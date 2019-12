Von Alexander Albrecht

Wiesloch. Das Telefon steht nicht mehr still bei Ecevit Emre. "Landes-, Bundes- und EU-Politiker haben sich bei mir erkundigt und ihre Solidarität ausgesprochen. Auch aus der Türkei haben mich viele Nachrichten erreicht", sagt der 45-Jährige der RNZ.

Die metallene Eingangstür von Emres Haus im Wieslocher Stadtteil Baiertal war – wahrscheinlich zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend – von einer Stahlkugel getroffen worden. Eine zweite fanden die Ermittler in der näheren Umgebung. Kriminaltechniker stellten fest, dass die Kugeln vermutlich mit einer Art "Schleuder" oder "Zwille" abgeschossen worden waren.

Emre und seine Familie waren zum Zeitpunkt der Attacke unterwegs. Bei ihrer Rückkehr fanden sie eine Beschädigung an der Haustür vor, der sie zunächst keine größere Beachtung schenkten. Am Montagmorgen sei dann das Einschussloch entdeckt worden, woraufhin Emre die Polizei verständigte.

Dass der Staatsschutz in dem Fall ermittelt, liegt daran, dass er sich bei der Linkspartei und bei den Aleviten engagiert. Deshalb recherchieren die Beamten auch in Richtung eines fremdenfeindlichen oder politischen Motivs. Emre schließt einen Dummejungenstreich aus. "Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es sich um einen gezielten Anschlag von Rechtsradikalen oder türkischen Nationalisten auf mich handelt", sagt der Baiertaler am Donnerstag der RNZ.

Er werde bereits seit mehr als zwei Jahren über die sozialen Medien von Rechtsextremen aus Deutschland und der Türkei bedroht, habe dies aber nie öffentlich gemacht. "Aus Angst um meine drei kleinen Kinder", wie Emre berichtet. Inzwischen hätten die Angriffe auf ihn aber eine andere Dimension erreicht.

So sei vor drei Monaten ein Vogel "umgebracht" und an der Haustür abgelegt worden, und vor vier Wochen das Ventil von Reifen seines Wagens mit Automatikbetrieb aufgedreht worden. "Das hat man zum Glück bei einer Inspektion in der Werkstatt bemerkt", sagt Emre, "sonst hätte das schlimm enden können".

Andererseits wolle er keine Vorverurteilung betreiben, "schließlich leben wir in einem Rechtsstaat". Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es noch keine Hinweise auf mutmaßliche Täter. Ecevit Emre, seine Familie und das Anwesen in Baiertal würden aber besonders geschützt. Der 45-Jährige war bei der Bundestagswahl 2017 auf der Landesliste der Linkspartei angetreten, aber nicht ins Parlament gewählt worden. In der Alevitischen Gemeinde Deutschland ist er derzeit Bundessekretär des Geistlichenrats.

Anhänger der Glaubensrichtung der Aleviten, die Bezüge zum schiitischen Islam hat, waren in der Vergangenheit wiederholt Opfer von Angriffen türkischer Nationalisten. Emre kündigt an, er werde sich durch die Tat nicht von seinem politischen Engagement abbringen lassen. Rückendeckung erhält er unter anderem von Bernd Riexinger.

In einer Pressemitteilung teilte der Bundesparteichef der Linken mit, Emre sei ein Mensch, "der seit Langem im Bewusstsein der Gefahr, in die er sich damit begibt, mit seiner Überzeugung in der Öffentlichkeit steht". Sein Mut, dies trotz der aktuellen Attacke weiter zu tun, verdiene "unser aller Respekt".

Der "feige Anschlag" gegen ihn und seine Familie reihe sich ein in eine lange Reihe ähnlicher Angriffe gegen Menschen, die sich klar zu einer menschenfreundlichen Politik bekennen und für die Rechte von Minderheiten eintreten würden, so Riexinger in der Stellungnahme weiter. Noch seien die Täter unbekannt, aber wer auch immer es gewesen sei: "Die Verteidigung der Grundrechte und der Menschenfreundlichkeit darf und wird nicht vor denen zurückweichen, die Politik mit Angst und Terror zu machen versuchen", erklärte der Linkenchef.

