fallzahlen nicht nur im Kreis, sondern bundesweit, sei es zu rechtfertigen, die Mitarbeiter nicht mehr für diesen zusätzlichen Einsatz abzustellen, heißt es in einer Mitteilung.

Die digitale Übersicht mit einer Karte ("Dashboard"), die das Infektionsgeschehen im Rhein-Neckar-Kreis veranschaulicht, wird wiederum um eine Funktion erweitert. War bislang die Betrachtung der Neuinfektionen und aktiven Fälle nur tagesaktuell möglich, können sie nun auch im Zeitverlauf seit dem 21. Dezember 2020 nachverfolgt werden. Näheres auf www.rhein-neckar-kreis.de.

Update: Sonntag, 27. Juni 2021, 19.07 Uhr

Das sind die neuesten Zahlen aus der Region

Hier die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich gegenüber Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 4 Fälle (-2)

Walldorf: 2 Fälle (-1)

Wiesloch: 5 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 3 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 3 Fälle

Sinsheim: 12 Fälle (-2)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle (+1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 3 Fälle

Waghäusel: 1 Fall

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 7,3 (-0,5), im Landkreis Karlsruhe sank sie auf 5,6 (-2,3).

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 18.34 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern der Vergleich gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 6 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 6 Fälle (+1)

Walldorf: 3 Fälle (-4)

Wiesloch: 9 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 3 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 3 Fälle (-1)

Sinsheim: 14 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 8 Fälle (+1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 3 Fälle (-1)

Waghäusel: 1 Fall (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 7,8 (-2,4), im Landkreis Karlsruhe stieg sie auf 7,9 (+0,7).

Update: Donnerstag, 24. Juni 2021, 18.10 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region rund um Wiesloch? Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern steht der Vergleich zum Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 7 Fälle

St. Leon-Rot: 5 Fälle

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 9 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 3 Fälle (-2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (-2)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 4 Fälle

Sinsheim: 13 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 7 Fälle (+1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 4 Fälle (-1)

Waghäusel: 2 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 10,2 (-1,7). Im Landkreis Karlsruhe sank der Wert auf 7,2 (-0,9).

Update: Mittwoch, 23. Juni 2021, 19.01 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region? Hier die Fälle von Montag im Vergleich zum Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle (-2)

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 7 Fälle

St. Leon-Rot: 5 Fälle

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 10 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 5 Fälle (-2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 3 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 4 Fälle

Sinsheim: 16 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 11,9 (-0,7).

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 18.46 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region rund um Wiesloch? Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern steht der Anstieg oder die Abnahme gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 5 Fälle

Malsch: 3 Fälle (+1)

Mühlhausen: 0 Fälle

Rauenberg: 7 Fälle

St. Leon-Rot: 5 Fälle

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 11 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 7 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 3 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 4 Fälle (+2)

Sinsheim: 15 Fälle (-2)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 7 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 7 Fälle

Waghäusel: 5 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 12,6 (-0,5). Im Landkreis Karlsruhe sank der Wert ebenfalls und liegt nun bei 8,5 (-0,7).

Update: Montag, 21. Juni 2021, 18.00 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region rund um Wiesloch? Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern steht der Anstieg oder die Abnahme gegenüber dem Vortag, in diesem Fall Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 8 Fälle

St. Leon-Rot: 5 Fälle (+1)

Walldorf: 8 Fälle (-1)

Wiesloch: 13 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 9 Fälle (-6)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 4 Fälle (-2)

Sinsheim: 23 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 5 Fälle (+2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 12 Fälle

Waghäusel: 6 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 15,9 (-1,6). Im Landkreis Karlsruhe sank der Wert ebenfalls und liegt nun bei 10,1 (-1,8).

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 18.36 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (RNZ). Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern steht Anstieg oder Abnahme gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle (+2)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 8 Fälle

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 9 Fälle (-1)

Wiesloch: 14 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 15 Fälle (+2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 4 Fälle (-1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle (+1)

Sinsheim: 23 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 12 Fälle (-1)

Waghäusel: 7 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 17,5 (-0,4). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 11,9 (-2,8).

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 19.27 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern der Vergleich zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 1 Fall (+1)

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 8 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 10 Fälle

Wiesloch: 13 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle (-1)

Leimen: 13 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 5 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 5 Fälle

Sinsheim: 23 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle (+1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 13 Fälle

Waghäusel: 7 Fälle (-3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Rhein-Neckar-Kreis auf 17,9 (-1,4). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 14,8 (-1,6).

Update: Mittwoch, 16. Juni, 18:44 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 6 Fälle

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 10 Fälle

Wiesloch: 17 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 13 Fälle (-2)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 5 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 5 Fälle

Sinsheim: 28 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 2 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 13 Fälle (-2)

Waghäusel: 10 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 19,3 gesunken (-2,2). Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei 16,4 (-1,8).

Update: Dienstag, 15. Juni 2021, 18 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle (-1)

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 6 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 10 Fälle (+1)

Wiesloch: 16 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 15 Fälle (-1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 5 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 5 Fälle

Sinsheim: 27 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 15 Fälle (+2)

Waghäusel: 11 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis gleich geblieben bei 21,5 (+/-0). Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei 18,2 (-0,4).

Update: Montag, 14. Juni 2021, 17.34 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Samstag, in Klammern der Vergleich zu Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 5 Fälle (+3)

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 9 Fälle (+1)

Wiesloch: 15 Fälle (+7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 16 Fälle (-3)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 5 Fälle (+3)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 5 Fälle

Sinsheim: 30 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 3 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 13 Fälle

Waghäusel: 12 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 21,5 (+1,6) gestiegen. Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei 18,6 (-2,3).

Update: Sonntag, 13. Juni 2021, 18.48 Uhr

Region Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (+1)

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 4 Fälle (+1)

Walldorf: 7 Fälle (-2)

Wiesloch: 7 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 19 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 2 Fälle (+1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle

Sinsheim: 28 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 5 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 12 Fälle (+3)

Waghäusel: 11 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 20,1 (+0,4) gestiegen. Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei 20 (+2).

Update: Freitag, 11. Juni 2021, 18.40 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern der Vergleich zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 2 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 3 Fälle (+1)

Walldorf: 9 Fälle (-1)

Wiesloch: 8 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 18 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 1 Fall (+1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle (+1)

Sinsheim: 27 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 6 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 9 Fälle

Waghäusel: 13 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 19,7 (-0,7) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei 18 (- 0,2).

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 18.49 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern der Vergleich zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 2 Fälle

Walldorf: 10 Fälle (-2)

Wiesloch: 6 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 17 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 0 Fälle (-1)

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 5 Fälle (-1)

Sinsheim: 28 Fälle (+4)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 7 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 9 Fälle

Waghäusel: 13 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Wert von 20,4 (-0,9) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe liegt die Inzidenz bei einem Wert von 18,2 (-2,2).

