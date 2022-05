Baiertal. (seb) Es hat leider nicht geklappt: Melissa Turan aus Baiertal konnte sich im Halbfinale von "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag nicht durchsetzen. Letztes Jahr im Sommer hatte die 24-Jährige beim Casting für die Fernsehsendung mitgemacht, wurde von der Jury gelobt und hat es letztlich in die Liveshows geschafft. Zwei Mal stand sie am Samstag auf der Bühne und bot "Domino" von Jessie J sowie "Feeling Good" von Michael Bublé. Statt der Jury entschied das Fernsehpublikum per Telefon – und für Melissa Turan riefen mit am wenigsten an. Damit ist sie bedauerlicherweise ausgeschieden.

Update: Sonntag, 1. Mai 2022, 19.09 Uhr

Melissa Turan steht im DSDS-Halbfinale

Baiertal. (aham) Melissa Turan ist kurz vor dem Ziel: Nur eine Liveshow trennt die Baiertalerin vom Einzug ins Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Und diese hat es in sich: Am heutigen Samstag steht die 24-Jährige gleich zweimal auf der Bühne. Schließlich sind nur noch sechs Kandidaten im Rennen und mehr als drei Stunden Sendezeit müssen gefüllt werden.

Bereits letztes Jahr im Sommer hatte Turan beim Casting für die Fernsehsendung mitgemacht. Sie sang sich von Runde zu Runde und hat es letztlich in die Liveshows geschafft. Um ihren Traum vom Superstar zu verwirklichen, hat sie sogar ihre Karriere als Kosmetikerin auf Eis gelegt.

Seit vier Wochen ist sie dauerhaft in Köln und probt, was das Zeug hält. "Ich bin ein extremer Perfektionist", sagt sie. "Auch wenn ich alles drauf habe, übe ich den ganzen Tag." So findet man sie während der Proben, wenn gerade andere auf der Bühne üben, am Rande der Halle – tanzend, mit Kopfhörer auf den Ohren. "Ich muss ja schauen, dass meine Show sitzt."

Doch trotz allem: Die 24-Jährige klingt überraschend entspannt, als die RNZ diese Woche mit ihr telefoniert. "Alles bestens", sagt sie gut gelaunt auf die Frage, wie es ihr geht. "Die Freude steigt wieder." Denn dass die große Bühne ihr Lieblingsort ist, das hat sie schon häufiger gesagt – und mit jeder Liveshow auch bewiesen. Besonders für ihren Auftritt in der letzten Sendung mit Christina Aguileras "Lady Marmelade" wurde sie in den höchsten Tönen von der Jury gelobt.

Nur hat die inzwischen nichts mehr zu sagen. Das Fernsehpublikum entscheidet per Telefon. Und die DSDS-Macher ließen sie beim letzten Mal ganz schön zittern: Da musste sie bis zum Schluss auf das "Du bist weiter" warten. "Das war echt aufregend", erzählt Turan. Doch ihres Wissens nach habe das nicht zu bedeuten, dass sie mit die wenigsten Telefonstimmen bekommen habe.

Am Samstagabend lässt man die Baiertalerin hoffentlich weniger zittern. Dafür will sie ab 20.15 Uhr mit ihren zwei Auftritten sorgen. Sie performt einmal "Domino" von Jessie J und einmal singt sie "Feeling Good" von Michael Bublé – und zwar im Duett zusammen mit dem jüngsten Teilnehmer, dem 17-jährigen Gianni Laffontien. Das Kuriose: Turan ist mit ihren 24 Jahren die älteste verbliebene Kandidatin.

Wie bisher bei jeder Liveshow reist auch wieder ein Fanbus aus der Region an, inzwischen feuern rund 60 Freunde und Verwandte die Baiertalerin vor Ort in Köln an. "Die machen immer ganz schön Stimmung", lacht Turan. Doch so sehr sie sich über die Unterstützung freut, so ist es auch hart. Denn persönlichen Kontakt darf sie wegen Corona zu ihrer Familie nicht haben. Sollte sie sich nämlich anstecken, ist der Traum vom "Superstar" geplatzt. "Wir leben hier in einer Blase", sagt sie. "Aber das ist auch ganz gut so." So könne sie sich voll auf die Show konzentrieren. "Und es sind ja auch nur ein paar Wochen", meint Turan. Und wenn am heutigen Samstagabend alles gut geht, dann ist sie noch eine Woche länger dabei.