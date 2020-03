Wiesloch/Walldorf. (agdo) Die Region befindet sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Ausnahmezustand. Auch Kirchen und Moscheen sind betroffen, sie dürfen keine Gottesdienste oder Freitagsgebete wegen des hohen Ansteckungsrisikos zum Schutz aller Menschen durchführen. Für gläubige Christen und Muslime ist das eine harte Maßnahme und eine harte Zeit, denn der Glaube wird üblicherweise in Gemeinschaft praktiziert.

Auch kirchliche Hochzeiten und Taufen dürfen momentan nicht stattfinden beziehungsweise werden je nach Glaubensgemeinschaft nach individuellen Absprachen durchgeführt. Auch bei Beerdigungen gibt es strenge Vorschriften, sie dürfen nur noch im engsten Familienkreis stattfinden.

"Wir können im Moment nicht richtig begreifen, was gerade passiert, es gibt jeden Tag neue Verordnungen", sagt Pfarrer Alexander Hafner von der katholischen Kirchengemeinde Wiesloch-Dielheim. Damit die Gläubigen eine Möglichkeit haben, Gott nahe zu sein und in Ruhe beten zu können, bleiben Kirchen und Moscheen tagsüber offen. Gottesdienste, Gebete in der Gemeinschaft oder andere Versammlungen sind nicht erlaubt. Die letzten Gottesdienste seien noch relativ gut besucht gewesen, obwohl viele Gläubige aus Furcht dann doch eher daheim geblieben seien, erzählt Pfarrer Hafner.

Besonders für alleinstehende ältere Menschen sei die Zeit jetzt besonders schwer, denn Wärme und Hoffnung definierten sich besonders über menschliche Nähe. Die Seelsorge werde so gut es geht aufrecht erhalten, man tue alles, was unter den schwierigen Umständen möglich ist, um den Menschen Glaube, Zuversicht und Hoffnung weiterhin zu vermitteln. Gespräche finden über das Telefon statt, Hausbesuche seien nicht möglich, erzählt Hafner.

Es sei eine schwierige Situation, weil man den Menschen bisher bei Kummer und Leid nahe war oder über die Gottesdienste Nähe und Glaube vermittelte, so der Pfarrer. Er selbst habe nachts schon Albträume wegen des Corona-Virus, gesteht Hafner. Er sei sich mittlerweile sogar unsicher, ob er überhaupt seinen eigenen Vater besuchen soll, um ihn vor dem Risiko einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Trotz der sozialen Distanz rückt die Gemeinschaft zusammen, berichten alle Glaubensgemeinschaften. Die Ministranten, Konfirmanden oder anderen Jugendlichen der Glaubensgemeinschaften erledigen Einkäufe für ältere Menschen und Risikogruppen. Die katholische Kirchengemeinde prüft derzeit technische Möglichkeiten, die Gottesdienste online anzubieten. Die Pfarrgemeinderatswahlen wurden auf den 5. April verschoben.

Noch bevor das Gottesdienstverbot ausgesprochen wurde, hatte der Koordinationsrat der Muslime Deutschland reagiert und Freitagsgebete in allen Moscheen verboten, erzählt Ismet Ileri, der Vorsitzende der IGMG Moschee in Walldorf. Auch für die Muslime sei es schwer, einzeln zu beten, Gebete würden immer in Gemeinschaft ausgeführt, besonders wichtig sei das gemeinsame Freitagsgebet. Oberste Priorität habe jedoch, ältere, kranke und schwache Menschen zu schützen, erzählt Akif Ünal von der IGMG Moschee, darauf beruhe der islamische Glauben.

Im Koran sei sogar verankert, dass Menschen in stürmischen Zeiten – darunter fällt auch eine Pandemie – das Haus nicht verlassen sollen. Eine Sure besage zudem, dass wenn ein Leben gerettet wird, man die Menschheit rettet, so Akif Ünal. Auch die Moscheen seien offen, gemeinsame Gebete dürfen jedoch nicht durchgeführt werden. Die Muslime hoffen, dass sich die Situation bis zum Ramadan, der dieses Jahr am 23. April anfängt und am 23. Mai endet, ein wenig entspannt.