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021, 18.59 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 2 Fälle

Walldorf: 12 Fälle (+1)

Wiesloch: 6 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 16 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle

Sinsheim: 24 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 9 Fälle

Waghäusel: 14 Fälle (-3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Wert von 21,3 (+2) gestiegen. Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz leicht auf 20,4 (-0,7) gesunken.

Update: Dienstag, 8. Juni 2021, 19.20 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 2 Fälle (-2)

Walldorf: 11 Fälle (+1)

Wiesloch: 8 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 15 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle (-2)

Sinsheim: 23 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 9 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 9 Fälle (+2)

Waghäusel: 17 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 19,3 (+0,7) gestiegen. Im Landkreis Karlsruhe ist sie auf 21,8 (+0,7) gestiegen.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 18.23 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Samstag, in Klammern der Vergleich zu Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 0 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 10 Fälle

Wiesloch: 10 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 14 Fälle (+1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 8 Fälle (+1)

Sinsheim: 26 Fälle (-4)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 11 Fälle (-1)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 7 Fälle (+4)

Waghäusel: 19 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Wert von 18,6 (-1,5) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz leicht auf 21,1 (+1,6) gestiegen.

Update: Sonntag, 6. Juni 2021, 17.30 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 8 Fälle

Wiesloch: 14 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall (-1)

Leimen: 12 Fälle

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 0 Fälle

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 7 Fälle (-2)

Sinsheim: 32 Fälle

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 14 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 4 Fälle (+1)

Waghäusel: 20 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf einen Wert von 21,5 (-3,5). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz auf 25,6 (-5,9) gefallen. Die Lockerungen bleiben weiterhin in beiden Landkreisen bestehen oder werden sogar ausgeweitet.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 18.16 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Mittwoch in Klammern sehen Sie den der Vergleich zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 2 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 4 Fälle (-1)

Walldorf: 8 Fälle (+1)

Wiesloch: 18 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 2 Fälle (-1)

Leimen: 12 Fälle (-1)

Mauer: 0 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 0 Fälle (-2)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 9 Fälle (-2)

Sinsheim: 32 Fälle (-6)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 16 Fälle (-2)

Kronau: 0 Fälle

Östringen: 3 Fälle (-5)

Waghäusel: 21 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 25. Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz gefallen auf einen Wert von 31,5 (-3,1). Die in Kraft getretenen Lockerungen bleiben weiterhin in beiden Landkreisen bestehen.

Update: Donnerstag, 3. Juni 2021, 17.54 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen zeigen. Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 6 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 5 Fälle

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 18 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 3 Fälle (-2)

Leimen: 11 Fälle (-5)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 6 Fälle

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 12 Fälle (-2)

Sinsheim: 42 Fälle (-11)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 23 Fälle (-6)

Kronau: 1 Fall (-1)

Östringen: 6 Fälle (-2)

Waghäusel: 26 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, nämlich auf 24,8 (-0,9). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls gefallen auf 29,9 (-0,4). In allen hier aufgeführten Gemeinden sind die Corona-Fallzahlen im Vergleich zu Sonntag entweder gleich geblieben oder sogar gesunken. Die Werte liegen in beiden Kreisen außerdem an mehr als fünf Werktagen hintereinander unter der 50-Marke. Damit sind weitere Lockerungen in Kraft getreten.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 17.45 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 7 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 5 Fälle

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 18 Fälle (-5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle

Leimen: 16 Fälle (-1)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 1 Fall (+1)

Nußloch: 6 Fälle

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 14 Fälle (+1)

Sinsheim: 53 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 29 Fälle (-3)

Kronau: 2 Fälle

Östringen: 8 Fälle

Waghäusel: 27 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, nämlich auf 25,7 (-1,7). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls gefallen, allerdings nur leicht, auf 30,3 (-0,5). Die Werte liegen damit in beiden Kreisen nun an mehr als fünf Werktagen hintereinander unter der 50-Marke. Dank dieser Tatsache treten Lockerungen in Kraft, darauf wies der Rhein-Neckar-Kreis in einer Meldung am Freitag hin. Somit können sich nun bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen – nach wie vor werden Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre hier nicht miteinbezogen, vollständig Geimpfte und Genesene zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu. Beim Einkaufen ist kein Nachweis eines negativen Corona-Tests nötig.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 18 Uhr

Heute die Fälle von Samstag, in Klammern der Vergleich zu Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall (-1)

Rauenberg: 8 Fälle (-3)

St. Leon-Rot: 5 Fälle (-1)

Walldorf: 7 Fälle

Wiesloch: 23 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle

Leimen: 17 Fälle (-3)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 6 Fälle (-1)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 13 Fälle (-3)

Sinsheim: 56 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 32 Fälle (+1)

Kronau: 2 Fälle

Östringen: 8 Fälle

Waghäusel: 28 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis auf 27,4 (-2,3) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls gefallen, nämlich auf 30,8 (-4,9). Die Werte liegen in beiden Kreisen nun an mehr als fünf Werktagen hintereinander unter der 50-Marke. Sollte dieser Fall eintreffen, treten Lockerungen in Kraft, darauf wies der Rhein-Neckar-Kreis in einer Meldung am Freitag hin. Somit können sich nun bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Beim Einkaufen ist kein Nachweis über einen negativen Corona-Test nötig.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 19.45 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute werden die Fälle von Donnerstag aufgelistet, in Klammern erfolgt der Vergleich zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (-3)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 12 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 6 Fälle

Walldorf: 6 Fälle

Wiesloch: 27 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle

Leimen: 21 Fälle (+4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 7 Fälle

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 14 Fälle (+1)

Sinsheim: 62 Fälle (+6)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 30 Fälle (+1)

Kronau: 2 Fälle

Östringen: 9 Fälle

Waghäusel: 29 Fälle (+5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, auf 32,1 (-2,4). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls weiter gesunken, nämlich auf 37,1 (-1,5).

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 18.22 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute werden die Fälle von Mittwoch aufgelistet, in Klammern erfolgt der Vergleich zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 13 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 6 Fälle (+1)

Walldorf: 6 Fälle (-1)

Wiesloch: 30 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle

Leimen: 17 Fälle (-1)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle (-1)

Nußloch: 7 Fälle

Reilingen: 1 Fall (+1)

Sandhausen: 13 Fälle (-1)

Sinsheim: 56 Fälle (+3)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 29 Fälle (+2)

Kronau: 2 Fälle

Östringen: 9 Fälle (-3)

Waghäusel: 24 Fälle (-3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, auf 34,5 (-8,4). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls weiter gesunken, nämlich auf 38,6 (-10,2).

