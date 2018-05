Walldorf. (rö) Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die erste Änderung des Bebauungsplans "Walldorf-Mitte" einzuleiten, und zur Sicherung der Planung eine Veränderungssperre erlassen. Ziel des Bebauungsplans, 2009 in Kraft getreten, ist mit dem Ausschluss von Vergnügungsstätten und einer Regelung hinsichtlich gastronomischer Betriebe eine steuernde Wirkung für die Ortsmitte zu entfalten.

Aktueller Grund für eine Änderung des Plans ist, dass in jüngster Zeit zunehmend Wettannahmestellen baurechtlich beantragt werden, die rein juristisch nicht als Vergnügungsstätten gelten. Wie Stadtbaumeister Andreas Tisch sagte, gibt es bereits an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet "solche Einrichtungen", damit könne dem Bedarf Rechnung getragen werden. An die Adresse der Bürger im Geltungsbereich des Bebauungsplans sagte er: "Natürlich können auch weiterhin Bauvorhaben geschehen."

"Die Innenstadt soll für den Einzelhandel attraktiv sein", erklärte Dr. Gerhard Baldes (CDU), um das zu erreichen, habe man große Anstrengungen unternommen. Selbst die Gastronomie habe es inzwischen schwer, so Baldes. "Wir müssen gucken, dass wir diesen fragilen Mix so gut wie möglich halten können oder verbessern", sagte er, Vergnügungsstätten und Wettannahmestellen gehörten nicht in diesen Bereich. Für Petra Wahl (SPD) ist die Innenstadt "das Herzstück von Walldorf". Hier gebe es eine gesunde Mischung aus Einzelhandel, Wohnen und Gastronomie, die Stadt habe viel Geld für Fördermaßnahmen in die Hand genommen. "Das Ziel sollte sein, ein lebendiges Flair zu erhalten", so Petra Wahl. Wettannahmestellen passten "nicht zu dem Angebot unserer Innenstadt", dafür gebe es andere Standorte.

Hans Wölz (Grüne) sprach das "große Suchtpotenzial" an, das Glücksspiel und damit auch Wettannahmestätten beinhalten. Zudem wolle man nicht, "dass die Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsschichten gemindert wird". Auch eine Verdrängung des Einzelhandels sei nicht auszuschließen. Für Dr. Günter Willinger (FDP) ist vor allem der sozialpolitische Aspekt wichtig, angesichts der Nähe zu Jump, Kindergarten und der belebten Drehscheibe, aus Sicht seiner Fraktion ein "sensibler Bereich", in dem man keine entsprechenden Einrichtungen haben wolle.

Bürgermeisterin Christiane Staab sah abschließend "eine wichtige Botschaft an den Einzelhandel". Man sei damit "auch in seinem Sinne tätig geworden".

Zudem beschäftigte sich der Gemeinderat mit zwei Arbeitsvergaben für zusammen über eine Million Euro. Zunächst ging es um die Erschließungsmaßnahme für den geplanten neuen Kindergarten im Gewann Hof. Hier hatte lediglich eine Firma ein Angebot abgegeben, die dann für 513.000 Euro auch den Zuschlag erhielt. Die Kostenberechnung hatte bei 475.000 Euro gelegen. "Das ist leider etwas teurer, die Baukosten steigen zur Zeit", sagte Stadtbaumeister Tisch. Bessere Nachrichten hatte er bei der Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten. Hier wurden sieben Angebote mit einer Preisspanne zwischen 533.000 und über einer Million Euro abgegeben. Der günstigste Bieter erhielt den Zuschlag und liegt um gut zehn Prozent unter der Kostenberechnung (590.000 Euro). Ausgeschrieben waren Arbeiten in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet westlich der Dannheckerstraße und in einem Teilbereich des Industriegebiets mit einer Gesamtlänge von 3600 Metern, auch Sanierungen an 90 Einstiegsschächten sind geplant.