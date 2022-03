St. Leon-Rot. (stoy) Sie war eine bekannte Schriftstellerin, setzte sich für sozial Schwache ein – und wird bald auf einem Straßenschild in St. Leon-Rot verewigt sein. Wie der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag entschied, wird Bettina von Arnim Namensgeberin einer neuen Straße in St. Leon-Rot.

Der "Bettina-von-Arnim-Weg" entsteht im Zuge des Neubaugebiets in der Schillerstraße/Grimmstraße – einem Wohnbereich, in denen die Straßen schon nach anderen Dichtern und Schriftstellern benannt wurden. Mit der Namensnennung nach der deutschen Schriftstellerin, Komponistin und Zeichnerin folgt der Gemeinderat einem Vorschlag aus der Bürgerschaft. Auch wenn die Entscheidung am Ende einstimmig fiel, waren anfangs nicht alle Ratsmitglieder von dieser Version des Vorschlags überzeugt.

So merkte Bürgermeister Alexander Eger an, dass man bei den übrigen Straßennamen in dem Bereich die Vornamen weggelassen habe. "Man sollte auch daran denken, dass der Straßenname für die Anwohner, die später diese Adresse haben werden, nicht allzu lang wird", sagte er. Deshalb schlug er vor, auch in diesem Fall den Vornamen wegzulassen.

In diesem Fall müsse man erst Recht den Vornamen miteinbeziehen, widersprach Anneliese Runde (Freie Wähler). Denn wegen des ebenfalls bekannten Schriftstellers Achim von Arnim – dem Ehemann von Bettina von Arnim – bestehe eine hohe Verwechslungsgefahr. "Und ich glaube nicht, dass die Kosten so viel höher werden, nur weil die Straßenschilder länger werden", meinte sie scherzend. Ein anderer Vorschlag kam aus den Reihen der CDU: "Vor einigen Monaten ist unser Ehrenbürger Helmut Martin gestorben, vielleicht kann man auch diesen Namen nehmen?", sagte Udo Back.

Zwar stieß diese Idee auf mehr Zustimmung als Egers Vorschlag, allerdings waren sich die Ratsmitglieder schnell einig, dem Ehrenbürger und ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde eine zentralere Straße widmen zu wollen. Die CDU nahm den Vorschlag daraufhin zurück und auch Eger stimmte der längeren Version des Straßennamens schließlich zu.