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 18.21 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region um Wiesloch und Walldorf? Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute werden die Fälle von Dienstag aufgelistet, in Klammern erfolgt der Vergleich zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Pfingstmontag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 15 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 5 Fälle (-1)

Walldorf: 7 Fälle (-2)

Wiesloch: 33 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle (+1)

Leimen: 18 Fälle (-1)

Mauer: 1 Fälle (-1)

Meckesheim: 0 Fälle (-1)

Nußloch: 7 Fälle

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 14 Fälle

Sinsheim: 53 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 27 Fälle (+1)

Kronau: 2 Fälle (-2)

Östringen: 12 Fälle

Waghäusel: 27 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, auf 42,9 (-6,9). Im Landkreis Karlsruhe ist die Inzidenz ebenfalls weiter gesunken, und das auch auf einen Wert unter 50, nämlich auf 48,8 (-16,4).

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.38 Uhr

Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Pfingstsonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 16 Fälle

St. Leon-Rot: 6 Fälle (+1)

Walldorf: 9 Fälle (-1)

Wiesloch: 34 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle

Leimen: 19 Fälle (-2)

Mauer: 2 Fälle (-1)

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 7 Fälle (-1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 14 Fälle

Sinsheim: 52 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 26 Fälle

Kronau: 4 Fälle (-1)

Östringen: 12 Fälle

Waghäusel: 29 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis erstmals wieder unter 50, auf einen Wert von 49,8 (-2,4) gesunken. Im Landkreis Karlsruhe ist sie ebenfalls gesunken: nämlich auf einen Wert von 65,2 (-3,5).

Update: Dienstag, 25. Mai 2021, 18.34 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (RNZ)Das wollen wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Pfingstsonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 16 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 5 Fälle (-1)

Walldorf: 10 Fälle

Wiesloch: 36 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle (-1)

Leimen: 21 Fälle (-1)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 8 Fälle (-1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 14 Fälle (-2)

Sinsheim: 57 Fälle

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 26 Fälle (+2)

Kronau: 5 Fälle (-2)

Östringen: 12 Fälle (+1)

Waghäusel: 31 Fälle (-4)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis wieder auf einen Wert von 52,2 (-2,1) gesunken, im Landkreis Karlsruhe ist sie dagegen leicht gestiegen auf einen Wert von 68,7 (+0,6).

Update: Montag, 24. Mai 2021, 19.47 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern der Vergleich zu Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 5 Fälle (-1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 6 Fälle (-2)

Rauenberg: 15 Fälle

St. Leon-Rot: 9 Fälle (+1)

Walldorf: 20 Fälle (-1)

Wiesloch: 34 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle

Leimen: 30 Fälle (-1)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 12 Fälle (+4)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 14 Fälle (-2)

Sinsheim: 61 Fälle (-2)

Zuzenhausen: 2 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 17 Fälle (-3)

Kronau: 8 Fälle (-2)

Östringen: 19 Fälle (-3)

Waghäusel: 32 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Rhein-Neckar-Kreis auf 63,1 (+1,1), im Landkreis Karlsruhe sinkt sie auf 61,1

(-4,5).

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 22.15 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern der Vergleich zu Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 6 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 8 Fälle (+1)

Rauenberg: 15 Fälle (+8)

St. Leon-Rot: 8 Fälle

Walldorf: 21 Fälle (-1)

Wiesloch: 32 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle (+1)

Leimen: 31 Fälle (-3)

Mauer: 3 Fälle (+1)

Meckesheim: 1 Fall

Nußloch: 8 Fälle (-5)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 16 Fälle (+2)

Sinsheim: 63 Fälle (-4)

Zuzenhausen: 2 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 20 Fälle (+1)

Kronau: 10 Fälle (-3)

Östringen: 13 Fälle (+4)

Waghäusel: 33 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 62 (-4), im Landkreis Karlsruhe sinkt sie auf 65,6 (-6,7).

Update: Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.45 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern der Vergleich zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 6 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 7 Fälle (-1)

Rauenberg: 7 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 8 Fälle (-1)

Walldorf: 22 Fälle (-2)

Wiesloch: 28 Fälle (+5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 3 Fälle (-1)

Leimen: 34 Fälle (-4)

Mauer: 2 Fälle (-1)

Meckesheim: 1 Fall (-1)

Nußloch: 13 Fälle

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 14 Fälle (+2)

Sinsheim: 67 Fälle (+5)

Zuzenhausen: 2 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 19 Fälle (+4)

Kronau: 13 Fälle (+1)

Östringen: 9 Fälle (-4)

Waghäusel: 31 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 66 (-0,4), im Landkreis Karlsruhe sinkt sie auf 72,3 (-5,7).

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 18.30 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Montag, in Klammern der Vergleich zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 6 Fälle (-1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 8 Fälle (-3)

Rauenberg: 6 Fälle

St. Leon-Rot: 9 Fälle (-1)

Walldorf: 24 Fälle (+1)

Wiesloch: 23 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle (-1)

Leimen: 38 Fälle (-3)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 2 Fälle

Nußloch: 13 Fälle (-1)

Reilingen: 1 Fall

Sandhausen: 12 Fälle (-3)

Sinsheim: 62 Fälle (-6)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 15 Fälle (+1)

Kronau: 12 Fälle

Östringen: 13 Fälle (-5)

Waghäusel: 31 Fälle (-5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Rhein-Neckar-Kreis leicht auf 66,4 (+2,6), im Landkreis Karlsruhe sinkt sie auf 78 (-5,8).

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 19.30 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern der Vergleich zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 7 Fälle (-1)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 11 Fälle (+1)

Rauenberg: 6 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 10 Fälle (-1)

Walldorf: 23 Fälle

Wiesloch: 25 Fälle (-6)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle

Leimen: 41 Fälle (-1)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 2 Fälle

Nußloch: 14 Fälle (-2)

Reilingen: 1 Fall (-1)

Sandhausen: 15 Fälle (-1)

Sinsheim: 68 Fälle

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 14 Fälle (-1)

Kronau: 12 Fälle

Östringen: 18 Fälle (-1)

Waghäusel: 36 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 63,8 (-6,2), im Landkreis Karlsruhe bleibt sie bei 83,8.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 18 Uhr

Heute die Fälle von Samstag, in Klammern der Vergleich zu Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 8 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 10 Fälle

Rauenberg: 5 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 11 Fälle (-1)

Walldorf: 23 Fälle (+1)

Wiesloch: 31 Fälle (-6)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 5 Fälle (-1)

Leimen: 42 Fälle (-5)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 2 Fälle

Nußloch: 16 Fälle

Reilingen: 2 Fälle

Sandhausen: 16 Fälle (-2)

Sinsheim: 68 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 15 Fälle (-2)

Kronau: 12 Fälle (-1)

Östringen: 19 Fälle (-3)

Waghäusel: 36 Fälle (+3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 70 (-1,5), im Landkreis Karlsruhe sinkt sie auf 83,8 (-14,6).