Hintergrund Petrusgemeinde weitet digitales Angebot aus Die evangelische Petrusgemeinde Wiesloch gibt bekannt, dass es gemäß den politischen und kirchlichen Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorerst bis einschließlich 15. Juni 2020 keine Gottesdienste geben wird. Dementsprechend müssen der Mitteilung zufolge auch Taufen, Trauungen und Konfirmationen in der gewohnten Form für eine geraume Zeit verschoben werden. Auch Kreise, Chöre und anderen Gemeindegruppen können sich nicht wie üblich treffen. Um dieser laut Petrusgemeinde für alle ganz neuen und schmerzlichen Situation gerecht zu werden, soll das digitale Angebot der Gemeinde ausgeweitet werden. Ab sofort finden sich auf der Internetpräsenz www.ekiwiesloch.de aktuelle Gottesdienste und Kindergottesdienste zum Anschauen oder Anhören, es gibt mancherlei zum Nachlesen und Mitbeten, ebenso Musikbeiträge zum Zuhören oder Mitsingen, hilfreiche Links zu weiteren Angeboten – und manches sonst, was den Verantwortlichen im Lauf der Zeit noch einfallen wird. Natürlich: Kein noch so breites digitales Angebot kann die "analoge" Begegnung in der Gemeinde wirklich ersetzen – deutlich wird das nicht zuletzt beim Fehlen des Abendmahls. Aber auf diese Weise soll ermöglicht werden, trotz allem als Gemeinde im Kontakt miteinander und mit Jesus Christus zu bleiben, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und zusammen zu beten. Wer selbst oder durch Angehörige keinen Zugang zum Internet hat, darf gerne im Pfarrbüro aktuelle Predigten, Gebete und sonstige Texte in gedruckter Form anfordern (Telefon 0 62 22/22 34). Ganz analog laden auch die Glocken der Stadtkirche jeden Tag am Mittag um 12 Uhr und am Abend um 19 Uhr zum Innehalten und Beten ein. Anregungen zur Gestaltung einer kurzen Gebetszeit gibt es ebenfalls im Pfarramt. Alle Hauptamtlichen sind im Dienst und selbstverständlich telefonisch oder per E-Mail ansprechbar. Das Pfarrbüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und telefonisch oder per E-Mail (petrusgemeinde.wiesloch@kbz.ekiba.de) erreichbar. Es wird darum gebeten, vom persönlichen Erscheinen im Pfarramt Abstand zu nehmen. Näheres auch auf www.petrusgemeinde-wiesloch.de

Ostern hingegen fällt in den katholischen und evangelischen Kirchgemeinden zumindest als gemeinsamer Gottesdienst in den Kirchen aus. Das gilt auch für Kommunion und Konfirmation, beides soll nachgeholt werden. "Wir erweitern gerade das kirchliche Angebot auf digital und bieten unsere Gottesdienste beziehungsweise Andachten nun auch online an", sagt Wibke Klomp, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf. Auch für die evangelische Kirchengemeinde sei die Situation nicht einfach, man versuche aber, das Beste daraus zu machen, und halte mit neuen Ideen und Angeboten das Gemeindeleben aufrecht.

Unter www.eki-walldorf.de gibt es unter der Sparte "Video Angebote" verkürzte Gottesdienste und Singangebote online, damit die Gläubigen von daheim aus mit dabei sein und ihren Glauben praktizieren können. Besonders schwer durchzuführen seien Beerdigungen, sagt Pfarrerin Klomp, denn sie dürfen nicht mehr in den Trauerhallen abgehalten werden und sind auf zehn Personen begrenzt. Auch Taufen oder kirchliche Hochzeiten dürfen nicht mehr stattfinden. "Wir werden, sobald die Pandemie oder das Gröbste vorbei ist und wir die Erlaubnis haben, alle Verstorbenen mit einem Trauergottesdienst noch einmal verabschieden", sagt Wibke Klomp.

Es gibt aber auch Erfreuliches: Weil ein Enkel seine Oma nicht von nahem sehen durfte, gestaltete die ganze Familie ein großes "Happy Birthday"-Banner und beglückwünschte die Oma aus großem Abstand zu ihrem Jubeltag, erzählt die Pfarrerin.