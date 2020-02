Wiesloch. (hds) Es war angerichtet: Die Räumlichkeiten im Palatin waren mystisch hergerichtet, Fledermäuse baumelten von der Decke, selbst im Außenbereich flatterte das Kultgefieder, projiziert auf die Hotelwand, einladend durch die Lüfte. Im Inneren wurde Premiere gefeiert, es stand der "Ball der Vampire" an, jene Kultveranstaltung, die wegen des anstehenden Umbaus der Heidelberger Stadthalle erstmals in Wiesloch stattfand.

Es war ein Auftrieb der ausgefallenen Kostüme, eine Hommage an den Karpatenfürsten Dracula nebst Gefolge und so hatten sich mehr als 1400 Besucher eingefunden, die sich in unterschiedlichstem Outfit in den Gängen und Sälen vergnügten. Livemusik und eine Disco boten ausreichend Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

High Heels bei den Damen, so manch gewagtes Dekolleté, hochaufgetürmte Frisuren oder wallende Perücken, ergänzt mit so mancher Lichterkette am Körper, vervollständigten die ausgefallene Kostümierung. Und selbstverständlich durften die Vampirzähne und die eine oder andere "Blutspur" im Gesicht nicht fehlen.

Es waren nicht nur Besucher aus der Region gekommen, viele Stammgäste waren zur 46. Auflage des "Vampirtreffens" auch von weit her angereist. "Wir haben mehr als 140 Gäste, die nach der Veranstaltung bei uns übernachten", freute sich Palatin-Chef Matthias Eckstein, selbst dem Anlass entsprechend "hergerichtet", auf das Zusatzgeschäft. Auch Veranstalter Jochen Flamme, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen, gab sich im Verlauf des Abends zufrieden. "Eine gute Location" lobte er. Und so wurde Wiesloch eine Nacht lang zum Sammelpunkt der transsilvanischen Untoten und Nachtschattengewächse.

An den eigens eingerichteten Schminktischen herrschte dichtes Gedränge, um sich noch den letzten Schliff, sprich "Blut" und schwarz geränderte Augen, auftragen zu lassen. Dann ging es los. Im Staufersaal sorgte "Me and the Heat" für den rechten Ton, in der Vampirdisco konnte zum feinen Sound von DJane Simoné getanzt werden und nur wenige Meter weiter spielten "Krüger rockt!" auf. Mit von der musikalischen Partie waren zudem "The Wright Thing" und "Alien Brainsuckers". Als Überraschungsgäste kamen noch Sascha Krebs und Francesca Galiano hinzu, die Highlights aus dem Musical "Tanz der Vampire" präsentierten.

Für das leibliche Wohl hatte die Palatin-Truppe bestens gesorgt, das Restaurant hatte bis Mitternacht geöffnet und zusätzlich gab es an verschiedenen Bars Spezialitäten wie einen "Blut-Cocktail" oder kleinere Snacks.

Fazit: Die Feuertaufe wurde bestanden und so wird mindestens für die kommenden drei Jahre das Vampirtreffen in Wiesloch stattfinden.