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 18.16 Uhr

Region Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf? Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern die von Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 5 Fälle (-1)

Malsch: 0 Fälle (-1)

Mühlhausen: 10 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 13 Fälle

Walldorf: 19 Fälle (-3)

Wiesloch: 41 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle

Leimen: 48 Fälle (-9)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 2 Fälle (-1)

Nußloch: 18 Fälle

Reilingen: 3 Fälle (-1)

Sandhausen: 16 Fälle (-2)

Sinsheim: 65 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 3 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 18 Fälle (-1)

Kronau: 14 Fälle (-1)

Östringen: 24 Fälle (+1)

Waghäusel: 34 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 74,4 (-13,5), im Landkreis Karlsruhe ist sie auf 113,7 (+/-0).

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 18.10 Uhr

Hier die Fälle von Mittwoch. In den Klammern die Veränderung zum Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 6 Fälle

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 10 Fälle (+2)

Rauenberg: 3 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 13 Fälle (+2)

Walldorf: 22 Fälle (+2)

Wiesloch: 44 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle

Leimen: 57 Fälle (-13)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 3 Fälle

Nußloch: 18 Fälle (+1)

Reilingen: 4 Fälle (-1)

Sandhausen: 18 Fälle

Sinsheim: 70 Fälle (+6)

Zuzenhausen: 4 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 19 Fälle

Kronau: 15 Fälle (-1)

Östringen: 23 Fälle

Waghäusel: 34 Fälle (+5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 87,9 (-0,9), im Landkreis Karlsruhe ist sie auf 113,7 (+3,4). Damit gelten in beiden Landkreisen keine Sonderregelungen mehr, sondern nur die einheitliche sogenannte "Bundesnotbremse". Beispielsweise ist "Click & Meet" möglich, also Ladenöffnungen für Einzelpersonen nach vorheriger Terminbuchung, erlaubt.

Update: Donnerstag, 13. Mai 2021, 18.59 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Montag, in Klammern die Veränderung zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 7 Fälle

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 10 Fälle (-1)

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 12 Fälle

Walldorf: 25 Fälle (-6)

Wiesloch: 54 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle (-1)

Leimen: 82 Fälle (-12)

Mauer: 3 Fälle (-1)

Meckesheim: 3 Fälle (-1)

Nußloch: 18 Fälle (-2)

Reilingen: 6 Fälle (-2)

Sandhausen: 17 Fälle (-5)

Sinsheim: 66 Fälle (-19)

Zuzenhausen: 4 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 19 Fälle (-1)

Kronau: 17 Fälle

Östringen: 27 Fälle (-2)

Waghäusel: 33 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 99,2 (-6,9), im Kreis Karlsruhe sinkt sie auf 119,7 (-3,4).

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 17.30 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen? Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern die Veränderung zu Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 7 Fälle (-2)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 11 Fälle (-2)

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 12 Fälle (-2)

Walldorf: 31 Fälle (-1)

Wiesloch: 55 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 9 Fälle (+1)

Leimen: 94 Fälle (+1)

Mauer: 4 Fall

Meckesheim: 4 Fälle (-3)

Nußloch: 20 Fälle (+1)

Reilingen: 8 Fälle (-2)

Sandhausen: 22 Fälle (-1)

Sinsheim: 85 Fälle (+4)

Zuzenhausen: 4 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 20 Fälle

Kronau: 17 Fälle (+1)

Östringen: 29 Fälle (-1)

Waghäusel: 35 Fälle (-4)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 106,1 (-3,3), im Kreis Karlsruhe steigt sie auf 123,1 (+2,2).

Update: Montag, 10. Mai 2021, 17.15 Uhr

Hier die Fälle von Samstag. In den Klammern befindet sich die Veränderung zu Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 9 Fälle (-2)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 13 Fälle

Rauenberg: 2 Fälle

St. Leon-Rot: 14 Fälle

Walldorf: 32 Fälle (-1)

Wiesloch: 57 Fälle (-8)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle (-3)

Leimen: 93 Fälle (-6)

Mauer: 4 Fall (+1)

Meckesheim: 7 Fälle (-2)

Nußloch: 19 Fälle (-2)

Reilingen: 10 Fälle (-1)

Sandhausen: 23 Fälle (+2)

Sinsheim: 81 Fälle

Zuzenhausen: 6 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 20 Fälle (+4)

Kronau: 16 Fälle (-2)

Östringen: 30 Fälle (+1)

Waghäusel: 39 Fälle (-8)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 109,4 (-6,6). Im Kreis Karlsruhe ist sie zwar leicht gestiegen und liegt bei 120,9 (+1,4), trotzdem immer noch fünf Mal in Folge unter dem maßgeblichen Wert von 150. Damit ist dort ab dieser Woche wieder "Click & Meet", also Ladenöffnungen nach vorheriger Terminbuchung, erlaubt. Das war im Rhein-Neckar-Kreis schon seit 24. April möglich.

Update: Sonntag, 9. Mai 2021, 19.45 Uhr

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern die Veränderung gegenüber Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 12 Fälle (-2)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 11 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 15 Fälle (-5)

Walldorf: 36 Fälle

Wiesloch: 64 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 12 Fälle

Leimen: 97 Fälle

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 11 Fälle (+1)

Nußloch: 22 Fälle (+4)

Reilingen: 15 Fälle (-2)

Sandhausen: 20 Fälle (+1)

Sinsheim: 88 Fälle (+8)

Zuzenhausen: 7 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 17 Fälle (-2)

Kronau: 18 Fälle (-3)

Östringen: 27 Fälle (+2)

Waghäusel: 47 Fälle (-4)

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis auf 123,1 (-9,8). Im Kreis Karlsruhe liegt sie bei 126 (-10,1) und damit fünf Mal in Folge unter dem maßgeblichen Wert von 150. Damit ist dort ab nächster Woche wieder "Click & Meet", also Ladenöffnungen nach vorheriger Terminbuchung, erlaubt. Das war im Rhein-Neckar-Kreis schon seit 24. April möglich, da die 150er-Inzidenz in letzter Zeit nur zwei Mal überschritten wurde.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 19 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 14 Fälle (-4)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 11 Fälle (+1)

Rauenberg: 5 Fälle

St. Leon-Rot: 20 Fälle (-1)

Walldorf: 36 Fälle (-3)

Wiesloch: 64 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 12 Fälle (-2)

Leimen: 97 Fälle (+5)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 10 Fälle (-2)

Nußloch: 18 Fälle

Reilingen: 17 Fälle (-2)

Sandhausen: 19 Fälle (+3)

Sinsheim: 80 Fälle (-6)

Zuzenhausen: 7 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 19 Fälle (-3)

Kronau: 21 Fälle (+4)

Östringen: 25 Fälle (-3)

Waghäusel: 51 Fälle (-14)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 132,9 (-6,8) und sinkt damit weiter. Im Kreis Karlsruhe steigt sie auf einen Wert von 136,1 (+4,9).

