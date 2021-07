Walldorf. (obit) Matthias Renschler ist neuer Bürgermeister der Stadt Walldorf: Der FDP-Gemeinderat setzte sich am Sonntag bei der Neuwahl gegen Herausforderin Nicole Marmé (CDU) durch.

Renschler, der bereits bei der Wahl 2018 antrat und damals gegen Christiane Staab verloren hatte, kam auf 53,25 Prozent der Stimmen. Marmé nur auf 45,15 Prozent. Renschler wurde damit von 2998 Menschen aus Walldorf gewählt, Marmé von 2542. Die Wahl war nötig geworden, weil Christiane Staab, die vorherige Stadtchefin, nach der Landtagswahl für die CDU in das Parlament in Stuttgart eingezogen war. Vor drei Wochen gaben die Menschen in Walldorf schon einmal ihre Stimme ab. Beim ersten Wahlgang kam Renschler zwar auf 44, 14 Prozent, erreichte damit aber nicht die Mehrheit der Stimmen. Marmé wurde von 31,13 Prozent der Wählerinnen und Wähler gewählt.

Bei der Neuwahl gewinnt der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Nach der ersten Wahl am 20. Juni zog Petra Wahl, die damals 22,11 Prozent der Stimmen für sich entscheiden können, ihre Kandidatur zurück. Am Sonntag traten noch vier weitere Kandidaten an, die gemeinsam aber nur auf knapp über einen Prozentpunkt kamen: Samuel Speitelsbach erreichte 0,07 Prozent (4 Stimmen), Ralph Bühler 0,25 Prozent (14 Stimmen), Nedim Korkmaz 0,75 Prozent (42 Stimmen), Tobias Schoch 0,05 Prozent (3 Stimmen).