Wiesloch. (pen) "Wenn du hier drehst, dann bewegt sich das Zauberschwert", erklärt Janina Wiegand - und tatsächlich tanzt das leuchtend bunte Schwert plötzlich. Da muss Magie im Spiel sein. Gebannt schauen die beiden Mädchen auf das blaue Tablet, das vor ihnen liegt und solch wunderbare Dinge vollbringt. Unter dem Motto "Buchheld trifft iPad" hatte die Stadtbibliothek dieser Tage zu einem dreitägigen "Ferienworkshop mit Harry Potter" eingeladen. Die beiden Mädchen mit dem Schwert gehören zu einer Gruppe von zwölf Hogwarts-Zauberschülern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren, die in der Stadtbibliothek Wiesloch ein eigenes Videospiel zu Harry Potter entwickeln. "Innerhalb von zehn Minuten war der Kurs ausgebucht", berichtet Bibliothekarin Claudia Kellner.

Jetzt sitzen die sieben Mädchen und fünf Jungs über den bunten Tablets der Stadtbibliothek und überlegen sich Spielzüge, tüfteln an Hindernissen und teilen ihre Figuren ein. Betreut werden sie von der Medienpädagogin Janina Wiegand, die diesen Workshop auch entwickelt hat. "Ob Smartphone, Internet, Radio, Buch oder Computer: Analoge und digitale Medien prägen unsere Lebenswelt. Ein Alltag ohne sie ist wohl nur für die wenigsten Menschen vorstellbar", erklärt sie. Und: "Werden Medien verantwortungsvoll genutzt, bieten sie Kindern und Jugendlichen vielfältige Chancen, um Informationen zu gewinnen, zu kommunizieren, zu lernen und auch Spaß zu haben."

Spaß haben die Kinder bei diesem Workshop eindeutig. Nachdem die Kursleiterin die wichtigsten Funktionen der App "Bloxels" erläutert hat, geht es gleich los. In Gruppen zu zweit oder zu dritt setzen sich die Schüler zusammen und entwickeln Ideen. Zunächst wird das Spiel mit Buntstiften auf dem Papier vorgemalt. Dann wird entschieden, wer zu Harrys Gegnern und wer zu seinen Verbündeten gehört, wo der Schauplatz ist und welche Gefahren eingebaut werden.

"Ich bin erstaunt, wie gut sich die Kinder mit der Welt von Harry Potter auskennen. Sie haben alle sieben Bücher der Serie gelesen, manche sogar zweimal", berichtet die Medienpädagogin. Nicht immer steht Harry Potter im Mittelpunkt des Spiels, auch Hermine Granger und Ginny Weasley werden als Hauptfiguren ausgewählt. Schauplätze der Jump & Run-Spiele sind die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, der verbotene Wald, der Fuchsbau, der Bahnhof King’s Cross oder das Haus der Familie Dursley.

Am Ende des ersten Teils des Workshops werden die Videospiele in der Gruppe vorgestellt und gleich ausprobiert. Das geht auch von zu Hause aus, indem die Spiele auf einer Plattform hochgeladen und dort mittels Zugangscode gespielt werden können. Im zweiten Teil des Workshops wurde mit den Schülern ein Trickfilm zu Harry Potter entwickelt. "Indem die Kinder in die Rolle des Produzenten schlüpfen - als Regisseur, Spiele-Entwickler oder Schriftsteller -, erstellen sie ihr eigenes Medienprodukt und lernen durch eigene Kreativität sehr viel mehr", so Janina Wiegand.