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 18.59 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern die Veränderung gegenüber Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 18 Fälle (-6)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 10 Fälle

Rauenberg: 5 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 21 Fälle (-2)

Walldorf: 39 Fälle (-4)

Wiesloch: 63 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 14 Fälle

Leimen: 92 Fälle (-2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 12 Fälle

Nußloch: 18 Fälle (+1)

Reilingen: 19 Fälle (-4)

Sandhausen: 16 Fälle (-2)

Sinsheim: 86 Fälle (-9)

Zuzenhausen: 9 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 22 Fälle (+2)

Kronau: 17 Fälle

Östringen: 28 Fälle

Waghäusel: 65 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 139,7 (-0,2) und sinkt damit leicht. Im Kreis Karlsruhe sinkt sie auf einen Wert von 131,2 (-10,8).

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 18.05 Uhr

Heute die Fälle von Montag, in Klammern die Veränderung gegenüber Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 24 Fälle

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 10 Fälle (-2)

Rauenberg: 4 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-2)

Walldorf: 43 Fälle (-3)

Wiesloch: 60 Fälle (-6)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 14 Fälle (-1)

Leimen: 94 Fälle (-4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 12 Fälle (-1)

Nußloch: 17 Fälle (-3)

Reilingen: 23 Fälle (-3)

Sandhausen: 18 Fälle (-1)

Sinsheim: 95 Fälle (-16)

Zuzenhausen: 10 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 20 Fälle (-5)

Kronau: 17 Fälle

Östringen: 28 Fälle (-3)

Waghäusel: 63 Fälle (-7)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 139,9 (-3,4) und sinkt damit. Im Kreis Karlsruhe sinkt sie auf einen Wert von 142 (-5,4).

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 19.09 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern die Veränderung gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 24 Fälle (+1)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 12 Fälle (-1)

Rauenberg: 5 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 25 Fälle (-1)

Walldorf: 46 Fälle

Wiesloch: 66 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 15 Fälle (-1)

Leimen: 98 Fälle (+3)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 13 Fälle

Nußloch: 20 Fälle (-1)

Reilingen: 26 Fälle (-1)

Sandhausen: 19 Fälle (-3)

Sinsheim: 111 Fälle (-8)

Zuzenhausen: 11 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 25 Fälle (+1)

Kronau: 17 Fälle (-1)

Östringen: 31 Fälle

Waghäusel: 70 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 143,3 (-7,9) und sinkt damit. Im Kreis Karlsruhe steigt sie wiederum auf einen Wert von 147,4 (+8,1).

Update: Montag, 3. Mai 2021, 18.32 Uhr

Heute die Fälle von Samstag, in Klammern die Veränderung gegenüber Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 23 Fälle

Malsch: 1 Fall (+1)

Mühlhausen: 13 Fälle (+1)

Rauenberg: 4 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 26 Fälle (+1)

Walldorf: 46 Fälle (+2)

Wiesloch: 62 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 16 Fälle

Leimen: 95 Fälle (-4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 13 Fälle

Nußloch: 21 Fälle (-5)

Reilingen: 27 Fälle (+3)

Sandhausen: 22 Fälle (-3)

Sinsheim: 119 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 10 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 24 Fälle (+2)

Kronau: 18 Fälle

Östringen: 31 Fälle (+3)

Waghäusel: 71 Fälle (-5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 151,2 (-2,4). Im Kreis Karlsruhe sank sie auf 139,3 (-13,5).

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 17.45 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 23 Fälle (-3)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 9 Fälle (+2)

Rauenberg: 7 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-1)

Walldorf: 45 Fälle (+6)

Wiesloch: 69 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 16 Fälle (+3)

Leimen: 74 Fälle (+2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 11 Fälle (+1)

Nußloch: 25 Fälle

Reilingen: 24 Fälle (-4)

Sandhausen: 25 Fälle

Sinsheim: 122 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 7 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 24 Fälle

Kronau: 13 Fälle

Östringen: 31 Fälle (+1)

Waghäusel: 73 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage – stieg im Rhein-Neckar-Kreis auf 146,3 (+1,7). Im Landkreis Karlsruhe sank sie auf 163,8 (-6,9).

Update: Freitag, 30. April 2021, 15.53 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern die Veränderung gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 23 Fälle (-3)

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 9 Fälle (+2)

Rauenberg: 7 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-1)

Walldorf: 45 Fälle (+6)

Wiesloch: 69 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 16 Fälle (+3)

Leimen: 74 Fälle (+2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 11 Fälle (+1)

Nußloch: 25 Fälle

Reilingen: 24 Fälle (-4)

Sandhausen: 25 Fälle

Sinsheim: 122 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 7 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 24 Fälle

Kronau: 13 Fälle

Östringen: 31 Fälle (+1)

Waghäusel: 73 Fälle (+2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage – stieg im Rhein-Neckar-Kreis auf 146,3 (+1,7). Im Landkreis Karlsruhe sank sie auf 163,8 (-6,9).

Update: Donnerstag, 29. April 2021, 16.06 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen? Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern die Veränderung zu Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 26 Fälle (-1)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 7 Fälle (-1)

Rauenberg: 6 Fälle

St. Leon-Rot: 24 Fälle (+3)

Walldorf: 39 Fälle (-2)

Wiesloch: 73 Fälle (+7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 13 Fälle

Leimen: 72 Fälle (+3)

Mauer: 1 Fall (-2)

Meckesheim: 10 Fälle (-1)

Nußloch: 25 Fälle (-4)

Reilingen: 28 Fälle (+3)

Sandhausen: 25 Fälle (+1)

Sinsheim: 127 Fälle (-4)

Zuzenhausen: 6 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 24 Fälle (+3)

Kronau: 13 Fälle (+5)

Östringen: 30 Fälle (+1)

Waghäusel: 71 Fälle (+5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 144,6 (-9,3). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 170,7 (-0,9).

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 16.06 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen? Heute die Fälle von Montag, in Klammern die Veränderung zu Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 27 Fälle (-3)

Malsch: 1 Fall

Mühlhausen: 8 Fälle (-1)

Rauenberg: 6 Fälle (-3)

St. Leon-Rot: 21 Fälle (+1)

Walldorf: 41 Fälle (-3)

Wiesloch: 66 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 13 Fälle (-1)

Leimen: 69 Fälle (-4)

Mauer: 3 Fälle (-1)

Meckesheim: 11 Fälle (-1)

Nußloch: 29 Fälle (-6)

Reilingen: 25 Fälle (-8)

Sandhausen: 24 Fälle (-3)

Sinsheim: 131 Fälle (-19)

Zuzenhausen: 5 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 21 Fälle (+4)

Kronau: 8 Fälle

Östringen: 29 Fälle

Waghäusel: 66 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei einem Wert von 153,9 (+0,3). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 171,6 (+13,4).

