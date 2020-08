Vogelzucht, Blumenschmuck und jetzt auch Baumstammwerfen: Mit seinen vielfältigen Talenten räumt Gerson Roth so manche Preise ab. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Ubstadt-Weiher/Regensburg. Der sechste und letzte Versuch brachte den Sieg und jetzt darf sich Gerson Roth aus Ubstadt-Weiher Weltmeister im Baumstammwerfen nennen – und das in einem Alter von 70 Jahren. Der 1,78 Meter große und 80 Kilogramm "leichte" Modellathlet und Kraftsportler hatte sich gegen den zweifachen Champion und Titelverteidiger Herbert Rösch aus Tirol durchgesetzt. Der zwei Meter große und 130 Kilogramm schwere Österreicher, mit 35 Jahren nur halb so alt wie Gerson Roth, hatte im Endkampf den einen Meter langen und 45 Kilogramm schweren Baumstamm auf 8,30 Meter geschleudert. "Dann habe ich im letzten Durchgang alles auf eine Karte gesetzt, mich lange konzentriert und alles in diesen Wurf gepackt", berichtet Roth, der ehrgeizige Athlet mit den "stahlharten" Muskeln. "Reine Kopfsache", lacht er. Letztlich landete das unhandliche Sportgerät bei 9,40 Meter. Eine Weite, die bisher noch keiner schaffte: Zuvor stand der Weltrekord bei 8,60 Meter.

Die Weltmeisterschaft wurde vom österreichischen Sportverband ausgesetzt. 90 Teilnehmer aus Italien, Österreich, Deutschland und der Schweiz nahmen an der kürzlich in Regensburg ausgetragenen Veranstaltung teil. Der nun geschlagene Champion lud seinen Nachfolger nach dem zweitägigen Wettkampf spontan in seine Heimat Tirol zu einem Urlaub ein, berichtet Roth der RNZ.

Mit dem Sieg habe er nicht unbedingt gerechnet, doch "ein Platz auf dem Treppchen sollte es schon sein". Schließlich hatte sich Roth drei Monate lang intensiv auf dieses Highlight vorbereitet, ob im eigenen Garten oder auf einem Wiesengelände in Hockenheim, zunächst mit einem kleineren Holzstamm die spezielle Technik geübt und dann "knallhart" trainiert.

"Im Gegensatz zu anderen Wettbewerben, musste der Baumstamm rückwärts über die Schulter und nicht über den Kopf geworfen werden", erklärt Roth. Zum Wettkampf waren aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Zuschauer zugelassen, doch einige Mitglieder seines Heimatvereins Karate-Club ASV Heidelberg waren zur Unterstützung mitgereist. Der Verein hatte ihn auch zuvor angemeldet. Ein "Mordsgefühl" sei es am Ende gewesen, als er den riesigen Pokal und Siegeskranz in Empfang nehmen durfte, sagt er.

Wie kommt man überhaupt zum Baumstammwerfen, einer Disziplin, die ursprünglich aus Schottland stammt? Dazu muss man wissen, dass Gerson Roth zunächst als junger Ringer beim KSV Graben-Neudorf startete und später beim Karatesport landete. Der vielseitig talentierte Sportler hatte schon immer Spaß an urigen Wettbewerben. So wurde er im Vorjahr Badischer Meister im Armdrücken und zwei Jahre zuvor holte er den ersten Platz beim Maßkrug-Halten in Pforzheim, wo er den vollen Bierkrug geschlagene fünf Minuten am ausgestreckten Arm hielt. Beim Händeschütteln zu Beginn des lustigen Wettkampfes habe ihm der zweifache Box-Europameister Rene Weller bereits vorausgesagt: "Du gewinnst das Ding".

Gerson Roth, der von Ehefrau Gabriele, Sohn und Enkeln unterstützt wird, ist ein echter Allrounder: Als Zweiter Vorsitzender des Vogelvereins Weiher züchtet er exotische Vögel – und räumt auch hier nationale und internationale Preise ab. Auch beim örtlichen Blumenschmuckwettbewerb ist der gebürtige Liedolsheimer, ganz vorne mit dabei.

38 Jahre lang arbeitete er bei der ICI in Östringen als Datentechniker, später als Security im Sicherheitsdienst und zuletzt war er sieben Jahre lang im Gemeindevollzugsdienst in Karlsdorf-Neuthard. Und schon vor 40 Jahren hatte der Tierfreund Schäferhunde gezüchtet und ausgebildet – und auch hier etliche erste Preise mit nach Hause gebracht. "Damals habe ich Schäferhunde sogar nach Florida verkauft und bin in der Folge zehn Jahre lang immer wieder in Amerika gewesen, um Polizeihunde und deren Besitzer im Schutzdienst auszubilden", erzählt der "Tausendsassa", der noch immer drei Mal in der Woche im Fitnessstudio anzutreffen ist, "um den Körper in Form zu halten".

Die nächste Weltmeisterschaft im Baumstammwerfen geht 2021 in Italien über die Bühne. Mit Gerson Roth? "Ich habe mich schon jetzt entschieden, meinen Titel nicht zu verteidigen. Die Vorbereitung nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch – und die Konkurrenz schläft nicht". Der Weltmeistertitel, gleich bei seiner ersten Teilnahme, sei der absolute Höhepunkt in seinem Sportleben gewesen: "Was soll da noch kommen?"