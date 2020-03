St. Leon-Rot. (rnz) Wie in der vergangenen Woche vom Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt, musste am Montagabend die Roter Straße (Landesstraße L546) zwischen Rot und St. Leon bis Dienstagmorgen, 6 Uhr, voll gesperrt werden. Dasselbe war von Dienstag auf Mittwoch geplant. Grund dafür ist der Ersatzneubau für das Autobahn A5-Unterführungsbauwerk der L546.

Dafür wurden unter Vollsperrung Fertigteile des Überbaus eingehoben. Bereits die Anlieferung sorgte allerdings am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kurzzeitig für längere Staus auf der Umgehungsstraße in Richtung Walldorf und in der Roter Ortsdurchfahrt.

"Das war nur ein temporärer Stau, da hatten wir schon schlimmere", sagte Lutz Römmer vom Bauamt der Gemeinde auf RNZ-Anfrage. Es habe lediglich ein wenig gedauert, bis die Transportfahrzeuge mit den Fertigteilen von der Straße aufs Baustellengelände abbiegen konnten. Danach habe sich der Stau rasch aufgelöst, auch weil die Polizei, die den Verkehr regelte, die Lage "gut im Griff" gehabt habe.

Das ist auch Römmers Eindruck von den Arbeiten auf der A5 und an den drei Brückenbauwerken auf St. Leon-Roter Gemarkung: "Es läuft gut, es gibt gute Baufortschritte und wenige Reklamationen bei uns", so Römmer. Eine weitere, voraussichtlich eintägige Sperrung für die erforderlichen Betonarbeiten am Unterführungsbauwerk soll in ungefähr zwei bis drei Wochen erfolgen. Das Regierungspräsidium als zuständige Behörde will über den genauen Zeitpunkt dieser Sperrung noch separat informieren.