Update: Dienstag, 27. April 2021, 15.54 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region? Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 30 Fälle (+1)

Malsch: 1 Fälle (-1)

Mühlhausen: 9 Fälle (-1)

Rauenberg: 9 Fälle

St. Leon-Rot: 20 Fälle (+2)

Walldorf: 44 Fälle (+1)

Wiesloch: 69 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 14 Fälle (+1)

Leimen: 73 Fälle (+1)

Mauer: 4 Fälle (+1)

Meckesheim: 12 Fälle (-3)

Nußloch: 35 Fälle (+2)

Reilingen: 33 Fälle

Sandhausen: 27 Fälle (+2)

Sinsheim: 150 Fälle (+12)

Zuzenhausen: 6 Fälle (+5)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 17 Fälle (-3)

Kronau: 8 Fälle (+1)

Östringen: 29 Fälle

Waghäusel: 68 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Rhein-Neckar-Kreis auf 153,6 (+6,4). Im Landkreis Karlsruhe sinkt der Wert auf 158,2 (-4). In beiden Landkreisen gelten derzeit Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens.

Update: Montag, 26. April 2021, 16.01 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region? Heute die Fälle von Samstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 29 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 10 Fälle (-1)

Rauenberg: 9 Fälle (-4)

St. Leon-Rot: 18 Fälle (+5)

Walldorf: 43 Fälle (+1)

Wiesloch: 66 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 13 Fälle (-1)

Leimen: 72 Fälle (+4)

Mauer: 3 Fälle (-2)

Meckesheim: 15 Fälle

Nußloch: 33 Fälle (-5)

Reilingen: 33 Fälle (-2)

Sandhausen: 25 Fälle (+3)

Sinsheim: 138 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 1 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 20 Fälle (-1)

Kronau: 7 Fälle (-1)

Östringen: 29 Fälle (-3)

Waghäusel: 69 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 147,2 (+1,5). Im Landkreis Karlsruhe bei 162,2 (+3,1).

Update: Sonntag, 25. April 2021, 16.00 Uhr

Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 30 Fälle (+2)

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 12 Fälle (+3)

Rauenberg: 13 Fälle

St. Leon-Rot: 18 Fälle (-1)

Walldorf: 42 Fälle (+3)

Wiesloch: 58 Fälle (-9)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 12 Fälle (+2)

Leimen: 75 Fälle (+7)

Mauer: 6 Fälle

Meckesheim: 15 Fälle (-2)

Nußloch: 35 Fälle (-3)

Reilingen: 40 Fälle (+3)

Sandhausen: 23 Fälle (+2)

Sinsheim: 140 Fälle (+5)

Zuzenhausen: 2 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 23 Fälle

Kronau: 8 Fälle (-2)

Östringen: 31 Fälle (+3)

Waghäusel: 64 Fälle (+6)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 148,4 (-0,6). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 160,4 (+5,2). Nach Angaben des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises greift seit Mittwoch dieser Woche die sogenannte "Notbremse". Damit gelten in der Nacht Ausgangsbeschränkungen.

St. Leon-Rot testet Kontaktpersonen

Die Regelungen im Corona-Schnelltestzentrum im Veranstaltungszentrum Harres in St. Leon-Rot sind geändert worden: Generell kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger einmal in der Woche kostenfrei testen lassen. Dies gilt nun auch für nicht Ortsansässige. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, gibt es die Testmöglichkeiten nun auch für Kontaktpersonen einer positiv infizierten Person, die dies durch einen Arzt oder durch das Gesundheitsamt belegen können. Dies gilt für Menschen ohne Symptome. Das bedeutet: Auch asymptomatische Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten und auch Personen, die über die Corona-Warn-App eine Meldung "Erhöhtes Risiko" erhalten haben, haben Anrecht auf einen Schnelltest. Eine Bescheinigung oder die Anzeige auf der App müssen vorgewiesen werden.

Sollte ein Selbsttest positiv sein, ist es möglich nach Anmeldung (online oder telefonisch) einen Termin im Zentrum zum PCR-Bestätigungstest vereinbaren. Die Öffnungszeiten sind Montag und Mittwoch, 17 bis 20 Uhr. Und freitags von 18 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.testzentrum-stleonrot.de.

Update: Freitag, 23. April 2021, 19.50 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 28 Fälle (+4)

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 9 Fälle (-1)

Rauenberg: 13 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 19 Fälle (-2)

Walldorf: 39 Fälle (+8)

Wiesloch: 67 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 10 Fälle (-3)

Leimen: 68 Fälle (+2)

Mauer: 6 Fälle

Meckesheim: 17 Fälle (-2)

Nußloch: 38 Fälle (+5)

Reilingen: 37 Fälle (-3)

Sandhausen: 21 Fälle (+2)

Sinsheim: 135 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 3 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 23 Fälle (-4)

Kronau: 10 Fälle (-6)

Östringen: 28 Fälle (+4)

Waghäusel: 58 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 149 (+0,7). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 155,2 (+8). Nach Angaben des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises greift daher seit Mittwoch dieser Woche die sogenannte "Notbremse". Damit gelten in der Nacht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am nächsten Morgen Ausgangsbeschränkungen.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 19.55 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 24 Fälle

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 10 Fälle (+1)

Rauenberg: 14 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 21 Fälle (-1)

Walldorf: 31 Fälle

Wiesloch: 63 Fälle (+8)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 13 Fälle (+2)

Leimen: 66 Fälle (-2)

Mauer: 6 Fälle

Meckesheim: 19 Fälle (-1)

Nußloch: 33 Fälle (+2)

Reilingen: 40 Fälle (+4)

Sandhausen: 19 Fälle (-1)

Sinsheim: 134 Fälle (+13)

Zuzenhausen: 3 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 27 Fälle (+1)

Kronau: 16 Fälle (+1)

Östringen: 24 Fälle (-1)

Waghäusel: 60 Fälle (+4)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 148,3 (+15). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 147,2 (+2,1). Nach Angaben des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises greift seit dem gestrigen Mittwoch die sogenannte "Notbremse". Seitdem gelten in der Nacht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am nächsten Morgen Ausgangsbeschränkungen.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 19.04 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Montag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 24 Fälle (+2)

Malsch: 2 Fälle (-1)

Mühlhausen: 9 Fälle (-4)

Rauenberg: 16 Fälle (-5)

St. Leon-Rot: 22 Fälle (+2)

Walldorf: 31 Fälle (-3)

Wiesloch: 55 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 11 Fälle

Leimen: 68 Fälle (+6)

Mauer: 6 Fälle (+1)

Meckesheim: 20 Fälle (-1)

Nußloch: 31 Fälle (-1)

Reilingen: 36 Fälle (-1)

Sandhausen: 20 Fälle

Sinsheim: 121 Fälle

Zuzenhausen: 3 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 26 Fälle (-2)

Kronau: 15 Fälle (-1)

Östringen: 25 Fälle (-1)

Waghäusel: 56 Fälle (-8)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 133,3 (-5,3). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 145,1 (-3,2). Nach Angaben des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom Montag greift ab dem heutigen Mittwoch die sogenannte "Notbremse". Dann gelten in der Nacht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am nächsten Morgen Ausgangsbeschränkungen.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 18 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 22 Fälle (-1)

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 13 Fälle (+1)

Rauenberg: 21 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 20 Fälle (-3)

Walldorf: 34 Fälle (+1)

Wiesloch: 52 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 11 Fälle

Leimen: 56 Fälle (-7)

Mauer: 5 Fälle (+1)

Meckesheim: 21 Fälle

Nußloch: 32 Fälle (+7)

Reilingen: 37 Fälle

Sandhausen: 20 Fälle

Sinsheim: 121 Fälle (+10)

Zuzenhausen: 3 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 28 Fälle (-4)

Kronau: 16 Fälle (-2)

Östringen: 26 Fälle (-4)

Waghäusel: 64 Fälle (-6)

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 138,6 (-2,4). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 148,3 (+7,7).