Die Tat weckt Erinnerungen an einen fremdenfeindlichen Vorfall im September 2018 vor einer Wieslocher Eisdiele. Damals sollen sechs, mittlerweile von der Staatsanwaltschaft angeklagte Männer zwischen 24 und 36 Jahren die Gäste zunächst mit "Heil Hitler" und "scheiß Ausländer" beschimpft haben.

Anschließend sollen sie türkisch- und portugiesischstämmige Menschen, die im Außenbereich der Eisdiele saßen, unter anderem mit Stühlen angegriffen und verletzt haben. Die Anklage lautet auf Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und das Verwenden von "Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" in Tateinheit mit Volksverhetzung.

Unter den Beschuldigten ist auch ein Teilzeitbeschäftigter der Polizei, der infolge der Ereignisse vom Dienst freigestellt wurde.

Update: 26. Dezember 2019, 21.30 Uhr

Wiesloch-Baiertal. (dpa) Die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem Stahlkugeln auf das Wohnhaus eines Politikers der Partei die Linke in Wiesloch geschleudert wurden, dauern an. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf mutmaßliche Täter, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zudem sei bislang nicht klar, ob der Vorfall mit der politischen Gesinnung des Mannes oder seiner Mitarbeit bei der Alevitischen Gemeinde Deutschlands in Zusammenhang steht.

Mit einer der Stahlkugeln wurde die Haustüre getroffen, eine weitere wurde in der Umgebung gefunden, so die Informationen der Polizei Mannheim. Vermutlich seien die Kugeln am Wochenende mit einer Art Schleuder abgeschossen worden. Das Anwesen und die Bewohner sollen jetzt besonders geschützt werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Update: Dienstag, 24. Dezember 2019, 10.07 Uhr

Wiesloch-Baiertal. (pol) Die Eingangstür eines Wohnhauses wurde beschädigt, Menschen aber nach aktuellem Stand nicht gefährdet: Dennoch ermitteln Kriminalpolizei und Dezernat Staatsschutz, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Einer der Betroffenen ist nämlich in der Alevitischen Gemeinde Deutschlands und auch in der Linkspartei aktiv.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Bewohner eines Hauses in der Kolpingstraße in Baiertal, dass die metallene Eingangstür mit Stahlkugeln beschädigt worden war. Eine Eindellung wurde bereits am Sonntagabend festgestellt, so die Polizei, jedoch nicht näher beachtet. Erst beim näherem Hinsehen am Montagmorgen wurden vom Bewohner weitere Beschädigungen und eine der Stahlkugeln entdeckt. Die Tat ereignete sich aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend.

Die Kriminalpolizei nahm sofort die ersten Ermittlungen auf, so die Mitteilung. Wie die Polizeipressestelle auf RNZ-Nachfrage erklärte, gab es zwar in der Vergangenheit keine ähnlich gelagerten Vorfälle. Doch die Art des Vorgehens und der Beschädigungen mit Stahlkugeln, außerdem die Identität eines der Bewohner, machten es erforderlich, auch in Richtung einer politisch beziehungsweise fremdenfeindlich motivierten Tat zu ermitteln.

Bei einer Suche in der näheren Umgebung wurde eine zweite Kugel, außerhalb des Gebäudes, aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die mit Unterstützung eines ballistischen Sachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg die Spurensicherung vor Ort durchführte, stellte der Meldung zufolge fest, dass die beiden Stahlkugeln vermutlich mit einer Art "Schleuder" oder "Zwille" abgeschossen worden waren.

Nach derzeitigem Stand ist laut Polizei nicht ausgeschlossen, dass die Tat in Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten des Hausbesitzers in der Linkspartei oder dessen Tätigkeit als Bundessekretär des Geistlichenrats der Alevitischen Gemeinde Deutschlands stehen könnte. Eine Gefährdung der Bewohner oder anderer Personen lag nicht vor, so die Polizei. Trotzdem wurden am Montag Schutzmaßnahmen für das Anwesen und die Bewohner abgestimmt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können oder die sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzen.