St. Leon-Rot. Das öffentliche Leben wird auch in St. Leon-Rot immer weiter heruntergefahren, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Supermärkte, Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, Bäckereien, Metzgereien, und Hofläden bleiben geöffnet, auch der Wochenmarkt findet donnerstagvormittags an der Kastanienschule in Rot statt, um die Bevölkerung zu versorgen. Das teilt die Gemeinde mit.

Es haben sich bereits viele ehrenamtliche Initiativen zur Unterstützung gebildet, die von der Gemeinde koordiniert werden. Es gibt einen Einkaufsdienst für Menschen in häuslicher Quarantäne und Menschen ab 60 Jahren, die zur Risikogruppe gehören oder eine Vorerkrankung haben und sich nicht mehr aus dem Haus trauen. Voraussetzung ist, dass von Familie, Freunden oder Nachbarn nicht unterstützt werden kann.

Wer den Einkaufsdienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich ab sofort melden (montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr) bei Angelika Adelfang unter Telefon 0 62 27/53 81 07 und E-Mail angelika.adelfang@st.leon-rot.de oder bei Anne-Katrin Saladin unter 0 62 27/89 94 30 oder anne-katrin.saladin@st-leon-rot.de. Dort wird die Bestellung in handelsüblichen Mengen (keine Hamstereinkäufe) entgegengenommen. Neben Lebensmitteln, dringend benötigten Haushalts- und Drogerieartikeln kann auch Tierfutter von den Helfern auf Bestellung eingekauft werden. Die Betroffenen können auch sagen, wo sie in der Regel einkaufen. Garantiert werden kann nicht, ob die bestellten Artikel auch zur Verfügung stehen. Die Helfer besorgen die Produkte und stellen diese in einer Papiertüte vor die Haustür des Betroffenen. Damit die Helfer keinen Kontakt mit (möglicherweise) erkrankten Personen haben, sollen die Belieferten das Geld in einem Umschlag bereithalten.

Wer seine Hilfe beim Einkaufsdienst anbieten möchte, melde sich im Seniorenbüro unter Telefon 0 62 27/53 81 07 oder E-Mail angelika.adelfang@st.leon-rot.de oder anne-katrin.saladin@st-leon-rot.de mit Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Handynummer).