Update: Montag, 19. April 2021, 18.15 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Samstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 23 Fälle (-1)

Malsch: 3 Fälle (-1)

Mühlhausen: 12 Fälle (-2)

Rauenberg: 22 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-1)

Walldorf: 33 Fälle (+4)

Wiesloch: 51 Fälle (-2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 11 Fälle (+1)

Leimen: 56 Fälle (-7)

Mauer: 4 Fälle

Meckesheim: 21 Fälle (-2)

Nußloch: 25 Fälle (-3)

Reilingen: 37 Fälle

Sandhausen: 20 Fälle (+1)

Sinsheim: 111 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 3 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 32 Fälle (-3)

Kronau: 18 Fälle (-2)

Östringen: 30 Fälle (+4)

Waghäusel: 70 Fälle (+5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage – liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 141 (+4,8). Im Landkreis Karlsruhe liegt sie bei 140,6 (-15,5). Ab dem heutigen Montag gilt in den Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Diese Vorgaben gelten, solange die Inzidenz über einem Wert von 100 liegt.

Update: Sonntag, 18. April 2021, 20.10 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 20 Fälle

Malsch: 4 Fälle (+1)

Mühlhausen: 18 Fälle (-1)

Rauenberg: 19 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-1)

Walldorf: 23 Fälle (+2)

Wiesloch: 58 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle (-2)

Leimen: 66 Fälle (+8)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 20 Fälle (+1)

Nußloch: 28 Fälle (+1)

Reilingen: 29 Fälle (+5)

Sandhausen: 19 Fälle (-3)

Sinsheim: 113 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 3 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 35 Fälle (+4)

Kronau: 21 Fälle (+1)

Östringen: 28 Fälle

Waghäusel: 70 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage – liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 130,2. Im Landkreis Karlsruhe steigt sie auf 157,7 (+3,1). In der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis gilt seit Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Für den Rhein-Neckar-Kreis wird diese ebenfalls ab kommenden Montag, 19. April, gelten – vorbehaltlich der Zustimmung der Ministerien, wie eine Pressemitteilung des Landes am Freitag informierte. Außerdem sollen weitere Regelungen in Kraft treten: etwa, dass Baumärkte und Kosmetikstudios wieder schließen müssen. Diese Vorgaben gelten, solange die Inzidenz über einem Wert von 100 ist. Liegt die Zahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200, sollen Schulen und Kindertagesstätten für den Präsenzbetrieb geschlossen werden.

Update: Freitag, 16. April 2021, 18.10 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 20 Fälle

Malsch: 3 Fälle (+1)

Mühlhausen: 19 Fälle (-1)

Rauenberg: 21 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 24 Fälle

Walldorf: 21 Fälle (-1)

Wiesloch: 54 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 9 Fälle

Leimen: 58 Fälle (-1)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 19 Fälle (+3)

Nußloch: 27 Fälle (+4)

Reilingen: 24 Fälle (+3)

Sandhausen: 22 Fälle (+3)

Sinsheim: 118 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 2 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 31 Fälle (-1)

Kronau: 20 Fälle (-1)

Östringen: 28 Fälle (-5)

Waghäusel: 70 Fälle (-2)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage – hat sich im Rhein-Neckar-Kreis auf 132,6 (+6) gesteigert. Im Landkreis Karlsruhe fällt sie auf 154,6 (-8,7). In der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis gilt seit Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Für den Rhein-Neckar-Kreis ist nach Informationen des Landratsamtes noch keine Ausgangssperre geplant. Das Amt begründet dies mit der Corona-Verordnung, die diese Maßnahme als letztmögliches Mittel sieht. Sollte eine bundeseinheitliche Regel eingeführt werden, gelte diese aber natürlich auch für den Rhein-Neckar-Kreis.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 18.42 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 20 Fälle (-1)

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 20 Fälle (-4)

Rauenberg: 20 Fälle (+3)

St. Leon-Rot: 24 Fälle (+1)

Walldorf: 22 Fälle (-1)

Wiesloch: 57 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 9 Fälle (+1)

Leimen: 59 Fälle (-3)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 16 Fälle (+1)

Nußloch: 23 Fälle (+3)

Reilingen: 21 Fälle (+1)

Sandhausen: 19 Fälle (+2)

Sinsheim: 119 Fälle (-8)

Zuzenhausen: 1 Fall (-4)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 32 Fälle

Kronau: 21 Fälle (-1)

Östringen: 33 Fälle (-3)

Waghäusel: 72 Fälle (+3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage – hat sich im Rhein-Neckar-Kreis auf 132,6 (+6) gesteigert. Im Landkreis Karlsruhe stieg sie auf 163,3 (+18,8).

In der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis gilt ab dem heutigen Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Für den Rhein-Neckar-Kreis ist nach Informationen des Landratsamtes noch keine Ausgangssperre geplant. Das Amt begründet dies mit der Corona-Verordnung, die diese Maßnahme als letztmögliches Mittel sieht.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 19.11 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Das wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Montag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 21 Fälle (-3)

Malsch: 2 Fälle (-2)

Mühlhausen: 24 Fälle (-1)

Rauenberg: 17 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (+3)

Walldorf: 23 Fälle (-2)

Wiesloch: 61 Fälle (-9)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle

Leimen: 62 Fälle (+1)

Mauer: 3 Fälle (+2)

Meckesheim: 15 Fälle (+7)

Nußloch: 20 Fälle

Reilingen: 20 Fälle

Sandhausen: 17 Fälle

Sinsheim: 127 Fälle (-7)

Zuzenhausen: 5 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 32 Fälle (+1)

Kronau: 22 Fälle (-1)

Östringen: 36 Fälle (+1)

Waghäusel: 71 Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage – hat sich im Rhein-Neckar-Kreis auf 126,6 (+12,6) gesteigert. Im Landkreis Karlsruhe stieg sie leicht auf 144,5 (+0,5).

