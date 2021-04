Baiertal/Mühlhausen/Rotenberg. (obit) Ein Leitungsschaden mit Folgen: Etwa 13.000 Einwohner waren Mittwochnachmittag in der Region kurzzeitig ohne Strom. Ein Kabelfehler in einem Stück einer Leitung in Baiertal soll gegen 15 Uhr der Auslöser gewesen sein, wie ein Sprecher des Betreiber Netze BW auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Daraus sei weiter südlich – genauer in Mühlhausen, Rotenberg und auch in Teilen Angelbachtals – ein Folgefehler entstanden. Manche Ortschaften seien komplett weg vom Netz gewesen.

Um die Gemeinden wieder zu versorgen, wurde eine Umleitung im Netz selbst geschalten, so der Sprecher. "Man schaltet dann nach und nach die Gemeinden wieder ans Netz." Der Strom komme so dann über andere Wege zu den Verbrauchern. Der eigentliche Fehler in der Leitung müsse vor Ort an der Fehlerquelle erst lokalisiert und dann behoben werden.

Die Dauer des Ausfalls war in den einzelnen Gemeinden ganz unterschiedlich. Demnach hatte Baiertal nach etwa einer halben Stunde wieder Strom. In Mühlhausen dauerte es etwa eineinhalb Stunden ehe die Leitungen wieder mit Elektrizität versorgt wurden. Jens Spanberger, Mühlhausens Bürgermeister, meldeten seinen Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls über Facebook, dass es gegen 15.23 eine Störung gegeben habe. Auch in anderen Gruppen und Beiträgen des sozialen Netzwerks reagierten viele Nutzerinnen und Nutzer.

Die Ausfallzeiten in Deutschland sind nach Angaben der Netze BW im europäischen Vergleich gut. Im Schnitt komme jede Person auf etwa 15 Minuten an Störungen pro Jahr, so der Sprecher und bezieht sich auf Angaben der Bundesnetzagentur.