Update: Dienstag, 13. April 2021, 18.04 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und Umgebung? Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 24 Fälle (+1)

Malsch: 4 Fälle

Mühlhausen: 25 Fälle (-3)

Rauenberg: 16 Fälle

St. Leon-Rot: 20 Fälle (-1)

Walldorf: 25 Fälle (-1)

Wiesloch: 70 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle

Leimen: 61 Fälle

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 8 Fälle (+1)

Nußloch: 20 Fälle (-4)

Reilingen: 20 Fälle (+1)

Sandhausen: 17 Fälle

Sinsheim: 134 Fälle (+5)

Zuzenhausen: 6 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 31 Fälle (+2)

Kronau: 23 Fälle (+4)

Östringen: 35 Fälle

Waghäusel: 71 Fälle (+7)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage – hat sich im Rhein-Neckar-Kreis auf 114 (+4,2) gesteigert. Im Landkreis Karlsruhe stieg diese auf 144 (+7).

Update: Montag, 12. April 2021, 18.15 Uhr

Heute die Fälle von Samstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Freitag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 23 Fälle (+1)

Malsch: 4 Fälle

Mühlhausen: 28 Fälle

Rauenberg: 16 Fälle

St. Leon-Rot: 21 Fälle (+2)

Walldorf: 26 Fälle (-1)

Wiesloch: 71 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle (-1)

Leimen: 61 Fälle (-2)

Mauer: 1 Fall (-1)

Meckesheim: 7 Fälle (-1)

Nußloch: 24 Fälle (+4)

Reilingen: 19 Fälle

Sandhausen: 17 Fälle (-1)

Sinsheim: 129 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 8 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 29 Fälle (-2)

Kronau: 19 Fälle (+1)

Östringen: 35 Fälle (-2)

Waghäusel: 64 Fälle (+3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage – hat sich im Rhein-Neckar-Kreis auf 109,8 (+7,7) gesteigert. Im Landkreis Karlsruhe stieg diese auf 137 (+25,3).

Update: Sonntag, 11. April 2021

Heute die Fälle von Donnerstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 22 Fälle (+8)

Malsch: 8 Fälle (-1)

Mühlhausen: 28 Fälle (-5)

Rauenberg: 11 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 19 Fälle

Walldorf: 30 Fälle (+3)

Wiesloch: 68 Fälle (+7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle (-1)

Leimen: 63 Fälle (-1)

Mauer: 2 Fälle (+1)

Meckesheim: 7 Fälle (-3)

Nußloch: 23 Fälle (+5)

Reilingen: 16 Fälle (+1)

Sandhausen: 20 Fälle (+1)

Sinsheim: 136 Fälle (+7)

Zuzenhausen: 10 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 25 Fälle (+8)

Kronau: 11 Fälle (-1)

Östringen: 37 (+8)

Waghäusel: 56 Fälle (+9)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert für die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – ist im Rhein-Neckar-Kreis wieder leicht gestiegen auf 102,5 (+ 2,2). Im Landkreis Karlsruhe stieg die Inzidenz ebenfalls und liegt nun bei einem Wert von 107,6 (+6,7).

Update: Freitag, 9. April 2021, 18.51 Uhr

Heute die Fälle von Mittwoch, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 14 Fälle (+2)

Malsch: 9 Fälle (+1)

Mühlhausen: 33 Fälle (-3)

Rauenberg: 9 Fälle (+4)

St. Leon-Rot: 19 Fälle (-5)

Walldorf: 27 Fälle (-9)

Wiesloch: 61 Fälle (+5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle (+2)

Leimen: 64 Fälle (-6)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 10 Fälle (+3)

Nußloch: 18 Fälle (-2)

Reilingen: 15 Fälle (+2)

Sandhausen: 19 Fälle

Sinsheim: 129 Fälle (-3)

Zuzenhausen: 12 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 17 Fälle (+3)

Kronau: 12 Fälle (+4)

Östringen: 29 (+2)

Waghäusel: 47 Fälle (+6)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert für die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, auf 100,3 (- 2,2). Im Landkreis Karlsruhe stieg die Inzidenz wieder, auf 100,9 (+3,4).

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 19.07 Uhr

Heute die Fälle von Dienstag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Montag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 12 Fälle (+1)

Malsch: 8 Fälle (+1)

Mühlhausen: 36 Fälle (+6)

Rauenberg: 5 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 24 Fälle (-1)

Walldorf: 36 Fälle (-3)

Wiesloch: 56 Fälle (+5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle

Leimen: 70 Fälle (-7)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 7 Fälle (-3)

Nußloch: 20 Fälle (-1)

Reilingen: 13 Fälle (+1)

Sandhausen: 19 Fälle (+1)

Sinsheim: 132 Fälle (-10)

Zuzenhausen: 13 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 14 Fälle

Kronau: 8 Fälle (-1)

Östringen: 27 (-2)

Waghäusel: 41 Fälle (-4)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert für die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – ist im Rhein-Neckar-Kreis weiter gesunken, auf 102,5 (-12). Im Landkreis Karlsruhe sank die Inzidenz auf 97,5 (-24,5).

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 18.22 Uhr

Heute die Fälle von Montag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Sonntag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle

Malsch: 7 Fälle

Mühlhausen: 30 Fälle (+2)

Rauenberg: 6 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 23 Fälle (-5)

Walldorf: 39 Fälle (-3)

Wiesloch: 51 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle

Leimen: 77 Fälle (-2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 10 Fälle

Nußloch: 21 Fälle (+1)

Reilingen: 12 Fälle (-1)

Sandhausen: 18 Fälle (-1)

Sinsheim: 142 Fälle (-10)

Zuzenhausen: 15 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 14 Fälle

Kronau: 9 Fälle

Östringen: 29 (-2)

Waghäusel: 45 Fälle (-7)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut nur leicht gesunken, auf 114,5 (-9,7). Im Landkreis Karlsruhe sank die Inzidenz auf 122 (-6,3).

Update: Dienstag, 6. April 2021, 18.21 Uhr

Heute die Fälle von Sonntag, in Klammern Steigerung oder Abnahme gegenüber Samstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle (+1)

Malsch: 7 Fälle

Mühlhausen: 28 Fälle (+3)

Rauenberg: 8 Fälle (-2)

St. Leon-Rot: 28 Fälle (-1)

Walldorf: 42 Fälle (-2)

Wiesloch: 51 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle (-2)

Leimen: 79 Fälle (+3)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 10 Fälle

Nußloch: 20 Fälle

Reilingen: 13 Fälle (-1)

Sandhausen: 19 Fälle (-2)

Sinsheim: 152 Fälle (+17)

Zuzenhausen: 15 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 14 Fälle (-6)

Kronau: 9 Fälle (-1)

Östringen: 31 (+2)

Waghäusel: 52 Fälle (-1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert, der die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen abbildet – ist im Rhein-Neckar-Kreis erneut nur leicht gesunken, auf 124,2 (-1,3). Im Landkreis Karlsruhe stieg die Inzidenz nach kurzem Absinken auf 128,3 (+5).

Update: Montag, 5. April 2021, 18.24 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<